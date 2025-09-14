جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار وهدف عسكري في إسرائيل بطائرات مسيرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250914/جماعة-أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-مطار-وهدف-عسكري-في-إسرائيل-بطائرات-مسيرة-1104849391.html
جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار وهدف عسكري في إسرائيل بطائرات مسيرة
جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار وهدف عسكري في إسرائيل بطائرات مسيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ هجومين بالطائرات المُسيرة على مطار دولي وهدف عسكري في إسرائيل، ضمن هجمات تشنها الجماعة على تل أبيب منذ... 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T22:15+0000
2025-09-14T22:15+0000
أنصار الله
العالم العربي
طوفان الأقصى
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101706888_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f10cfcaadcb08685a34fe9a7b432990.jpg
القاهرة –سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيا إن "سلاح الجو المُسير نفذ عملية نوعية بأربع طائرات مسيرة استهدفت ثلاث منها مطار رامون في منطقة أم الرشراش [إيلات جنوب إسرائيل]، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفاً عسكرياً في منطقة النقب [جنوب] بفلسطين المحتلة".ويأتي هجوم "أنصار الله"، بعد يومين من إعلانها، يوم السبت الماضي، مهاجمة "أهداف حساسة" في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2) انشطاري متعدد الرؤوس.ويوم الخميس الماضي، تبنت "أنصار الله" مهاجمة هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقة النقب بصاروخ فرط صوتي نوع (فلسطين2) وطائرة مسيرة، واستهداف مطار رامون في إيلات بطائرتين مسيرتين.وأعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على صنعاء ومحافظة الجوف، يوم الأربعاء الماضي، إلى 211 قتيلا وجريحاً بينهم 36 طفلاً و40 امرأة.وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر أغسطس/ آب الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي قالت إنه "استهدف، يوم [الخميس قبل الماضي]، ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250913/أنصار-الله-تعلن-استهداف-عدة-أهداف-في-تل-أبيب-باستخدام-صاروخ-باليستي-متعدد-الرؤوس-1104804310.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101706888_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e56e046c2f2873ca3adadb50e828105b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة
أنصار الله, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة

جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار وهدف عسكري في إسرائيل بطائرات مسيرة

22:15 GMT 14.09.2025
© AP Photoمحاولات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية فوق تل أبيب
محاولات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية فوق تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ هجومين بالطائرات المُسيرة على مطار دولي وهدف عسكري في إسرائيل، ضمن هجمات تشنها الجماعة على تل أبيب منذ أواخر 2023 وتبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.
القاهرة –سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيا إن "سلاح الجو المُسير نفذ عملية نوعية بأربع طائرات مسيرة استهدفت ثلاث منها مطار رامون في منطقة أم الرشراش [إيلات جنوب إسرائيل]، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفاً عسكرياً في منطقة النقب [جنوب] بفلسطين المحتلة".

وأضاف العميد سريع، أن "العملية حققت أهدافها بنجاح"، معتبرا أن "العدوان الإجرامي بحق شعبنا العظيم لن ينال من عزيمته ولن يكسر إرادته الصلبة"، في إشارة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، على صنعاء وسط اليمن ومحافظة الجوف شمال البلاد.

ويأتي هجوم "أنصار الله"، بعد يومين من إعلانها، يوم السبت الماضي، مهاجمة "أهداف حساسة" في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2) انشطاري متعدد الرؤوس.
ويوم الخميس الماضي، تبنت "أنصار الله" مهاجمة هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقة النقب بصاروخ فرط صوتي نوع (فلسطين2) وطائرة مسيرة، واستهداف مطار رامون في إيلات بطائرتين مسيرتين.
وأعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على صنعاء ومحافظة الجوف، يوم الأربعاء الماضي، إلى 211 قتيلا وجريحاً بينهم 36 طفلاً و40 امرأة.
وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر أغسطس/ آب الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي قالت إنه "استهدف، يوم [الخميس قبل الماضي]، ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف عدة أهداف في تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي متعدد الرؤوس
أمس, 05:45 GMT
وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала