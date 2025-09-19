https://sarabic.ae/20250919/كاتس-يتعهد-بالقضاء-على-زعيم-أنصار-الله-ورفع-العلم-الإسرائيلي-فوق-صنعاء-1105040675.html
كاتس يتعهد بالقضاء على زعيم "أنصار الله" ورفع العلم الإسرائيلي فوق صنعاء
كاتس يتعهد بالقضاء على زعيم "أنصار الله" ورفع العلم الإسرائيلي فوق صنعاء
سبوتنيك عربي
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بالقضاء على زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T14:54+0000
2025-09-19T14:54+0000
2025-09-19T14:54+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
إسرائيل
العالم العربي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_0:0:1250:704_1920x0_80_0_0_9bfec867467154c17215728e294a4c6f.jpg
وقال كاتس عبر منصة "إكس"، إن ساعة القضاء على الحوثي "ستأتي"، وأن علم جماعة "أنصار الله" اليمنية "سيُستبدل بعلم إسرائيل المكون من الأزرق والأبيض، الذي سيرفرف في عاصمة اليمن الموحد".وكان مصدر يمني ذكر لوكالة "سبوتنيك" الشهر الماضي، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت اليمن في 28 أغسطس/ آب أسفرت عن مقتل وزير الإدارة المحلية في حكومة "أنصار الله" محمد المداني، ووزير التربية والتعليم، حسن السعدي، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، إضافة إلى إصابة وزير الصحة، علي عبد الكريم علي شيبان. وفي بيان رسمي، أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقتل رئيس وزرائها، أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء، إلى جانب إصابة آخرين لم تُكشف أسماؤهم، جراء الغارة ذاتها.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز 2025، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250830/أنصار-الله-تتعهد-بالثأر-من-إسرائيل-إثر-مقتل-رئيس-الحكومة-1104327361.html
https://sarabic.ae/20250918/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-حساس-في-تل-أبيب-وأهدافا-مختلفة-في-جنوبي-إسرائيل-1105005659.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0a/1103565306_116:0:1227:833_1920x0_80_0_0_43ed911ea84fb83725da78094e3c8683.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم العربي, العالم
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم العربي, العالم
كاتس يتعهد بالقضاء على زعيم "أنصار الله" ورفع العلم الإسرائيلي فوق صنعاء
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، بالقضاء على زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي.
وقال كاتس عبر منصة "إكس"، إن ساعة القضاء على الحوثي "ستأتي"، وأن علم جماعة "أنصار الله" اليمنية "سيُستبدل بعلم إسرائيل المكون من الأزرق والأبيض، الذي سيرفرف في عاصمة اليمن الموحد".
وكان مصدر يمني ذكر لوكالة "سبوتنيك" الشهر الماضي، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت اليمن في 28 أغسطس/ آب أسفرت عن مقتل وزير الإدارة المحلية في حكومة "أنصار الله" محمد المداني، ووزير التربية والتعليم، حسن السعدي، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، إضافة إلى إصابة وزير الصحة، علي عبد الكريم علي شيبان.
وفي بيان رسمي، أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقتل رئيس وزرائها، أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء، إلى جانب إصابة آخرين لم تُكشف أسماؤهم، جراء الغارة ذاتها.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز 2025، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.