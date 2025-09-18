عربي
أمساليوم
بث مباشر
انفجار طائرة مسيرة تابعة لـ "أنصار الله" بفندق جنوبي إسرائيل.. فيديو
انفجار طائرة مسيرة تابعة لـ "أنصار الله" بفندق جنوبي إسرائيل.. فيديو
سبوتنيك عربي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرة مسيرة تم إطلاقها من اليمن انفجرت في مدخل أحد الفنادق بمدينة إيلات، جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أنه تم رصد ذلك من قبل شهود عيان. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه تم رصد الطائرة المسيرة، مساء اليوم الخميس، في مسارها الأخير عندما اقتربت من الفندق، مشيرة إلى أنه تم تأكيد ذلك من مصادر رسمية.ولفتت إلى أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق بمدخل الفندق نتيجة، فيما دوت صفارات الإنذار وفر السكان والسياح إلى الملاجئ.وأشارت خدمة الطوارئ "نجمة داوود الحمراء" إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.وكثّفت جماعة "أنصار الله" من هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر أغسطس/ آب الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرة مسيرة تم إطلاقها من اليمن انفجرت في مدخل أحد الفنادق بمدينة إيلات، جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أنه تم رصد ذلك من قبل شهود عيان.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه تم رصد الطائرة المسيرة، مساء اليوم الخميس، في مسارها الأخير عندما اقتربت من الفندق، مشيرة إلى أنه تم تأكيد ذلك من مصادر رسمية.
ولفتت إلى أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق بمدخل الفندق نتيجة، فيما دوت صفارات الإنذار وفر السكان والسياح إلى الملاجئ.
وأشارت خدمة الطوارئ "نجمة داوود الحمراء" إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
"أنصار الله" تستهدف يافا ومطار "رامون" بعمليتين عسكريتين ردا على التصعيد الإسرائيلي
16 سبتمبر, 19:06 GMT
وكثّفت جماعة "أنصار الله" من هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر أغسطس/ آب الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي.
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
