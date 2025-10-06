https://sarabic.ae/20251006/ما-هو-الموقف-الحقيقي-لـأنصار-الله-من-خطة-ترامب-لوقف-الحرب-في-غزة-ورد-حركة-حماس؟-1105700648.html

ما هو الموقف الحقيقي لـ"أنصار الله" من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة ورد حركة "حماس"؟

ما هو الموقف الحقيقي لـ"أنصار الله" من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة ورد حركة "حماس"؟

سبوتنيك عربي

منذ الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب في غزة ورد حركة حماس عليها بالقبول، تتجه الأنظار نحو موقف جماعة "أنصار الله" في اليمن إذا ما توصل الطرفان... 06.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-06T20:16+0000

2025-10-06T20:16+0000

2025-10-06T20:16+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار اليمن الأن

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093412321_0:157:1206:835_1920x0_80_0_0_9fe0f67bd171b38d33c126d27538657d.png

ما هي السيناريوهات التي يمكن أن تسير فيها "أنصار الله" إذا ما توقفت حرب غزة وتوجه الجميع نحو التهدئة والإعمار.. هل ستتوقف عن استهداف إسرائيل والسفن في البحر الأحمر؟بداية، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني من صنعاء، العميد عبد السلام سفيان: "نحن نتابع عن كثب كل التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وآخرها خطة ترامب التي قدمها وبكل تأكيد لا نراها إلا خيارا سيئا بكل المقاييس".تحديات ومخاطروأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "نحن ندرك ما الذي يمثله ترامب، وما هو إلا امتداد طبيعي لكيان الاحتلال وهو يتكامل بشكل أو بآخر مع التوجه الذي يقوده اليمين المتطرف داخل الكيان، وموقفنا في اليمن منذ اللحظة الأولى، قلنا إن موقفنا بيد المقاومة الفلسطينية وهي التي تقرر ما الذي علينا أن نفعله نحن، و وضعنا كل قدراتنا وإمكاناتنا وكل جهودنا العسكرية وشعبنا الذي يتحرك في الساحات، وقواتنا المسلحة ما زالت يدها على الزناد وما زالت العمليات متواصلة حتى اللحظة الأخيرة".وتابع سفيان: "نضع المقاومة في المكان اللائق بها وهي الأجدر والأحق بأن تقدر الموقف الذي يتناسب مع حاجتها وحاجة شعبها أيضا وحاجة بعد عامين من الصمود ومن التضحيات و الأداء البطولي أمام الخذلان العربي و التخادم مع مشروع إسرائيل، لا شك أن حماس ذهبت إلى هذا الخيار وهي تحت ضغط الخذلان هذا العربي، مع الأسف هذا الواقع السيء الذي تعيشه أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية والتي لم تقدم أي نوع من الإسناد للمقاومة".واستطرد: "نؤكد لإخواننا في المقاومة الفلسطينية بأن سلاحنا هو سلاح حماس، هذا السلاح الذي نمتلكه هو الذي يشكل معضلة حقيقية لهذا الكيان، صواريخنا ومسيراتنا هي التي تهز مضاجع هذا الكيان وتعيد قلب المعادلات، سنستمر حتى يقرر الإخوة الفلسطينيون أنهم ذهبوا إلى اتفاق، هنا سنلتزم ونحترم هذا الاتفاق ونراقب عن كثب ما يجري، وأي خرق نحن جاهزون للتعامل معه".الورقة الأقوىوقال سفيان: "لا نزال بعيدين عن الكلام عن اتفاق، ما يحدث هو موافقة على بعض مضامين الخطة ولم نصل إلى مرحلة الاتفاق، ولا أظن أن هذا الكيان المتطرف سيترك الأمور تذهب إلى نهايتها، هذا الكيان إن لم ينتصر انتصارا واضحا فهو مهزوم، والمقاومة إن لم تهزم بشكل بائن وواضح واستراتيجي فقد انتصرت، هذه معادلة يعيها الأصدقاء قبل أن يعيها الأعداء".وأوضح الخبير العسكري أن "هناك كمائن وضعت في إطار هذه الخطة، حيث أن موضوع الأسرى هو الورقة الأقوى في يد حماس، وبالتالي محاولة أن نطوي ملف الأسرى ثم نعود إلى المربع الأول، هذا الأمر يستدعي من المقاومة أن تكون على وعي تام بمختلف الفخاخ والكمائن التي يمكن أن تنصب لها في إطار هذه الخارطة، لكن أقول لا شك أن المقاومة قد قرأت الواقع وطبيعة التحديات التي تعترضها، هي كانت تريد أولا أن تقدم للعالم أن الحرب ليس خيارها وإنما خيارها السلام العادل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه ويوقف الابادة الجماعية".