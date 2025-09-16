https://sarabic.ae/20250916/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-ضربات-على-ميناء-الحديدة-اليمني-1104908766.html

الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات على ميناء الحديدة اليمني

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف البنى التحتية العسكرية في ميناء الحديدة في اليمن. 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "جيش الدفاع يواصل مهاجمة بنى تحتية عسكرية يستخدمها نظام الحوثي في اليمن. وشن جيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية لنظام الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن".وأضاف: "يعمل نظام الحوثي بتوجيه وتمويل إيراني لاستهداف إسرائيل وحلفائها حيث يستغل المجال البحري لتنفيذ اعتداءات وأعمال إرهابية ضد سفن شحن وتجارية في المجال البحري الدولي، وسيعمل جيش الدفاع ضد الاعتداءات المتكررة لنظام الحوثي ضد إسرائيل وسيبقى مصمما على مواصلة العمل بقوة في مواجهة أي تهديد على مواطني إسرائيل مهما بلغت المسافة".وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيي سريع، في بيان عبر "تلغرام"، إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا".وتابع: "الدفاعات الجوية سببت حالة إرباك كبيرة لطائرات العدو وأجبرت بعض التشكيلات القتالية منها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها وتم إفشال دخولها للعمق".وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف ميناء الحديدة غربي اليمن، وسماع دوي خمسة انفجارات عنيفة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيشن خلال ساعات هجمات على أهداف في ميناء الحديدة باليمن، مطالبا بإخلاء تلك المنطقة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "إنذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن.. سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة المنطقة.. في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الإرهابي هناك".

