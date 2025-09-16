عربي
أمساليوم
بث مباشر
"أنصار الله" تستهدف يافا ومطار "رامون" بعمليتين عسكريتين ردا على التصعيد الإسرائيلي
1920
1920
true
"أنصار الله" تستهدف يافا ومطار "رامون" بعمليتين عسكريتين ردا على التصعيد الإسرائيلي

© AP Photo / Osamah Abdulrahman العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا "موقعا حساسا في منطقة يافا ومطار رامون بمنطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة".
وأوضحت الجماعة، في بيان مصوَّر ألقاه المتحدث باسمها يحيى سريع، أن قوتها الصاروخية نفذت عملية نوعية باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، استهدف موقعا حساسا للجيش الإسرائيلي في يافا، مؤكدة تحقيق العملية لأهدافها بدقة، مما أدى إلى إجبار ملايين المستوطنين على اللجوء إلى الملاجئ.
أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 53 صحفيا إثر الغارات الإسرائيلية على مقر صحيفة في صنعاء
14 سبتمبر, 18:49 GMT
كما أشار البيان إلى أن سلاح الجو المسير نفذ عملية أخرى استهدفت مطار رامون، محققة أهدافها بنجاح.

وأكد البيان أن "العمليتين جاءتا دعما للشعب الفلسطيني وردا على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتصعيد العسكري، إلى جانب الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن".

ودعت "أنصار الله" الأمة العربية والإسلامية إلى "تحمل مسؤولياتها الدينية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين الذين يواجهون الإبادة والحصار والتجويع والتهجير".

وأكدت الجماعة استمرار قواتها المسلحة في تنفيذ عملياتها حتى "وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة".
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف عدة أهداف في تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي متعدد الرؤوس
13 سبتمبر, 05:45 GMT
وكثّفت جماعة "أنصار الله" من هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر أغسطس/ آب الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي، قالت إنه "استهدف ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".

وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
