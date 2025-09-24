https://sarabic.ae/20250924/إصابة-5-أشخاص-جراء-هجوم-بطائرة-مسيرة-تابعة-لأنصار-الله-على-إيلات-الإسرائيلية-1105213890.html

إصابة 20 شخصا جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة "لأنصار الله" على إيلات الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة 20 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن على مدينة... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسعفين أن الإصابات نجمت عن شظايا الطائرة المسيرة، حيث وُصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلان الجماعة، أواخر آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و8 من وزرائها وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف اجتماعاً لها في صنعاء.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 تموز/يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