وأردف: "نحن نعلم أن العقبة الكؤود أمام مشروع إسرائيل الكبرى هي غزة، وهذه الخارطة هي لا تستهدف حماس ولا غزة بحد ذاتها، وإنما تتجاوز ذلك لتصفية القضية الفلسطينية كمقدمة لإسرائيل الكبرى، فما بعد تصفية القضية الفلسطينية سنصبح أمام مشروع التعامل معه يظل تفصيل بسيط أمام ما جرى في غزة وأمام ما سيجرى في الضفة".سلاح "حماس"وقال سفيان: "نحن ندرك حجم التحديات، ما زلنا نعتقد أنه إذا كانت تحت ضغط الأحداث والتحولات الحاصلة في قطاع غزة تحت ضغط النظام العربي الذي يتكامل مع المشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة، نحن نقول أن طوفان الأقصى لن يتوقف، و إن كان هدأ في مكان ما في جغرافيا المقاومة وهي فلسطين، فإنه يتفاعل إلى أبعد مدى في اليمن وهو أيضا في إيران، وكل السلاح الموجود بالمحور هو سلاح حماس نضعه تحت تصرف حماس، وبالتالي فكرة نزع السلاح غير قابلة للتحقيق، حماس لم تقاتل بسلاحها البدائي وإنما قاتلت لأن وراءها عمق وأنه ما زال هناك أمة حية تمثلها اليمن والمقاومة في لبنان و إيران ويمثلها كل شريك".ولفت سفيات، إلى أن "الشارع العالمي اليوم الذي انتقل من التعاطف الإنساني مع فلسطين إلى التعاطف مع مبدأ الحق الفلسطيني، فلسطين حرة والهتافات التي نسمعها من أكثر من شعب من الشعوب الغربية، جميعها تؤكد على أننا في مربع آخر، مربع لم تكن القضية الفلسطينية مطروحة كما هي عليه اليوم. ولم تكن إسرائيل بوحشيتها ككيان غريب كبشر لا تنطبق عليهم محددات البعد الإنساني والبشري، كائن غريب ولا يستطيع العالم أن يستوعب ما يراه ولا يستطيع أن يتفاعل مع ما يحدث"."أوراق الضغط الشعبية"من جانبه، يقول رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، عبد الستار الشميري: "أعتقد الحوثي (أنصار الله) سيجد شماعة أخرى يتكئ عليها بعد توقف الحرب في غزة، لابد أن يكون مساندا ومعاونا لإيران حتى تنجز بعض ملفاتها ويخفف من الضغوط التي عليها".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "يعمل الحوثي حثيثا لأن ماله وسلاحه معظمه من إيران رادار الاتجاهات الخارجية الإيرانية، وأعتقد أنه سيظل على هذه الخصومة في البحر الأحمر بشماعة أخرى".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أنها استهدفت "أهدافا حساسة في منطقة القدس بصاروخ بالستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" الانشطاري".وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان، إن العملية "حققت أهدافها بنجاح بفضل الله"، وأفاد بأن الضربات تسببت في "نزوح عدد كبير من المدنيين الإسرائيليين إلى الملاجئ".وأضاف البيان أن "أنصار الله" تتابع التطورات المتعلقة بالغارات على غزة، وتؤكد وجود تنسيق مع فصائل المقاومة"، مشددًا على أن تعامل الجماعة "سيكون متوافقا مع التطورات الميدانية لضمان تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.وختمت جماعة "أنصار الله" بيانها، بالقول إنها ستواصل تنفيذ "عمليات إسنادية حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها".وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأواخر يوليو/تموز الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخًا وطائرة مسيرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20251005/أنصار-الله-قواتنا-المسلحة-نفذت-عملية-باستخدام-صاروخ-فرط-صوتي-في-القدس---عاجل-1105633796.html

https://sarabic.ae/20251006/الحكومة-اليمنية-تتهم-أنصار-الله-باعتقال-المزيد-من-موظفي-الأمم-المتحدة-1105697145.html

https://sarabic.ae/20251005/اعتراض-طائرة-مسيرة-أطلقت-من-اليمن-باتجاه-إيلات-فيديو--1105651599.html

https://sarabic.ae/20250924/هل-تحمل-المواجهة-بين-أنصار-الله-اليمنية-وإسرائيل-مفاجآت-جديدة-في-الأيام-المقبلة؟-1105222795.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة