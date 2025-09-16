عربي
أمساليوم
بث مباشر
اليمن.. "أنصار الله" تنتقد المبعوث الأممي وتتهمه بتجاوز ولايته كوسيط لتحقيق السلام
اليمن.. "أنصار الله" تنتقد المبعوث الأممي وتتهمه بتجاوز ولايته كوسيط لتحقيق السلام
اليمن.. "أنصار الله" تنتقد المبعوث الأممي وتتهمه بتجاوز ولايته كوسيط لتحقيق السلام

20:44 GMT 16.09.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
انتقدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، المقدمة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في البلد العربي، متهمةً إياه بتجاوز ولايته كوسيط لمساعي تحقيق السلام.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة، إن "إحاطة المبعوث الخاص أغفلت كسابقاتها الإشارة إلى الأسباب الجذرية التي أدت إلى تردي الوضع الإنساني في اليمن والمتمثلة في العدوان والحصار المفروض عليه منذ عشر سنوات، وكذا العدوان الصهيوني على اليمن والممارسات العدائية التي تقوم بها أمريكا تجاه الشعب اليمني وتسييس المساعدات الإنسانية".
وأضافت أن "المبعوث الخاص لم يذكر الطرف المعرقل لعملية السلام في اليمن، خاصة أمريكا التي عرقلّت المضي في تنفيذ خريطة الطريق نتيجة الموقف اليمني المساند لغزة".

وذكرت أن "المبعوث الخاص كان ولا يزال يضع موضوع المعتقلين من خلايا التجسس (في إشارة إلى الموظفين الأمميين المعتقلين لدى أنصار الله) كأولوية لعمله، في تجاوز لولايته كوسيط يبذل المساعي الحميدة لتحقيق السلام".

أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 53 صحفيا إثر الغارات الإسرائيلية على مقر صحيفة في صنعاء
14 سبتمبر, 18:49 GMT
ودعت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، المبعوث الأممي إلى "بذل جهود جادة لاستئناف المسار السلمي خلال الفترة القادمة".
ورأت أن "ما يقوض جهود السلام وتقديم المساعدات الإنسانية ليس الإجراءات القانونية المتخذة بحق خلايا التجسس التي تهدد أمن البلاد، بل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن".
وأكدت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، "حرص صنعاء على تحقيق السلام العادل والشامل، وأنها في الوقت نفسه على أتم الاستعداد والجاهزية للدفاع عن الوطن والذود عنه"، على حد قولها.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
"أنصار الله" تستهدف يافا ومطار "رامون" بعمليتين عسكريتين ردا على التصعيد الإسرائيلي
19:06 GMT
يأتي موقف "أنصار الله" غداة تحذير غروندبرغ، من "التصعيد المقلق في الأعمال العدائية بين أنصار الله وإسرائيل"، معتبراً أنه "آن الأوان لوقف هذه الدورة المستمرة من التصعيد"، مؤكدا أن "دوامة العنف الراهنة تدفع باليمن بعيدًا عن عملية سلام"، مشيراً إلى "أن الاعتقالات غير المبررة للموظفين الأمميين في صنعاء والحديدة، واقتحام مقار الأممية بالقوة، والاستيلاء على ممتلكاتها تقوض قدرة الأمم المتحدة على دفع جهود السلام وتقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ سنوات صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
