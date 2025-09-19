عربي
كاتس يتعهد بالقضاء على زعيم "أنصار الله" ورفع العلم الإسرائيلي فوق صنعاء
كاتس يتعهد بالقضاء على زعيم "أنصار الله" ورفع العلم الإسرائيلي فوق صنعاء
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بالقضاء على زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي.
كاتس يتعهد بالقضاء على زعيم "أنصار الله" ورفع العلم الإسرائيلي فوق صنعاء

14:54 GMT 19.09.2025

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بالقضاء على زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي.
وقال كاتس عبر منصة "إكس"، إن ساعة القضاء على الحوثي "ستأتي"، وأن علم جماعة "أنصار الله" اليمنية "سيُستبدل بعلم إسرائيل المكون من الأزرق والأبيض، الذي سيرفرف في عاصمة اليمن الموحد".
وكان مصدر يمني ذكر لوكالة "سبوتنيك" الشهر الماضي، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت اليمن في 28 أغسطس/ آب أسفرت عن مقتل وزير الإدارة المحلية في حكومة "أنصار الله" محمد المداني، ووزير التربية والتعليم، حسن السعدي، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، إضافة إلى إصابة وزير الصحة، علي عبد الكريم علي شيبان.
وفي بيان رسمي، أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقتل رئيس وزرائها، أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء، إلى جانب إصابة آخرين لم تُكشف أسماؤهم، جراء الغارة ذاتها.
أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
"أنصار الله" تتعهد بالثأر من إسرائيل إثر مقتل رئيس الحكومة
30 أغسطس, 20:51 GMT
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز 2025، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي النار تحاول التصدى للصواريخ خلال هجوم إيراني على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
"أنصار الله" تعلن مهاجمة "هدف عسكري حساس" في تل أبيب وأهدافا مختلفة في جنوبي إسرائيل
أمس, 20:22 GMT
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
