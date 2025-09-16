https://sarabic.ae/20250916/أنصار-الله-تستهدف-يافا-ومطار-رامون-بعمليتين-عسكريتين-ردا-على-التصعيد-الإسرائيلي-1104921785.html

"أنصار الله" تستهدف يافا ومطار "رامون" بعمليتين عسكريتين ردا على التصعيد الإسرائيلي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا "موقعا حساسا في منطقة يافا ومطار رامون بمنطقة أم الرشراش جنوب فلسطين... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت الجماعة، في بيان مصوَّر ألقاه المتحدث باسمها يحيى سريع، أن قوتها الصاروخية نفذت عملية نوعية باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، استهدف موقعا حساسا للجيش الإسرائيلي في يافا، مؤكدة تحقيق العملية لأهدافها بدقة، مما أدى إلى إجبار ملايين المستوطنين على اللجوء إلى الملاجئ. كما أشار البيان إلى أن سلاح الجو المسير نفذ عملية أخرى استهدفت مطار رامون، محققة أهدافها بنجاح.ودعت "أنصار الله" الأمة العربية والإسلامية إلى "تحمل مسؤولياتها الدينية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين الذين يواجهون الإبادة والحصار والتجويع والتهجير". وأكدت الجماعة استمرار قواتها المسلحة في تنفيذ عملياتها حتى "وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة".وكثّفت جماعة "أنصار الله" من هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر أغسطس/ آب الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي، قالت إنه "استهدف ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

غزة

