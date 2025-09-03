https://sarabic.ae/20250903/الجيش-الإسرائيلي-رصد-إطلاق-صاروخين-من-اليمن-أحدهما-تم-اعتراضه-صور-1104472390.html
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رصده إطلاق صاروخين من اليمن، أحدهما تم اعتراضه والآخر سقط في طريقه إلى البلاد. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في بيان له، أن قواته الجوية رصدت صاروخين أطلقا من اليمن، تمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية من إسقاط أحدهما.وأشار الجيش إلى أن الصاروخ الثاني سقط في الطريق، دون ذكر مكان السقوط أو الاعتراض للصاروخ الأول أيضا.فيما أوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب إطلاق صاروخ من اليمن، خاصة في المناطق المحيطة بمدينة القدس، والبحر الميت أيضا.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن تنفيذ قواتها هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة".وأوضح أنه تم استهداف "مواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققَت العملية أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أن العملية "تسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخين من اليمن أحدهما تم اعتراضه.. صور
وذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في بيان له، أن قواته الجوية رصدت صاروخين أطلقا من اليمن، تمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية من إسقاط أحدهما.
وأشار الجيش إلى أن الصاروخ الثاني سقط في الطريق، دون ذكر مكان السقوط أو الاعتراض للصاروخ الأول أيضا.
فيما أوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أنه تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق من البلاد عقب إطلاق صاروخ من اليمن، خاصة في المناطق المحيطة بمدينة القدس
، والبحر الميت أيضا.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، عن تنفيذ قواتها هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة
، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة".
وأشار إلى أنه تم تنفيذ العملية "بصاروخين باليستيّين أحدهما نوع "فلسطين2" الانشطاري ذو الرؤوس المتعددة يستخدم للمرة الثانية، والآخر نوع "ذوالفقار".
وأوضح أنه تم استهداف "مواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققَت العملية أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أن العملية "تسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".
وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني
ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".
وأكد سريع أن "العدو الإسرائيلي لن ينعم بالأمن والاستقرار"، مشيرا إلى استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة.
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.