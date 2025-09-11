https://sarabic.ae/20250911/أنصار-الله-ارتفاع-عدد-قتلى-الغارات-الإسرائيلية-شمال-اليمن-إلى-46--1104765347.html

أنصار الله: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية شمال اليمن إلى 46

أنصار الله: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية شمال اليمن إلى 46

سبوتنيك عربي

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على مقر وزارة الدفاع التابعة لحكومة "أنصار الله"، وسط صنعاء ومجمع حكومي في محافظة الجوف شمال غرب اليمن إلى 46... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-11T21:15+0000

2025-09-11T21:15+0000

2025-09-11T21:15+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091009029_0:314:3016:2011_1920x0_80_0_0_107b45bc5816c283f63cc181ae1963f0.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، أنيس الأصبحي:" إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في العاصمة صنعاء والجوف ارتفعت إلى 46 قتيلاً و165 جريحاً بينهم عدد كبير من النساء والأطفال"".وأضاف الأصبحي: "من بين الضحايا 5 أطفال قتلوا و31 جريحاً، فضلاً عن 11 امرأة قتلت و29 جريحة".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "أنصار الله" هجمات على السفن التجارية الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل من حلفائها الغربيين، وتقول إن "هذه العمليات هدفها دعم الشعب الفلسطيني وأنها ستستمر حتى توقف إسرائيل الحرب على القطاع".وحاولات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون، بأكثر من وسيلة عسكرية، منع "أنصار الله" من استهداف السفن في البحر الأحمر، إلا أن جميع التكتيكات العسكرية التي استخدمتها لم تحقق أهدافها.

https://sarabic.ae/20250910/أنصار-الله-العدوان-الإسرائيلي-على-اليمن-لن-يمر-دون-رد-وعقاب-1104710762.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم