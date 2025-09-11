https://sarabic.ae/20250911/أنصار-الله-ارتفاع-عدد-قتلى-الغارات-الإسرائيلية-شمال-اليمن-إلى-46--1104765347.html
أنصار الله: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية شمال اليمن إلى 46
أنصار الله: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية شمال اليمن إلى 46
ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على مقر وزارة الدفاع التابعة لحكومة "أنصار الله"، وسط صنعاء ومجمع حكومي في محافظة الجوف شمال غرب اليمن إلى 46... 11.09.2025
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، أنيس الأصبحي:" إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في العاصمة صنعاء والجوف ارتفعت إلى 46 قتيلاً و165 جريحاً بينهم عدد كبير من النساء والأطفال"".وأضاف الأصبحي: "من بين الضحايا 5 أطفال قتلوا و31 جريحاً، فضلاً عن 11 امرأة قتلت و29 جريحة".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "أنصار الله" هجمات على السفن التجارية الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل من حلفائها الغربيين، وتقول إن "هذه العمليات هدفها دعم الشعب الفلسطيني وأنها ستستمر حتى توقف إسرائيل الحرب على القطاع".وحاولات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون، بأكثر من وسيلة عسكرية، منع "أنصار الله" من استهداف السفن في البحر الأحمر، إلا أن جميع التكتيكات العسكرية التي استخدمتها لم تحقق أهدافها.
ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على مقر وزارة الدفاع التابعة لحكومة "أنصار الله"، وسط صنعاء ومجمع حكومي في محافظة الجوف شمال غرب اليمن إلى 46 قتيلاً، أكثر من ثلثهم نساء وأطفال.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، أنيس الأصبحي:" إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي في العاصمة صنعاء والجوف ارتفعت إلى 46 قتيلاً و165 جريحاً بينهم عدد كبير من النساء والأطفال"".
وأشار الأصبحي إلى أن هذه الإحصائية ليست النهائية حتى الآن بشأن ضحايا الضربات الإسرائيلية.
وأضاف الأصبحي: "من بين الضحايا 5 أطفال قتلوا و31 جريحاً، فضلاً عن 11 امرأة قتلت و29 جريحة".
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "أنصار الله" هجمات على السفن
التجارية الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل من حلفائها الغربيين، وتقول إن "هذه العمليات هدفها دعم الشعب الفلسطيني وأنها ستستمر حتى توقف إسرائيل الحرب على القطاع".
وحاولات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون، بأكثر من وسيلة عسكرية، منع "أنصار الله
" من استهداف السفن في البحر الأحمر، إلا أن جميع التكتيكات العسكرية التي استخدمتها لم تحقق أهدافها.