https://sarabic.ae/20251016/أنصار-الله-تعلن-مقتل-رئيس-الأركان-العامة-اللواء-محمد-عبد-الكريم-الغماري-1106080972.html

"أنصار الله" تعلن مقتل رئيس الأركان العامة لقواتها اللواء محمد عبد الكريم الغماري

"أنصار الله" تعلن مقتل رئيس الأركان العامة لقواتها اللواء محمد عبد الكريم الغماري

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مقتل رئيس هيئة الأركان في قواتها اللواء محمد عبد الكريم الغماري. 16.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-16T12:44+0000

2025-10-16T12:44+0000

2025-10-16T13:16+0000

أخبار اليمن الأن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع: "نزف إلى شعبنا العزيز ضمن قافلة الشهداء العظماء الذين ارتقوا في مختلف الغارات التي شنها العدوان الإجرامي الأمريكي الصهيوني على بلدنا خلال عامين من معركة طوفان الأقصى وحازوا الشرف العظيم في بذل دمائهم في هذه المعركة المشرفة ضد العدو الإسرائيلي القائد الجهادي اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين البالغ من العمر(13 عاما ) وقد ارتقت روحه الطاهرة وهو في سياق عمله الجهادي وأداء واجبه الإيماني شهيدا سعيدا ضمن قافلة العظماء الشهداء على طريق القدس".وتابع: "بالمثل نفذت القوات البحرية عملياتها ضد السفن الإسرائيلية والمنتهكة للحظر اليمني على الملاحة الإسرائيلية بعدد (346) عملية في مسرح العمليات الممتد من البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي تم فيها استهداف أكثر من (228) سفينة".وأشار إلى أن الدفاعات الجوية "تمكنت خلال معركة طوفان الأقصى من إسقاط (22) طائرة استطلاع أمريكي إم كيو تسعة وإطلاق (40) عملية تصدي لطيران العدو بمختلف تشكيلاته وصولا لقاذفات القنابل الإستراتيجية بأكثر من (57) صاروخا وأفشلت عددا من العمليات العدوانية وأجبرت العديد من التشكيلات الحربية للعدو على المغادرة".يعد الغماري أحد المسؤولين عن شن الهجمات التي تستهدف السفن التجارية والأراضي الإسرائيلية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وهو ما جعله مطلوباً ضمن قائمة من الشخصيات المستهدفة من قبل إسرائيل، بحسب وسائل الإعلام.وكانت إسرائيل أعلنت، في حزيران/يونيو الماضي، استهداف رئيس أركان قوات "أنصار الله"، بقصف جوي استهدف جنوبي صنعاء.وفي يونيو، كشف مصدر أمني إسرائيلي أن الغماري كان الهدف الرئيسي للهجوم الذي نفّذ في صنعاء، في أول استهداف إسرائيلي معلن لقيادي بارز في جماعة "انصار الله".وفي مايو/أيار 2021، صنفت الولايات المتحدة الغماري على أنه "تهديد للاستقرار والسلام"، وفرضت عقوبات عليه.زعيم "أنصار الله": سنظل في حالة انتباه وجهوزية تامة لحين تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة"أنصار الله": نحذر من المؤامرة الصهيونية الأمريكية الجديدة

https://sarabic.ae/20251012/عضو-المكتب-السياسي-لـأنصار-الله-سنوقف-الهجمات-على-إسرائيل-في-حال-التزمت-باتفاق-غزة-1105896718.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن