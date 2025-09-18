https://sarabic.ae/20250918/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-حساس-في-تل-أبيب-وأهدافا-مختلفة-في-جنوبي-إسرائيل-1105005659.html
"أنصار الله" تعلن مهاجمة "هدف عسكري حساس" في تل أبيب وأهدافا مختلفة في جنوبي إسرائيل
"أنصار الله" تعلن مهاجمة "هدف عسكري حساس" في تل أبيب وأهدافا مختلفة في جنوبي إسرائيل
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، أنها هاجمت "هدف عسكري حساس" في تل أبيب وسط إسرائيل وأهدافا مختلفة في جنوبي إسرائيل بـ 3 طائرات مسيرة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان: "في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" مستهدفا هدفا عسكريا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضلِ الله، وتسببت في هروب الملايينِ من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وإغلاق المجال الجوي في فلسطين المحتلة".وأضاف البيان: "إن منطقة أم الرشراش سوف تبقى تحت دائرة الاستهداف لعمليات القوات المسلحة اليمنية بشكل متواصل".وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرة مسيرة تم إطلاقها من اليمن انفجرت في مدخل أحد الفنادق بمدينة إيلات، جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أنه تم رصد ذلك من قبل شهود عيان. وكثفت جماعة"أنصار الله" من هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر أغسطس/ آب الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، أنها هاجمت "هدف عسكري حساس" في تل أبيب وسط إسرائيل وأهدافا مختلفة في جنوبي إسرائيل بـ 3 طائرات مسيرة.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان: "في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" مستهدفا هدفا عسكريا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضلِ الله، وتسببت في هروب الملايينِ من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وإغلاق المجال الجوي في فلسطين المحتلة".
وتابع: "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت الأولى أهدافا مختلفة في منطقة أم الرشراش بثلاث طائرات مسيرة، واستهدفت الأخرى هدفا حساسا في منطقة بئرِ السبع في فلسطين المحتلة وذلك بطائرة مسيرة، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح".
وأضاف البيان: "إن منطقة أم الرشراش سوف تبقى تحت دائرة الاستهداف لعمليات القوات المسلحة اليمنية بشكل متواصل".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرة مسيرة تم إطلاقها من اليمن انفجرت في مدخل أحد الفنادق بمدينة إيلات، جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أنه تم رصد ذلك من قبل شهود عيان.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه تم رصد الطائرة المسيرة، مساء اليوم الخميس، في مسارها الأخير عندما اقتربت من الفندق، مشيرة إلى أنه تم تأكيد ذلك من مصادر رسمية.
وكثفت جماعة"أنصار الله
" من هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر أغسطس/ آب الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات
على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.