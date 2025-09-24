https://sarabic.ae/20250924/هل-تحمل-المواجهة-بين-أنصار-الله-اليمنية-وإسرائيل-مفاجآت-جديدة-في-الأيام-المقبلة؟-1105222795.html

هل تحمل المواجهة بين "أنصار الله" اليمنية وإسرائيل مفاجآت جديدة في الأيام المقبلة؟

هل تحمل المواجهة بين "أنصار الله" اليمنية وإسرائيل مفاجآت جديدة في الأيام المقبلة؟

سبوتنيك عربي

لا تزال حالة الضربات والضربات المتبادلة بين "أنصار الله" وإسرائيل هي سيدة المشهد الراهن، فلا إسرائيل حققت أهدافها ولا "أنصار الله" امتنعت عن إطلاق المسيرات... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-24T20:00+0000

2025-09-24T20:00+0000

2025-09-24T20:00+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أنصار الله

الحرب على اليمن

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100151672_0:146:1411:940_1920x0_80_0_0_307994dd7891a5e139d2b055ffe7b0ad.jpg

فما المفاجآت التي قد تحملها الأيام المقبلة في المواجهة بين "أنصار الله" وإسرائيل في اليمن، ومدى نجاح ضربات تل أبيب في إضعاف صنعاء؟بداية، يقول محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" في صنعاء: "طالما دولة الاحتلال بقيادة نتنياهو، لا تزال لديها إصرار على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية وتكرار التصريحات بأنهم باقون في قطاع غزة، علاوة على تصعيدهم في اتجاه اليمن، هذا يعني أن الأمور تتجه نحو منحنى التصعيد وليس التهدئة والحل".نحو التصعيدوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من خلال قراءتنا للمشهد نرى أن الأمور تتجه نحو التصعيد، ليس على مستوى المنطقة، بل على مستوى العالم، لأن ما يجري من جرائم في غزة يسأل عنه الجميع، فالجميع يشاهد ما يجري وكان يجب التحرك الإنساني لوقف تلك المآسي من باب الإنسانية قبل كل شيء".وتابع البخيتي: "عدم اهتمام العالم واتخاذ خطوات جادة تجاه ما يحدث حتى الآن في غزة، إن دل على شيء إنما يدل على أن حالة العنف وعدم الاستقرار سوف تنتشر في العالم، لأن أي أسس للاستقرار إنما تقوم على منظومة أخلاقية، حيث أن حالة الاستقرار التي عاشتها الدول الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، كانت نتيجة لمنظومة أخلاقية قوية، لكن هذه المنظومة بدأت تنهار بداية من العدوان على اليمن وحصاره وشرعنة ذلك عبر دواوين المنظمة الدولية، كذلك ما يجري اليوم في غزة وما جرى في العراق من ظلم".وأشار عضو المجلس السياسي، إلى أن "المنظومة الأخلاقية سواء على المستوى الغربي أو العالمي بدأت في الانهيار، هذا يعني أن العالم سوف يدخل في حالة من عدم الاستقرار وليس منطقة الشرق الأوسط فحسب، الجميع الآن في منظومة واحدة".المكاسب والخسائروقال البخيتي: "إن العمليات العسكرية المساندة للشعب الفلسطيني في غزة تسببت في خسائر كبيرة لدولة الاحتلال سواء على المستوى الاقتصادي أو المعنوي أو الأمني، كما أن عمليات دولة الاحتلال على اليمن هي أيضا تتسبب في خسائر كبيرة رغم أنها لا تحقق أهدافها، كلما وجه الاحتلال ضربة عسكرية إلى اليمن، هذا الأمر يزيد الشعب اليمني تصميما وإصرارا على مواصلة المعركة، لأننا نحمل قضية عادلة، كما أنها تزيد من وحدة الجبهة الداخلية".وحول تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الأخيرة بشأن رفع علم الكيان فوق صنعاء، يقول البخيتي: "هذا التصريح استفز كل أبناء الشعب اليمني، كما استفزهم الاعتداء على الأعيان المدنية من قبل دولة الاحتلال، هذه الأمور تزيد من قوة ووحدة اليمنيين في مواجهة هؤلاء المجرمين، ننصح الكيان بأن استخدام التهديد ضد اليمن أو استخدام لغة القوة لن تنفعه، الطريق السليم يتمثل بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار، خاصة وأن استمرار العدوان والحصار لم يحقق أي مكاسب عسكرية طوال عامين، بل يقوض شرعية الكيان في الغرب والمنظمة الدولية التي منحته الشرعية في السابق"."شطحات إعلامية"من جانبه، يقول المحلل السياسي اليمني، أكرم الحاج: "في اعتقادي أن تصريحات وزير دفاع دولة الاحتلال (إسرائيل) حول رفع علم الكيان فوق العاصمة اليمنية صنعاء، هي شطحات تشابه شطحات رئيسه نتنياهو، هم يحاولون محاكاة الشارع الإسرائيلي والواقع الذي يعيشون فيه من خلال تلك التصريحات، علاوة على محاولتهم الهروب بتلك التصريحات من الاستحقاقات السياسية ومن مطالبات الشارع والمعارضة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "تأتي تلك الشطحات أو التصريحات في ظل ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية على يد ترامب والذي أصبح أمام العالم أجمع مكشوفا بانحيازه المفضوح تجاه إسرائيل، تلك المعطيات أضفت حالة من النشوة لدى الإدارة في دولة الاحتلال، خاصة وأن مخرجات القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الدوحة، لم تأت بأي جديد، بينما المواقف واضحة ونتنياهو يخاطب العالم العربي والإسلامي بعد تلك القمة بكل سخرية".وتابع الحاج: "حتى العملية الإسرائيلية التي استهدفت دولة قطر تمت بموافقة ومباركة الإدارة الأمريكية، وحديث كاتس عن رفع العلم الإسرائيلي فوق صنعاء، هذا الكلام غير منطقي، الغارات التي شنتها طائرات الكيان على العاصمة صنعاء موانئ الحديدة وغيرها، جميعها أهداف مدنية باستثناء العملية التي استهدفت رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، ولم يكن سوى المدنيين هم ضحايا تلك الضربات الغادرة التي لا تمت للحروب والمواجهة الشريفة بأي صلة".العمليات العسكريةوأشار المحلل السياسي، إلى أن "ما جرى من عمليات عسكرية على اليمن هو اعتداء موثق وكامل على المدنيين والأهداف المدنية، فهو لم يجد أهداف عسكرية، علاوة على ما سبق أعتقد أن وزير الدفاع الإسرائيلي من خلال تصريحه الأخير يريد خلق جو من المكائد، خاصة مع دول الخليج والسعودية بشكل خاص، وشعار رفع العلم فوق صنعاء رفعته السعودية والشرعية اليمنية بجيشها ولم تستطع تحقيقه".ولفت الحاج، إلى أن "جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وقبل التحالف لم تغير شيئا في أنصار الله أو تمنعهم من واجبهم العقائدي والقومي تجاه قضايا الأمة بشكل عام ومظلومية الشعب الفلسطيني وغزة بشكل خاص".وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة 20 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن على مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسعفين أن الإصابات نجمت عن شظايا الطائرة المسيرة، حيث وصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.وأوضحت خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" أن فرقها نقلت المصابين الخمسة إلى مستشفى يوسفتال في إيلات لتلقي العلاج.وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلان الجماعة، أواخر آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و8 من وزرائها وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف اجتماعاً لها في صنعاء.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 تموز/يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250920/أنصار-الله-ردا-على-كاتس-أعيدوا-تشغيل-إيلات-قبل-الحديث-عن-رفع-علمكم-في-صنعاء-1105054003.html

https://sarabic.ae/20250922/مستشار-حكومة-صنعاء-يكشف-لـسبوتنيك-ما-وراء-تهديدات-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لليمن-1105141304.html

https://sarabic.ae/20250917/هل-تمتلك-أنصار-الله-دفاعات-جوية-قادرة-على-صد-الهجمات-الإسرائيلية-على-اليمن-1104957453.html

https://sarabic.ae/20250918/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-حساس-في-تل-أبيب-وأهدافا-مختلفة-في-جنوبي-إسرائيل-1105005659.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أنصار الله, الحرب على اليمن, إسرائيل, العالم العربي