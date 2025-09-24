https://sarabic.ae/20250924/إصابة-5-أشخاص-جراء-هجوم-بطائرة-مسيرة-تابعة-لأنصار-الله-على-إيلات-الإسرائيلية-1105213890.html
إصابة 20 شخصا جراء هجوم بطائرة مسيرة تابعة "لأنصار الله" على إيلات الإسرائيلية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة 20 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن على مدينة... 24.09.2025
15:40 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 15:49 GMT 24.09.2025)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإصابة 20 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن على مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسعفين أن الإصابات نجمت عن شظايا الطائرة المسيرة، حيث وُصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.
وأوضحت خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" أن فرقها نقلت المصابين الخمسة إلى مستشفى يوسفتال في إيلات لتلقي العلاج.
وكثفت "أنصار الله
" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلان الجماعة، أواخر آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و8 من وزرائها وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف اجتماعاً لها في صنعاء.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 تموز/يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل
"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.