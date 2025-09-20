اليمن.. جماعة "أنصار الله" تتوعد إسرائيل بـ "أقسى الضربات"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250920/قطر-تطالب-إسرائيل-باعتذار-علني-عن-الهجوم-في-الدوحة-كشرط-للعودة-إلى-الوساطة-1105077927.html
اليمن.. جماعة "أنصار الله" تتوعد إسرائيل بـ "أقسى الضربات"
اليمن.. جماعة "أنصار الله" تتوعد إسرائيل بـ "أقسى الضربات"
سبوتنيك عربي
توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مجددا، إسرائيل، بتوجيه أقسى الضربات لها ضمن الهجمات المستمرة للجماعة على تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، منذ أواخر 2023، والتي... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T19:46+0000
2025-09-20T20:10+0000
العالم العربي
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لـ "أنصار الله" مهدي المشاط، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، عشية الذكرى الـ 11 لسيطرتها على السلطة في جزء من اليمن: "نُعبر عن إرادة الشعب اليمني كل يوم بضربات قواتنا المسلحة إلى عمق الكيان الغاصب... نؤكد لشعبنا أن القوات المسلحة ستنفذ أقسى الضربات على الكيان الصهيوني المجرم".وانتقد المشاط مخرجات القمة العربية الإسلامية التي استضافتها قطر، يوم الاثنين الماضي، على خلفية استهداف غارات إسرائيلية قيادات في حركة "حماس" الفلسطينية في الدوحة، بالقول: "كنا نأمل من قمة الدوحة الاستثنائية أن تكون مقرراتها عملية بدلاً من الكلام وعبارات الشجب". ورأى القيادي في "أنصار الله" أن "القواعد الأميركية في المنطقة هي لحماية العدو الإسرائيلي وليست كما يتوهم البعض".ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في "أنصار الله"، التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى "تنفيذ التزاماته تجاه السلام وجبر الضرر الذي لحق باليمن جراء العدوان (يقصد العمليات العسكرية للتحالف) والحصار".وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلان الجماعة، أواخر آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و8 من وزرائها وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف اجتماعاً لها في صنعاء.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 تموز/يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من آيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250920/أنصار-الله-ردا-على-كاتس-أعيدوا-تشغيل-إيلات-قبل-الحديث-عن-رفع-علمكم-في-صنعاء-1105054003.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61978760cdc26dea5a42f98725724f72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أنصار الله
العالم العربي, أنصار الله

اليمن.. جماعة "أنصار الله" تتوعد إسرائيل بـ "أقسى الضربات"

19:46 GMT 20.09.2025 (تم التحديث: 20:10 GMT 20.09.2025)
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مجددا، إسرائيل، بتوجيه أقسى الضربات لها ضمن الهجمات المستمرة للجماعة على تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، منذ أواخر 2023، والتي تبررها بأنها رد على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لـ "أنصار الله" مهدي المشاط، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، عشية الذكرى الـ 11 لسيطرتها على السلطة في جزء من اليمن: "نُعبر عن إرادة الشعب اليمني كل يوم بضربات قواتنا المسلحة إلى عمق الكيان الغاصب... نؤكد لشعبنا أن القوات المسلحة ستنفذ أقسى الضربات على الكيان الصهيوني المجرم".

وأضاف: "نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لكل شهداء اليمن عامة، ونخص بالذكر شهداء الهجمات العدوانية الإسرائيلية الأخيرة على الأحياء المدنية في مديرية التحرير (صنعاء وسط اليمن) ومحافظتي الجوف (شمال شرقي البلاد) والحديدة (غرب).. نؤكد أن هذه الدماء الطاهرة لن تذهب هدرا فهي في سبيل الله ونصرة لإخواننا في فلسطين".

وانتقد المشاط مخرجات القمة العربية الإسلامية التي استضافتها قطر، يوم الاثنين الماضي، على خلفية استهداف غارات إسرائيلية قيادات في حركة "حماس" الفلسطينية في الدوحة، بالقول: "كنا نأمل من قمة الدوحة الاستثنائية أن تكون مقرراتها عملية بدلاً من الكلام وعبارات الشجب".
ورأى القيادي في "أنصار الله" أن "القواعد الأميركية في المنطقة هي لحماية العدو الإسرائيلي وليست كما يتوهم البعض".
ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في "أنصار الله"، التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى "تنفيذ التزاماته تجاه السلام وجبر الضرر الذي لحق باليمن جراء العدوان (يقصد العمليات العسكرية للتحالف) والحصار".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
"أنصار الله" ردا على كاتس: أعيدوا تشغيل "إيلات" قبل الحديث عن رفع علمكم في صنعاء
06:13 GMT
وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلان الجماعة، أواخر آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و8 من وزرائها وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف اجتماعاً لها في صنعاء.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 تموز/يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من آيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала