https://sarabic.ae/20250903/الجيش-الإسرائيلي-رصد-إطلاق-صاروخين-من-اليمن-أحدهما-تم-اعتراضه-صور-1104472390.html

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخين من اليمن أحدهما تم اعتراضه.. صور

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخين من اليمن أحدهما تم اعتراضه.. صور

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصده إطلاق صاروخين من اليمن، أحدهما تم اعتراضه والآخر سقط في طريقه إلى البلاد. 03.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-03T17:20+0000

2025-09-03T17:20+0000

2025-09-03T17:20+0000

إسرائيل

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102012/47/1020124753_4:0:1261:707_1920x0_80_0_0_28681b8811400e0e995d5dfb054cff63.jpg

وذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في بيان له، أن قواته الجوية رصدت صاروخين أطلقا من اليمن، تمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية من إسقاط أحدهما.وأشار الجيش إلى أن الصاروخ الثاني سقط في الطريق، دون ذكر مكان السقوط أو الاعتراض للصاروخ الأول أيضا.فيما أوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب إطلاق صاروخ من اليمن، خاصة في المناطق المحيطة بمدينة القدس، والبحر الميت أيضا.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن تنفيذ قواتها هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة".وأوضح أنه تم استهداف "مواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققَت العملية أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أن العملية "تسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.

https://sarabic.ae/20250903/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-عرفنا-كيف-نصطاد-قيادة-الحوثي-وسنكرر-ذلك-مستقبلا-1104450077.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار