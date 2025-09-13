"أنصار الله" تعلن استهداف عدة أهداف في تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي متعدد الرؤوس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250913/أنصار-الله-تعلن-استهداف-عدة-أهداف-في-تل-أبيب-باستخدام-صاروخ-باليستي-متعدد-الرؤوس-1104804310.html
"أنصار الله" تعلن استهداف عدة أهداف في تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي متعدد الرؤوس
"أنصار الله" تعلن استهداف عدة أهداف في تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي متعدد الرؤوس
سبوتنيك عربي
أعلنت "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، عن استهداف عدة أهداف في تل أبيب في إسرائيل باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي متعدد الرؤوس. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T05:45+0000
2025-09-13T06:03+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أنصار الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081818845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43b51773b801370fcd4cd8f2723ce5f0.jpg
وأضافت جماعة "أنصار الله" في بيان نقلته قناة "المسيرة" أن العملية "حققت أهدافها بفضل الله وتسببت في هروع الملايين من المغتصبين إلى الملاجئ"، على حد تعبيره.وأضاف البيان: "قوتنا الصاروخية قصفت بصاروخ باليستي "فلسطين2" الفرط الصوتي الانشطاري أهدافا حساسة في يافا المحتلة"، مؤكدا استمرار العمليات "دفاعا عن اليمن وضمن التصدي للعدوان وإسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها".ووصف البيان الهجوم الإسرائيلي على اليمن "بالمجرم" وأن هذا الهجوم "سيزيد شعب اليمن ثباتا وصمودا وتحديا في سبيل الله والمستضعفين"، وتابع: "شعبنا لن يثنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه إخوانه المجوعين في غزة".يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية اعترضته.وأضاف الجيش الإسرائيلي: "تعمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض التهديد، يُطلب من الجمهور اتباع الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية"، مشيرا إلى أنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار منذ فترة قصيرة في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
https://sarabic.ae/20250911/أنصار-الله-ارتفاع-عدد-قتلى-الغارات-الإسرائيلية-شمال-اليمن-إلى-46--1104765347.html
https://sarabic.ae/20250911/الحوثي-العدوان-الإسرائيلي-على-اليمن-لا-يدل-على-أي-إنجاز-ولن-يكسر-إرادتنا-1104756178.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/09/1081818845_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26ef0ac2f7a8387a4b9d7fd81e86b4fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن استهداف عدة أهداف في تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي متعدد الرؤوس

05:45 GMT 13.09.2025 (تم التحديث: 06:03 GMT 13.09.2025)
© AP Photo / Fatima Shbairإطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
تابعنا عبر
أعلنت "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، عن استهداف عدة أهداف في تل أبيب في إسرائيل باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي متعدد الرؤوس.
وأضافت جماعة "أنصار الله" في بيان نقلته قناة "المسيرة" أن العملية "حققت أهدافها بفضل الله وتسببت في هروع الملايين من المغتصبين إلى الملاجئ"، على حد تعبيره.
وأضاف البيان: "قوتنا الصاروخية قصفت بصاروخ باليستي "فلسطين2" الفرط الصوتي الانشطاري أهدافا حساسة في يافا المحتلة"، مؤكدا استمرار العمليات "دفاعا عن اليمن وضمن التصدي للعدوان وإسناد غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها".
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
أنصار الله: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية شمال اليمن إلى 46
11 سبتمبر, 21:15 GMT
ووصف البيان الهجوم الإسرائيلي على اليمن "بالمجرم" وأن هذا الهجوم "سيزيد شعب اليمن ثباتا وصمودا وتحديا في سبيل الله والمستضعفين"، وتابع: "شعبنا لن يثنيه العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه عن الاستمرار في موقفه المبدئي تجاه إخوانه المجوعين في غزة".
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن الدفاعات الجوية اعترضته.
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
الحوثي: العدوان الإسرائيلي على اليمن لا يدل على أي إنجاز ولن يكسر إرادتنا
11 سبتمبر, 16:55 GMT
وأضاف الجيش الإسرائيلي: "تعمل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض التهديد، يُطلب من الجمهور اتباع الإرشادات الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية"، مشيرا إلى أنه "بعد إطلاق صفارات الإنذار منذ فترة قصيرة في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ تم إطلاقه من اليمن".
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала