https://sarabic.ae/20250920/قطر-تطالب-إسرائيل-باعتذار-علني-عن-الهجوم-في-الدوحة-كشرط-للعودة-إلى-الوساطة-1105077927.html

اليمن.. جماعة "أنصار الله" تتوعد إسرائيل بـ "أقسى الضربات"

اليمن.. جماعة "أنصار الله" تتوعد إسرائيل بـ "أقسى الضربات"

سبوتنيك عربي

توعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مجددا، إسرائيل، بتوجيه أقسى الضربات لها ضمن الهجمات المستمرة للجماعة على تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، منذ أواخر 2023، والتي... 20.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-20T19:46+0000

2025-09-20T19:46+0000

2025-09-20T20:10+0000

العالم العربي

أنصار الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لـ "أنصار الله" مهدي المشاط، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، عشية الذكرى الـ 11 لسيطرتها على السلطة في جزء من اليمن: "نُعبر عن إرادة الشعب اليمني كل يوم بضربات قواتنا المسلحة إلى عمق الكيان الغاصب... نؤكد لشعبنا أن القوات المسلحة ستنفذ أقسى الضربات على الكيان الصهيوني المجرم".وانتقد المشاط مخرجات القمة العربية الإسلامية التي استضافتها قطر، يوم الاثنين الماضي، على خلفية استهداف غارات إسرائيلية قيادات في حركة "حماس" الفلسطينية في الدوحة، بالقول: "كنا نأمل من قمة الدوحة الاستثنائية أن تكون مقرراتها عملية بدلاً من الكلام وعبارات الشجب". ورأى القيادي في "أنصار الله" أن "القواعد الأميركية في المنطقة هي لحماية العدو الإسرائيلي وليست كما يتوهم البعض".ودعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في "أنصار الله"، التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى "تنفيذ التزاماته تجاه السلام وجبر الضرر الذي لحق باليمن جراء العدوان (يقصد العمليات العسكرية للتحالف) والحصار".وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلان الجماعة، أواخر آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و8 من وزرائها وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف اجتماعاً لها في صنعاء.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 تموز/يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من آيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250920/أنصار-الله-ردا-على-كاتس-أعيدوا-تشغيل-إيلات-قبل-الحديث-عن-رفع-علمكم-في-صنعاء-1105054003.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أنصار الله