ما هو الموقف الحقيقي لـ"أنصار الله" من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة ورد حركة "حماس"؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/ما-هو-الموقف-الحقيقي-لـأنصار-الله-من-خطة-ترامب-لوقف-الحرب-في-غزة-ورد-حركة-حماس؟-1105700648.html
ما هو الموقف الحقيقي لـ"أنصار الله" من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة ورد حركة "حماس"؟
ما هو الموقف الحقيقي لـ"أنصار الله" من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة ورد حركة "حماس"؟
سبوتنيك عربي
منذ الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب في غزة ورد حركة حماس عليها بالقبول، تتجه الأنظار نحو موقف جماعة "أنصار الله" في اليمن إذا ما توصل الطرفان... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T20:16+0000
2025-10-06T20:16+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار اليمن الأن
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093412321_0:157:1206:835_1920x0_80_0_0_9fe0f67bd171b38d33c126d27538657d.png
ما هي السيناريوهات التي يمكن أن تسير فيها "أنصار الله" إذا ما توقفت حرب غزة وتوجه الجميع نحو التهدئة والإعمار.. هل ستتوقف عن استهداف إسرائيل والسفن في البحر الأحمر؟بداية، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني من صنعاء، العميد عبد السلام سفيان: "نحن نتابع عن كثب كل التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وآخرها خطة ترامب التي قدمها وبكل تأكيد لا نراها إلا خيارا سيئا بكل المقاييس".تحديات ومخاطروأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "نحن ندرك ما الذي يمثله ترامب، وما هو إلا امتداد طبيعي لكيان الاحتلال وهو يتكامل بشكل أو بآخر مع التوجه الذي يقوده اليمين المتطرف داخل الكيان، وموقفنا في اليمن منذ اللحظة الأولى، قلنا إن موقفنا بيد المقاومة الفلسطينية وهي التي تقرر ما الذي علينا أن نفعله نحن، و وضعنا كل قدراتنا وإمكاناتنا وكل جهودنا العسكرية وشعبنا الذي يتحرك في الساحات، وقواتنا المسلحة ما زالت يدها على الزناد وما زالت العمليات متواصلة حتى اللحظة الأخيرة".وتابع سفيان: "نضع المقاومة في المكان اللائق بها وهي الأجدر والأحق بأن تقدر الموقف الذي يتناسب مع حاجتها وحاجة شعبها أيضا وحاجة بعد عامين من الصمود ومن التضحيات و الأداء البطولي أمام الخذلان العربي و التخادم مع مشروع إسرائيل، لا شك أن حماس ذهبت إلى هذا الخيار وهي تحت ضغط الخذلان هذا العربي، مع الأسف هذا الواقع السيء الذي تعيشه أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية والتي لم تقدم أي نوع من الإسناد للمقاومة".واستطرد: "نؤكد لإخواننا في المقاومة الفلسطينية بأن سلاحنا هو سلاح حماس، هذا السلاح الذي نمتلكه هو الذي يشكل معضلة حقيقية لهذا الكيان، صواريخنا ومسيراتنا هي التي تهز مضاجع هذا الكيان وتعيد قلب المعادلات، سنستمر حتى يقرر الإخوة الفلسطينيون أنهم ذهبوا إلى اتفاق، هنا سنلتزم ونحترم هذا الاتفاق ونراقب عن كثب ما يجري، وأي خرق نحن جاهزون للتعامل معه".الورقة الأقوىوقال سفيان: "لا نزال بعيدين عن الكلام عن اتفاق، ما يحدث هو موافقة على بعض مضامين الخطة ولم نصل إلى مرحلة الاتفاق، ولا أظن أن هذا الكيان المتطرف سيترك الأمور تذهب إلى نهايتها، هذا الكيان إن لم ينتصر انتصارا واضحا فهو مهزوم، والمقاومة إن لم تهزم بشكل بائن وواضح واستراتيجي فقد انتصرت، هذه معادلة يعيها الأصدقاء قبل أن يعيها الأعداء".وأوضح الخبير العسكري أن "هناك كمائن وضعت في إطار هذه الخطة، حيث أن موضوع الأسرى هو الورقة الأقوى في يد حماس، وبالتالي محاولة أن نطوي ملف الأسرى ثم نعود إلى المربع الأول، هذا الأمر يستدعي من المقاومة أن تكون على وعي تام بمختلف الفخاخ والكمائن التي يمكن أن تنصب لها في إطار هذه الخارطة، لكن أقول لا شك أن المقاومة قد قرأت الواقع وطبيعة التحديات التي تعترضها، هي كانت تريد أولا أن تقدم للعالم أن الحرب ليس خيارها وإنما خيارها السلام العادل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه ويوقف الابادة الجماعية".