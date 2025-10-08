https://sarabic.ae/20251008/أنصار-الله-نحذر-من-المؤامرة-الصهيونية-الأمريكية-الجديدة-1105766544.html
"أنصار الله": نحذر من المؤامرة الصهيونية الأمريكية الجديدة
"أنصار الله": نحذر من المؤامرة الصهيونية الأمريكية الجديدة
حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، مما أسمته بـ" المؤامرة الصهيونية الأمريكية الجديدة".
ونشر المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، مساء اليوم الأربعاء، بيانا بمناسبة الذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "حماس" ضد إسرائيل، أكدت من خلاله أن "الدعم السياسي والعسكري واللوجستي الأمريكي للكيان الصهيوني يجعلها شريكة في جريمة الحرب الموصوفة في قطاع غزة".وجددت "أنصار الله" موقفها الرافض لـ"جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، مجددة الدعوة للدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ورفع حصارها عن قطاع غزة".في وقت دعا بيان الجماعة اليمنية إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، جدد التأكيد على استمرار اليمن في معركة الإسناد حتى وقف الحرب ورفع الحصار عن غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وفي السياق نفسه، تجري في العاصمة المصرية، منذ الاثنين الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لوضع حد للحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، وإطلاق سراح الرهائن، وبدء مرحلة إعادة الإعمار.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان "حماس" قبولها مبدأ المبادرة الأمريكية، وتأكيد عواصم غربية وعربية عدة دعمها للمساعي التي يقودها ترامب للوصول إلى تسوية شاملة.
