https://sarabic.ae/20250916/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-ضربات-على-ميناء-الحديدة-اليمني-1104908766.html
الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات على ميناء الحديدة اليمني
الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات على ميناء الحديدة اليمني
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف البنى التحتية العسكرية في ميناء الحديدة في اليمن. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T13:41+0000
2025-09-16T13:41+0000
2025-09-16T13:49+0000
أخبار اليمن الأن
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091008845_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_938fbe5e54a0ab5c4faed1e2d5395a92.jpg
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "جيش الدفاع يواصل مهاجمة بنى تحتية عسكرية يستخدمها نظام الحوثي في اليمن. وشن جيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية لنظام الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن".وأضاف: "يعمل نظام الحوثي بتوجيه وتمويل إيراني لاستهداف إسرائيل وحلفائها حيث يستغل المجال البحري لتنفيذ اعتداءات وأعمال إرهابية ضد سفن شحن وتجارية في المجال البحري الدولي، وسيعمل جيش الدفاع ضد الاعتداءات المتكررة لنظام الحوثي ضد إسرائيل وسيبقى مصمما على مواصلة العمل بقوة في مواجهة أي تهديد على مواطني إسرائيل مهما بلغت المسافة".وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيي سريع، في بيان عبر "تلغرام"، إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا".وتابع: "الدفاعات الجوية سببت حالة إرباك كبيرة لطائرات العدو وأجبرت بعض التشكيلات القتالية منها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها وتم إفشال دخولها للعمق".وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف ميناء الحديدة غربي اليمن، وسماع دوي خمسة انفجارات عنيفة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيشن خلال ساعات هجمات على أهداف في ميناء الحديدة باليمن، مطالبا بإخلاء تلك المنطقة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "إنذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن.. سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة المنطقة.. في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الإرهابي هناك".
https://sarabic.ae/20250914/جماعة-أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-مطار-وهدف-عسكري-في-إسرائيل-بطائرات-مسيرة-1104849391.html
https://sarabic.ae/20250914/أنصار-الله-تعلن-مقتل-وإصابة-53-صحفيا-إثر-الغارات-الإسرائيلية-على-مقر-صحيفة-في-صنعاء-1104840518.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091008845_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_59d0eeb6d8d798ee382f56a66388f32b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات على ميناء الحديدة اليمني
13:41 GMT 16.09.2025 (تم التحديث: 13:49 GMT 16.09.2025)
يتبع
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه استهدف البنى التحتية العسكرية في ميناء الحديدة في اليمن.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "جيش الدفاع يواصل مهاجمة بنى تحتية عسكرية يستخدمها نظام الحوثي في اليمن. وشن جيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية لنظام الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن".
وتابع: "يستخدم نظام الحوثي ميناء الحديدة لنقل وسائل قتالية تابعة للنظام الإيراني والتي يستخدمها لتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وحلفائها، وجاءت الغارة في ضوء اعتداءات متكررة يقودها نظام الحوثي ضد دولة إسرائيل تشمل إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو دولة إسرائيل".
وأضاف: "يعمل نظام الحوثي بتوجيه وتمويل إيراني لاستهداف إسرائيل وحلفائها حيث يستغل المجال البحري لتنفيذ اعتداءات وأعمال إرهابية ضد سفن شحن وتجارية في المجال البحري الدولي، وسيعمل جيش الدفاع ضد الاعتداءات المتكررة لنظام الحوثي ضد إسرائيل وسيبقى مصمما على مواصلة العمل بقوة في مواجهة أي تهديد على مواطني إسرائيل مهما بلغت المسافة".
وفي السياق ذاته، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات إسرائيلية تستهدف ميناء الحديدة الاستراتيجي غربي اليمن.
وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيي سريع، في بيان عبر "تلغرام"، إن "دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا".
وتابع: "الدفاعات الجوية سببت حالة إرباك كبيرة لطائرات العدو وأجبرت بعض التشكيلات القتالية منها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها وتم إفشال دخولها للعمق".
بدوره، صرح مصدر في السلطة المحلية بأن طائرات إسرائيلية شنت سلسلة من الغارات على ميناء الحديدة غربي اليمن.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف ميناء الحديدة غربي اليمن، وسماع دوي خمسة انفجارات عنيفة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سيشن خلال ساعات هجمات على أهداف في ميناء الحديدة باليمن، مطالبا بإخلاء تلك المنطقة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "إنذار عاجل إلى كل المتواجدين في ميناء الحديدة في اليمن.. سيهاجم جيش الدفاع في الساعات القريبة المنطقة.. في ضوء الأنشطة العسكرية التي يمارسها نظام الحوثي الإرهابي هناك".