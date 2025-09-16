https://sarabic.ae/20250916/اليمن-أنصار-الله-تنتقد-المبعوث-الأممي-وتتهمه-بتجاوز-ولايته-كوسيط-لتحقيق-السلام-1104923787.html
اليمن.. "أنصار الله" تنتقد المبعوث الأممي وتتهمه بتجاوز ولايته كوسيط لتحقيق السلام
2025-09-16T20:44+0000
2025-09-16T20:44+0000
2025-09-16T20:44+0000
العالم
الحرب على اليمن
المبعوث الأممي إلى اليمن
أنصار الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة، إن "إحاطة المبعوث الخاص أغفلت كسابقاتها الإشارة إلى الأسباب الجذرية التي أدت إلى تردي الوضع الإنساني في اليمن والمتمثلة في العدوان والحصار المفروض عليه منذ عشر سنوات، وكذا العدوان الصهيوني على اليمن والممارسات العدائية التي تقوم بها أمريكا تجاه الشعب اليمني وتسييس المساعدات الإنسانية".وأضافت أن "المبعوث الخاص لم يذكر الطرف المعرقل لعملية السلام في اليمن، خاصة أمريكا التي عرقلّت المضي في تنفيذ خريطة الطريق نتيجة الموقف اليمني المساند لغزة".ودعت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، المبعوث الأممي إلى "بذل جهود جادة لاستئناف المسار السلمي خلال الفترة القادمة".ورأت أن "ما يقوض جهود السلام وتقديم المساعدات الإنسانية ليس الإجراءات القانونية المتخذة بحق خلايا التجسس التي تهدد أمن البلاد، بل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن".يأتي موقف "أنصار الله" غداة تحذير غروندبرغ، من "التصعيد المقلق في الأعمال العدائية بين أنصار الله وإسرائيل"، معتبراً أنه "آن الأوان لوقف هذه الدورة المستمرة من التصعيد"، مؤكدا أن "دوامة العنف الراهنة تدفع باليمن بعيدًا عن عملية سلام"، مشيراً إلى "أن الاعتقالات غير المبررة للموظفين الأمميين في صنعاء والحديدة، واقتحام مقار الأممية بالقوة، والاستيلاء على ممتلكاتها تقوض قدرة الأمم المتحدة على دفع جهود السلام وتقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ سنوات صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات على ميناء الحديدة اليمني.. و"أنصار الله" تعلقالجيش الإسرائيلي يستهدف بغارات جوية مجمع وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله" وسط صنعاء
العالم, الحرب على اليمن, المبعوث الأممي إلى اليمن, أنصار الله
انتقدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، المقدمة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في البلد العربي، متهمةً إياه بتجاوز ولايته كوسيط لمساعي تحقيق السلام.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة، إن "إحاطة المبعوث الخاص أغفلت كسابقاتها الإشارة إلى الأسباب الجذرية التي أدت إلى تردي الوضع الإنساني في اليمن والمتمثلة في العدوان والحصار المفروض عليه منذ عشر سنوات، وكذا العدوان الصهيوني على اليمن والممارسات العدائية التي تقوم بها أمريكا تجاه الشعب اليمني وتسييس المساعدات الإنسانية".
وأضافت أن "المبعوث الخاص لم يذكر الطرف المعرقل لعملية السلام في اليمن، خاصة أمريكا التي عرقلّت المضي في تنفيذ خريطة الطريق نتيجة الموقف اليمني المساند لغزة".
وذكرت أن "المبعوث الخاص كان ولا يزال يضع موضوع المعتقلين من خلايا التجسس (في إشارة إلى الموظفين الأمميين المعتقلين لدى أنصار الله) كأولوية لعمله، في تجاوز لولايته كوسيط يبذل المساعي الحميدة لتحقيق السلام".
ودعت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، المبعوث الأممي إلى "بذل جهود جادة لاستئناف المسار السلمي خلال الفترة القادمة".
ورأت أن "ما يقوض جهود السلام وتقديم المساعدات الإنسانية ليس الإجراءات القانونية المتخذة بحق خلايا التجسس التي تهدد أمن البلاد، بل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن".
وأكدت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، "حرص صنعاء على تحقيق السلام العادل والشامل، وأنها في الوقت نفسه على أتم الاستعداد والجاهزية للدفاع عن الوطن والذود عنه"، على حد قولها.
يأتي موقف "أنصار الله" غداة تحذير غروندبرغ، من "التصعيد المقلق في الأعمال العدائية بين أنصار الله وإسرائيل"، معتبراً أنه "آن الأوان لوقف هذه الدورة المستمرة من التصعيد"، مؤكدا أن "دوامة العنف الراهنة تدفع باليمن بعيدًا عن عملية سلام"، مشيراً إلى "أن الاعتقالات غير المبررة للموظفين الأمميين في صنعاء والحديدة، واقتحام مقار الأممية بالقوة، والاستيلاء على ممتلكاتها تقوض قدرة الأمم المتحدة على دفع جهود السلام وتقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ سنوات صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.