"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 53 صحفيا إثر الغارات الإسرائيلية على مقر صحيفة في صنعاء

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا غارات إسرائيلية استهدفت، الأسبوع الماضي، مقر صحيفة تابعة لوزارة الدفاع في حكومة الجماعة... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

العالم

العالم العربي

قصف اليمن

أنصار الله

اسرائيل

القاهرة – سبوتنك. وذكرت صحيفة "26 سبتمبر" التابعة لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله"، في بيان، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة، أنها "تنعي 31 شهيداً من الصحفيين جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مقر الصحيفة بالعاصمة صنعاء وأدى إلى تدميره بصورة شاملة واستشهاد كوكبة من الكوادر الصحفية وإصابة 22 صحفياً إلى جانب استشهاد وجرح العشرات من المدنيين".وأضافت أن "إقدام العدو الإسرائيلي على استهداف وسائل الإعلام والعاملين في المجال الإعلامي دليل إفلاس ومحاولات يائسة ومكشوفة لإسكات صوت الحقيقة وتكتيم كل الأصوات التي تفضح إجرامه وتوضح الصورة الحقيقية للكيان الغاصب والمجرم".وأعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على صنعاء (وسط اليمن) ومحافظة الجوف (شمال البلاد)، يوم الأربعاء الماضي، إلى 211 قتيلا وجريحا بينهم 36 طفلاً و40 امرأة، مؤكدة أن الحصيلة غير نهائية مع تواصل جهود البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.ويوم الأربعاء الماضي، نفذت مقاتلات إسرائيلية، 7 غارات على مقر وزارة الدفاع في منطقة باب اليمن وسط صنعاء، ومبانٍ تابعة للقيادة العليا للجيش (هيئة الأركان) ودائرة التوجيه المعنوي في منطقة التحرير وسط المدينة، بالإضافة إلى محطة وقود في شارع الستين جنوب غربي صنعاء، بالتزامن مع غارتين إسرائيليتين على المجمع الحكومي في مدينة الحزم مركز محافظة الجوف (شمال اليمن) الحدودية مع السعودية.وصعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية هجماتها على إسرائيل منذ إعلانها، في نهاية آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، بقصف جوي إسرائيلي في 28 آب/أغسطس.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.الحوثي: جريمة استهداف وزراء وعاملين مدنيين تضاف إلى رصيد إسرائيل الإجرامي في المنطقة"أنصار الله" تؤكد اغتيال رئيس الحكومة ووزراء في ضربة إسرائيلية

