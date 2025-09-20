https://sarabic.ae/20250920/أنصار-الله-ردا-على-كاتس-أعيدوا-تشغيل-إيلات-قبل-الحديث-عن-رفع-علمكم-في-صنعاء-1105054003.html

"أنصار الله" ردا على كاتس: أعيدوا تشغيل "إيلات" قبل الحديث عن رفع علمكم في صنعاء

ردت جماعة "أنصار الله" اليمنية، على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، برفع العلم الإسرائيلي في صنعاء. 20.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكد عضو المكتب السياسي للجماعة، محمد الفرح، عبر منصة "إكس" أن من يتحدث عن ذلك "عليه أولا إعادة تشغيل ميناء إيلات المتوقف، ورفع العلم على سفنه التي تضطر للتخفي تحت أعلام دول أخرى خوفا من عمليات البحرية اليمنية".وأضاف الفرح في منشوره موجها خطابه إلى كاتس: "تتحدث عن احتلال صنعاء وأنت عاجز حتى عن استعادة سفينة غلاكسي الإسرائيلية".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هدد باستهداف زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، ورفع العلم الإسرائيلي فوق صنعاء، في تعبير عن حجم الخسائر التي يتكبدها الاحتلال ومستوى استنزافه نتيجة الضربات اليمنية.وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية عملياتها في البحر الأحمر وباب المندب، إذ استهدفت منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" سفنا إسرائيلية أو مرتبطة بها، ما أدى إلى شلّ موانئ إسرائيلية أبرزها ميناء إيلات.وبالتوازي، تواصل "أنصار الله" ضرباتها في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفة مواقع حيوية، بينها مطارا "بن غوريون" و"رامون"، مؤكدة ثبات موقفها في إسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على اليمن.

