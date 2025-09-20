"أنصار الله" ردا على كاتس: أعيدوا تشغيل "إيلات" قبل الحديث عن رفع علمكم في صنعاء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250920/أنصار-الله-ردا-على-كاتس-أعيدوا-تشغيل-إيلات-قبل-الحديث-عن-رفع-علمكم-في-صنعاء-1105054003.html
"أنصار الله" ردا على كاتس: أعيدوا تشغيل "إيلات" قبل الحديث عن رفع علمكم في صنعاء
"أنصار الله" ردا على كاتس: أعيدوا تشغيل "إيلات" قبل الحديث عن رفع علمكم في صنعاء
سبوتنيك عربي
ردت جماعة "أنصار الله" اليمنية، على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، برفع العلم الإسرائيلي في صنعاء. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T06:13+0000
2025-09-20T06:13+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
إسرائيل
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90e52c8481612bfad8dfcee8ce55984b.jpg
وأكد عضو المكتب السياسي للجماعة، محمد الفرح، عبر منصة "إكس" أن من يتحدث عن ذلك "عليه أولا إعادة تشغيل ميناء إيلات المتوقف، ورفع العلم على سفنه التي تضطر للتخفي تحت أعلام دول أخرى خوفا من عمليات البحرية اليمنية".وأضاف الفرح في منشوره موجها خطابه إلى كاتس: "تتحدث عن احتلال صنعاء وأنت عاجز حتى عن استعادة سفينة غلاكسي الإسرائيلية".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هدد باستهداف زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، ورفع العلم الإسرائيلي فوق صنعاء، في تعبير عن حجم الخسائر التي يتكبدها الاحتلال ومستوى استنزافه نتيجة الضربات اليمنية.وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية عملياتها في البحر الأحمر وباب المندب، إذ استهدفت منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" سفنا إسرائيلية أو مرتبطة بها، ما أدى إلى شلّ موانئ إسرائيلية أبرزها ميناء إيلات.وبالتوازي، تواصل "أنصار الله" ضرباتها في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفة مواقع حيوية، بينها مطارا "بن غوريون" و"رامون"، مؤكدة ثبات موقفها في إسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على اليمن.
https://sarabic.ae/20250919/كاتس-يتعهد-بالقضاء-على-زعيم-أنصار-الله-ورفع-العلم-الإسرائيلي-فوق-صنعاء-1105040675.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096196956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7c3a0ff1238d616a98ec6dec217775cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن

"أنصار الله" ردا على كاتس: أعيدوا تشغيل "إيلات" قبل الحديث عن رفع علمكم في صنعاء

06:13 GMT 20.09.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanجماعة أنصار الله في اليمن
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
ردت جماعة "أنصار الله" اليمنية، على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، برفع العلم الإسرائيلي في صنعاء.
وأكد عضو المكتب السياسي للجماعة، محمد الفرح، عبر منصة "إكس" أن من يتحدث عن ذلك "عليه أولا إعادة تشغيل ميناء إيلات المتوقف، ورفع العلم على سفنه التي تضطر للتخفي تحت أعلام دول أخرى خوفا من عمليات البحرية اليمنية".
وأضاف الفرح في منشوره موجها خطابه إلى كاتس: "تتحدث عن احتلال صنعاء وأنت عاجز حتى عن استعادة سفينة غلاكسي الإسرائيلية".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هدد باستهداف زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، ورفع العلم الإسرائيلي فوق صنعاء، في تعبير عن حجم الخسائر التي يتكبدها الاحتلال ومستوى استنزافه نتيجة الضربات اليمنية.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
كاتس يتعهد بالقضاء على زعيم "أنصار الله" ورفع العلم الإسرائيلي فوق صنعاء
أمس, 14:54 GMT
وتواصل جماعة "أنصار الله" اليمنية عملياتها في البحر الأحمر وباب المندب، إذ استهدفت منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" سفنا إسرائيلية أو مرتبطة بها، ما أدى إلى شلّ موانئ إسرائيلية أبرزها ميناء إيلات.
وبالتوازي، تواصل "أنصار الله" ضرباتها في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفة مواقع حيوية، بينها مطارا "بن غوريون" و"رامون"، مؤكدة ثبات موقفها في إسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على اليمن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала