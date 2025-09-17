https://sarabic.ae/20250917/صاروخ-يمني-يجبر-طائرة-رئاسية-إسرائيلية-على-الهبوط-الاضطراري-1104928070.html
صاروخ يمني يجبر طائرة رئاسية إسرائيلية على الهبوط الاضطراري
صاروخ يمني يجبر طائرة رئاسية إسرائيلية على الهبوط الاضطراري
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة الرئاسية المخصصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اضطرت إلى الهبوط الاضطراري أثناء تدريب عسكري، بعد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.
وأشارت التقارير إلى أن "الصاروخ الذي تم إطلاقه على إسرائيل، أمس الثلاثاء، أجبر ملايين الإسرائيليين على الهروب إلى الملاجئ".وكانت صافرات الإنذار قد دوت في العديد من المناطق في إسرائيل مع سماع دوي انفجارات قوية، بالتزامن مع محاولة منظومة الدفاع الإسرائيلية اعتراض الصاروخ.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها استهدفت إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين - 2"، إضافة إلى طائرة مسيرة، أمس الثلاثاء.ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، أيضا، أنه استهدف البنى التحتية العسكرية في ميناء الحُديدة في اليمن.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطائرة الرئاسية المخصصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اضطرت إلى الهبوط الاضطراري أثناء تدريب عسكري، بعد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.
وأشارت التقارير
إلى أن "الصاروخ الذي تم إطلاقه على إسرائيل، أمس الثلاثاء، أجبر ملايين الإسرائيليين على الهروب إلى الملاجئ".
وكانت صافرات الإنذار قد دوت في العديد من المناطق في إسرائيل مع سماع دوي انفجارات قوية، بالتزامن مع محاولة منظومة الدفاع الإسرائيلية اعتراض الصاروخ.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها استهدفت إسرائيل
بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين - 2"، إضافة إلى طائرة مسيرة، أمس الثلاثاء.
وقالت الجماعة إن الهجومين استهدفا "موقعا حساسا في منطقة يافا ومطار رامون بمنطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة".
ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، أيضا، أنه استهدف البنى التحتية العسكرية في ميناء الحُديدة في اليمن