وأردف: "نحن نعلم أن العقبة الكؤود أمام مشروع إسرائيل الكبرى هي غزة، وهذه الخارطة هي لا تستهدف حماس ولا غزة بحد ذاتها، وإنما تتجاوز ذلك لتصفية القضية الفلسطينية كمقدمة لإسرائيل الكبرى، فما بعد تصفية القضية الفلسطينية سنصبح أمام مشروع التعامل معه يظل تفصيل بسيط أمام ما جرى في غزة وأمام ما سيجرى في الضفة".سلاح "حماس"وقال سفيان: "نحن ندرك حجم التحديات، ما زلنا نعتقد أنه إذا كانت تحت ضغط الأحداث والتحولات الحاصلة في قطاع غزة تحت ضغط النظام العربي الذي يتكامل مع المشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة، نحن نقول أن طوفان الأقصى لن يتوقف، و إن كان هدأ في مكان ما في جغرافيا المقاومة وهي فلسطين، فإنه يتفاعل إلى أبعد مدى في اليمن وهو أيضا في إيران، وكل السلاح الموجود بالمحور هو سلاح حماس نضعه تحت تصرف حماس، وبالتالي فكرة نزع السلاح غير قابلة للتحقيق، حماس لم تقاتل بسلاحها البدائي وإنما قاتلت لأن وراءها عمق وأنه ما زال هناك أمة حية تمثلها اليمن والمقاومة في لبنان و إيران ويمثلها كل شريك".ولفت سفيات، إلى أن "الشارع العالمي اليوم الذي انتقل من التعاطف الإنساني مع فلسطين إلى التعاطف مع مبدأ الحق الفلسطيني، فلسطين حرة والهتافات التي نسمعها من أكثر من شعب من الشعوب الغربية، جميعها تؤكد على أننا في مربع آخر، مربع لم تكن القضية الفلسطينية مطروحة كما هي عليه اليوم. ولم تكن إسرائيل بوحشيتها ككيان غريب كبشر لا تنطبق عليهم محددات البعد الإنساني والبشري، كائن غريب ولا يستطيع العالم أن يستوعب ما يراه ولا يستطيع أن يتفاعل مع ما يحدث"."أوراق الضغط الشعبية"من جانبه، يقول رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، عبد الستار الشميري: "أعتقد الحوثي (أنصار الله) سيجد شماعة أخرى يتكئ عليها بعد توقف الحرب في غزة، لابد أن يكون مساندا ومعاونا لإيران حتى تنجز بعض ملفاتها ويخفف من الضغوط التي عليها".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "يعمل الحوثي حثيثا لأن ماله وسلاحه معظمه من إيران رادار الاتجاهات الخارجية الإيرانية، وأعتقد أنه سيظل على هذه الخصومة في البحر الأحمر بشماعة أخرى".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أنها استهدفت "أهدافا حساسة في منطقة القدس بصاروخ بالستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" الانشطاري".وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان، إن العملية "حققت أهدافها بنجاح بفضل الله"، وأفاد بأن الضربات تسببت في "نزوح عدد كبير من المدنيين الإسرائيليين إلى الملاجئ".وأضاف البيان أن "أنصار الله" تتابع التطورات المتعلقة بالغارات على غزة، وتؤكد وجود تنسيق مع فصائل المقاومة"، مشددًا على أن تعامل الجماعة "سيكون متوافقا مع التطورات الميدانية لضمان تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.وختمت جماعة "أنصار الله" بيانها، بالقول إنها ستواصل تنفيذ "عمليات إسنادية حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها".وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأواخر يوليو/تموز الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخًا وطائرة مسيرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20251005/أنصار-الله-قواتنا-المسلحة-نفذت-عملية-باستخدام-صاروخ-فرط-صوتي-في-القدس---عاجل-1105633796.html
https://sarabic.ae/20251006/الحكومة-اليمنية-تتهم-أنصار-الله-باعتقال-المزيد-من-موظفي-الأمم-المتحدة-1105697145.html
https://sarabic.ae/20251005/اعتراض-طائرة-مسيرة-أطلقت-من-اليمن-باتجاه-إيلات-فيديو--1105651599.html
https://sarabic.ae/20250924/هل-تحمل-المواجهة-بين-أنصار-الله-اليمنية-وإسرائيل-مفاجآت-جديدة-في-الأيام-المقبلة؟-1105222795.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093412321_66:0:1206:855_1920x0_80_0_0_8e29e011cf2a22879f4119b955d261fb.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

ما هو الموقف الحقيقي لـ"أنصار الله" من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة ورد حركة "حماس"؟

20:16 GMT 06.10.2025
© Photo / twitter.comجماعة "أنصار الله" اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية "غوارديلا مون" النفطية
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Photo / twitter.com
تابعنا عبر
حصري
منذ الإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب في غزة ورد حركة حماس عليها بالقبول، تتجه الأنظار نحو موقف جماعة "أنصار الله" في اليمن إذا ما توصل الطرفان إلى اتفاق حقيقي.
ما هي السيناريوهات التي يمكن أن تسير فيها "أنصار الله" إذا ما توقفت حرب غزة وتوجه الجميع نحو التهدئة والإعمار.. هل ستتوقف عن استهداف إسرائيل والسفن في البحر الأحمر؟
بداية، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني من صنعاء، العميد عبد السلام سفيان: "نحن نتابع عن كثب كل التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وآخرها خطة ترامب التي قدمها وبكل تأكيد لا نراها إلا خيارا سيئا بكل المقاييس".

تحديات ومخاطر

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "نحن ندرك ما الذي يمثله ترامب، وما هو إلا امتداد طبيعي لكيان الاحتلال وهو يتكامل بشكل أو بآخر مع التوجه الذي يقوده اليمين المتطرف داخل الكيان، وموقفنا في اليمن منذ اللحظة الأولى، قلنا إن موقفنا بيد المقاومة الفلسطينية وهي التي تقرر ما الذي علينا أن نفعله نحن، و وضعنا كل قدراتنا وإمكاناتنا وكل جهودنا العسكرية وشعبنا الذي يتحرك في الساحات، وقواتنا المسلحة ما زالت يدها على الزناد وما زالت العمليات متواصلة حتى اللحظة الأخيرة".
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
"أنصار الله": قواتنا المسلحة نفذت عملية باستخدام صاروخ فرط صوتي في القدس
أمس, 08:02 GMT
وتابع سفيان: "نضع المقاومة في المكان اللائق بها وهي الأجدر والأحق بأن تقدر الموقف الذي يتناسب مع حاجتها وحاجة شعبها أيضا وحاجة بعد عامين من الصمود ومن التضحيات و الأداء البطولي أمام الخذلان العربي و التخادم مع مشروع إسرائيل، لا شك أن حماس ذهبت إلى هذا الخيار وهي تحت ضغط الخذلان هذا العربي، مع الأسف هذا الواقع السيء الذي تعيشه أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية والتي لم تقدم أي نوع من الإسناد للمقاومة".

وأشار سفيان، إلى أنه "لا لوم على المقاومة في أي خيار ذهبت إليه، لا شك أن المقاومة تدرك حجم التحديات التي تواجهها وما هي متطلبات واستحقاقات المرحلة، وهي تدرك أيضا حجم الكمائن والمخاطر التي مثلها هذه الخارطة أو خطة ترمب، وقد ذهبت بذكائها للبناء على العامل الايجابي وإن قل، لكنها تجاوزت إلى حد كبير القضايا الخطيرة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتقبلها أو أن نتعاطى معها كمسألة تسليم السلاح أو أن الإسلام يمثل التطرف، لأن المبادرة بالمجمل هي سيئة بكل المقاييس، والتعاطي معها أشد من شرب كأس من السم".

واستطرد: "نؤكد لإخواننا في المقاومة الفلسطينية بأن سلاحنا هو سلاح حماس، هذا السلاح الذي نمتلكه هو الذي يشكل معضلة حقيقية لهذا الكيان، صواريخنا ومسيراتنا هي التي تهز مضاجع هذا الكيان وتعيد قلب المعادلات، سنستمر حتى يقرر الإخوة الفلسطينيون أنهم ذهبوا إلى اتفاق، هنا سنلتزم ونحترم هذا الاتفاق ونراقب عن كثب ما يجري، وأي خرق نحن جاهزون للتعامل معه".

الورقة الأقوى

وقال سفيان: "لا نزال بعيدين عن الكلام عن اتفاق، ما يحدث هو موافقة على بعض مضامين الخطة ولم نصل إلى مرحلة الاتفاق، ولا أظن أن هذا الكيان المتطرف سيترك الأمور تذهب إلى نهايتها، هذا الكيان إن لم ينتصر انتصارا واضحا فهو مهزوم، والمقاومة إن لم تهزم بشكل بائن وواضح واستراتيجي فقد انتصرت، هذه معادلة يعيها الأصدقاء قبل أن يعيها الأعداء".
مسيرة في مدينة صنعاء اليمنية دعما لفلسطين. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" باعتقال المزيد من موظفي الأمم المتحدة
18:03 GMT
وأوضح الخبير العسكري أن "هناك كمائن وضعت في إطار هذه الخطة، حيث أن موضوع الأسرى هو الورقة الأقوى في يد حماس، وبالتالي محاولة أن نطوي ملف الأسرى ثم نعود إلى المربع الأول، هذا الأمر يستدعي من المقاومة أن تكون على وعي تام بمختلف الفخاخ والكمائن التي يمكن أن تنصب لها في إطار هذه الخارطة، لكن أقول لا شك أن المقاومة قد قرأت الواقع وطبيعة التحديات التي تعترضها، هي كانت تريد أولا أن تقدم للعالم أن الحرب ليس خيارها وإنما خيارها السلام العادل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه ويوقف الابادة الجماعية".

ونوه بأنه "لو أن حماس هي التي رفضت منذ اللحظة الأولى هذه الخارطة لأعطت مبررا لكل ما حصل في الماضي وما سيحصل في المستقبل، حماس أعفت نفسها أمام شعبها أولا وهذه هي القضية الأهم، فقد قدمت لشعبها من خلال الرد على خطة ترامب أنها تريد السلام العادل، السلام الذي يحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني ووضعت بقية المكون الفلسطيني وبالذات السلطة الفلسطينية في الزاوية، فلك أن السلطة الفلسطينية أول من أطلقت ترحيبها بمبادرة ترامب دون أن تدرك ما الذي تمثله".

وأردف: "نحن نعلم أن العقبة الكؤود أمام مشروع إسرائيل الكبرى هي غزة، وهذه الخارطة هي لا تستهدف حماس ولا غزة بحد ذاتها، وإنما تتجاوز ذلك لتصفية القضية الفلسطينية كمقدمة لإسرائيل الكبرى، فما بعد تصفية القضية الفلسطينية سنصبح أمام مشروع التعامل معه يظل تفصيل بسيط أمام ما جرى في غزة وأمام ما سيجرى في الضفة".

سلاح "حماس"

وقال سفيان: "نحن ندرك حجم التحديات، ما زلنا نعتقد أنه إذا كانت تحت ضغط الأحداث والتحولات الحاصلة في قطاع غزة تحت ضغط النظام العربي الذي يتكامل مع المشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة، نحن نقول أن طوفان الأقصى لن يتوقف، و إن كان هدأ في مكان ما في جغرافيا المقاومة وهي فلسطين، فإنه يتفاعل إلى أبعد مدى في اليمن وهو أيضا في إيران، وكل السلاح الموجود بالمحور هو سلاح حماس نضعه تحت تصرف حماس، وبالتالي فكرة نزع السلاح غير قابلة للتحقيق، حماس لم تقاتل بسلاحها البدائي وإنما قاتلت لأن وراءها عمق وأنه ما زال هناك أمة حية تمثلها اليمن والمقاومة في لبنان و إيران ويمثلها كل شريك".
ولفت سفيات، إلى أن "الشارع العالمي اليوم الذي انتقل من التعاطف الإنساني مع فلسطين إلى التعاطف مع مبدأ الحق الفلسطيني، فلسطين حرة والهتافات التي نسمعها من أكثر من شعب من الشعوب الغربية، جميعها تؤكد على أننا في مربع آخر، مربع لم تكن القضية الفلسطينية مطروحة كما هي عليه اليوم. ولم تكن إسرائيل بوحشيتها ككيان غريب كبشر لا تنطبق عليهم محددات البعد الإنساني والبشري، كائن غريب ولا يستطيع العالم أن يستوعب ما يراه ولا يستطيع أن يتفاعل مع ما يحدث".
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إيلات.. فيديو
أمس, 16:48 GMT

"أوراق الضغط الشعبية"

من جانبه، يقول رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن، عبد الستار الشميري: "أعتقد الحوثي (أنصار الله) سيجد شماعة أخرى يتكئ عليها بعد توقف الحرب في غزة، لابد أن يكون مساندا ومعاونا لإيران حتى تنجز بعض ملفاتها ويخفف من الضغوط التي عليها".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "يعمل الحوثي حثيثا لأن ماله وسلاحه معظمه من إيران رادار الاتجاهات الخارجية الإيرانية، وأعتقد أنه سيظل على هذه الخصومة في البحر الأحمر بشماعة أخرى".

وعبر الشميري، عن أنه لا يعتقد أن "أنصار الله سوف تتوقف عن عملياتها، وربما تخفف لفترة من الزمن، لأن مناوشتها الخارجية تجعل الانشغال في الداخل وأوراق الضغط الشعبية عليها في الداخل خفيفة، فهم يقولون للناس إنهم في جبهة كبيرة وأنهم يدافعون عن فلسطين، وهناك متطلبات داخلية كثيرة تضغط الشارع فهم يقفزون من الداخل إلى الخارج لتخفيف وطأة هذا الضغط".

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أنها استهدفت "أهدافا حساسة في منطقة القدس بصاروخ بالستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" الانشطاري".
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان، إن العملية "حققت أهدافها بنجاح بفضل الله"، وأفاد بأن الضربات تسببت في "نزوح عدد كبير من المدنيين الإسرائيليين إلى الملاجئ".
وأضاف البيان أن "أنصار الله" تتابع التطورات المتعلقة بالغارات على غزة، وتؤكد وجود تنسيق مع فصائل المقاومة"، مشددًا على أن تعامل الجماعة "سيكون متوافقا مع التطورات الميدانية لضمان تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه أنصار الله من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
هل تحمل المواجهة بين "أنصار الله" اليمنية وإسرائيل مفاجآت جديدة في الأيام المقبلة؟
24 سبتمبر, 20:00 GMT
وختمت جماعة "أنصار الله" بيانها، بالقول إنها ستواصل تنفيذ "عمليات إسنادية حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها".
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأواخر يوليو/تموز الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخًا وطائرة مسيرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала