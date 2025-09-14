https://sarabic.ae/20250914/جماعة-أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-مطار-وهدف-عسكري-في-إسرائيل-بطائرات-مسيرة-1104849391.html

جماعة "أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار وهدف عسكري في إسرائيل بطائرات مسيرة

القاهرة –سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيا إن "سلاح الجو المُسير نفذ عملية نوعية بأربع طائرات مسيرة استهدفت ثلاث منها مطار رامون في منطقة أم الرشراش [إيلات جنوب إسرائيل]، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفاً عسكرياً في منطقة النقب [جنوب] بفلسطين المحتلة".ويأتي هجوم "أنصار الله"، بعد يومين من إعلانها، يوم السبت الماضي، مهاجمة "أهداف حساسة" في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2) انشطاري متعدد الرؤوس.ويوم الخميس الماضي، تبنت "أنصار الله" مهاجمة هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقة النقب بصاروخ فرط صوتي نوع (فلسطين2) وطائرة مسيرة، واستهداف مطار رامون في إيلات بطائرتين مسيرتين.وأعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على صنعاء ومحافظة الجوف، يوم الأربعاء الماضي، إلى 211 قتيلا وجريحاً بينهم 36 طفلاً و40 امرأة.وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر أغسطس/ آب الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي قالت إنه "استهدف، يوم [الخميس قبل الماضي]، ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأميركا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

