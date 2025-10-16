عربي
"أنصار الله" تعلن مقتل رئيس الأركان العامة لقواتها اللواء محمد عبد الكريم الغماري
"أنصار الله" تعلن مقتل رئيس الأركان العامة لقواتها اللواء محمد عبد الكريم الغماري
12:44 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 13:16 GMT 16.10.2025)
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مقتل رئيس هيئة الأركان في قواتها اللواء محمد عبد الكريم الغماري.
وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع: "نزف إلى شعبنا العزيز ضمن قافلة الشهداء العظماء الذين ارتقوا في مختلف الغارات التي شنها العدوان الإجرامي الأمريكي الصهيوني على بلدنا خلال عامين من معركة طوفان الأقصى وحازوا الشرف العظيم في بذل دمائهم في هذه المعركة المشرفة ضد العدو الإسرائيلي القائد الجهادي اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين البالغ من العمر(13 عاما ) وقد ارتقت روحه الطاهرة وهو في سياق عمله الجهادي وأداء واجبه الإيماني شهيدا سعيدا ضمن قافلة العظماء الشهداء على طريق القدس".

وأضاف سريع في بيان: "إجمالي العمليات التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية خلال العامين الماضيين بلغ (758) عملية نفذت بعدد (1835) ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة وزوارق حربية".

وتابع: "بالمثل نفذت القوات البحرية عملياتها ضد السفن الإسرائيلية والمنتهكة للحظر اليمني على الملاحة الإسرائيلية بعدد (346) عملية في مسرح العمليات الممتد من البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي تم فيها استهداف أكثر من (228) سفينة".
وأشار إلى أن الدفاعات الجوية "تمكنت خلال معركة طوفان الأقصى من إسقاط (22) طائرة استطلاع أمريكي إم كيو تسعة وإطلاق (40) عملية تصدي لطيران العدو بمختلف تشكيلاته وصولا لقاذفات القنابل الإستراتيجية بأكثر من (57) صاروخا وأفشلت عددا من العمليات العدوانية وأجبرت العديد من التشكيلات الحربية للعدو على المغادرة".
عضو المكتب السياسي لـ أنصار الله اليمنية، حزام الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله": سنوقف الهجمات على إسرائيل في حال التزمت باتفاق غزة
12 أكتوبر, 09:03 GMT
يعد الغماري أحد المسؤولين عن شن الهجمات التي تستهدف السفن التجارية والأراضي الإسرائيلية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وهو ما جعله مطلوباً ضمن قائمة من الشخصيات المستهدفة من قبل إسرائيل، بحسب وسائل الإعلام.

ويعدّ الغماري أحد القيادات في جماعة "أنصار الله" العسكرية، ويعتبره كثيرون القائد الفعلي والميداني، والذراع اليمنى للزعيم عبد الملك الحوثي على المستوى العسكري.

وكانت إسرائيل أعلنت، في حزيران/يونيو الماضي، استهداف رئيس أركان قوات "أنصار الله"، بقصف جوي استهدف جنوبي صنعاء.
وفي يونيو، كشف مصدر أمني إسرائيلي أن الغماري كان الهدف الرئيسي للهجوم الذي نفّذ في صنعاء، في أول استهداف إسرائيلي معلن لقيادي بارز في جماعة "انصار الله".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن الغماري نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية استهدفته خلال اجتماع سري في العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة إلى أنه يعاني من إصابات خطيرة.

وفي مايو/أيار 2021، صنفت الولايات المتحدة الغماري على أنه "تهديد للاستقرار والسلام"، وفرضت عقوبات عليه.
زعيم "أنصار الله": سنظل في حالة انتباه وجهوزية تامة لحين تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة
"أنصار الله": نحذر من المؤامرة الصهيونية الأمريكية الجديدة
