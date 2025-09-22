https://sarabic.ae/20250922/مستشار-حكومة-صنعاء-يكشف-لـسبوتنيك-ما-وراء-تهديدات-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لليمن-1105141304.html

مستشار حكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" ما وراء تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي لليمن

وقال عبد القادر في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس ربما نتجت عن حالة غير طبيعية أصابته نتيجة عمليات الاستهداف اليمنية لقلب الأراضي المحتلة، وتنم أيضا عن أنه لا يعرف طبيعة وقدرة وإصرار وثبات المقاتل اليمني".وتابع عبد القادر، "اليمن هو ساند غزة وهو يعرف جيدا النتائج من وراء إسناد غزة، اليمن لا يعطي للتهديد أي اعتبار، لأن المقاتل اليمني يحمل عقيده قتاليه ويرفع شعار النصر أو الاستشهاد".ولفت عبد القادر إلى أن "كل قيادات أنصار الله مشروع شهاده، لذلك ننصح قوى الاستكبار الضغط على الكيان وقف عدوانه على غزة، من أجل إحلال السلام في دول المنطقة والإقليم، لأن استمرار العدوان على غزة سوف يجر المنطقة والعالم إلى حرب كبرى شاملة وبالتالي العالم بأسره سوف يتضرر".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قد هدد الجمعة الماضية، بالقضاء على زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي.وكان مصدر يمني ذكر لوكالة "سبوتنيك" الشهر الماضي، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت اليمن في 28 أغسطس/ آب أسفرت عن مقتل وزير الإدارة المحلية في حكومة "أنصار الله" محمد المداني، ووزير التربية والتعليم، حسن السعدي، ووزير المالية، عبد الجبار أحمد، إضافة إلى إصابة وزير الصحة، علي عبد الكريم علي شيبان.وفي بيان رسمي، أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقتل رئيس وزرائها، أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء، إلى جانب إصابة آخرين لم تُكشف أسماؤهم، جراء الغارة ذاتها.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز 2025، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بأميركا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

