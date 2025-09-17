https://sarabic.ae/20250917/هل-تمتلك-أنصار-الله-دفاعات-جوية-قادرة-على-صد-الهجمات-الإسرائيلية-على-اليمن-1104957453.html

هل تمتلك "أنصار الله" دفاعات جوية قادرة على صد الهجمات الإسرائيلية على اليمن؟

هل تمتلك "أنصار الله" دفاعات جوية قادرة على صد الهجمات الإسرائيلية على اليمن؟

سبوتنيك عربي

كشفت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ميناء الحديدة اليمني الذي تديره صنعاء النقاب عن قدرات الدفاعات الجوية لدى "أنصار الله" والتي طالت صواريخها الباليستية... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-17T17:46+0000

2025-09-17T17:46+0000

2025-09-17T17:46+0000

حصري

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

إسرائيل

العالم العربي

حول العالم

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092543246_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e33ca2ba9791dd31809445364360551.jpg

ما هي قدرات الدفاعات الجوية اليمنية في التصدي للطائرات الإسرائيلية التي تكررت هجماتها على البنى التحتية والأعيان المدنية؟بداية يقول، الخبير العسكري والاستراتيجي، عبد الله الجفري، من العاصمة اليمنية صنعاء، "إن الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، هي من استحوذت على مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبحت دولا ذات عضوية تسيطر وتهيمن على الأجواء وتمتلك قدرات عسكرية تمكنها من استهداف أي دولة عن بعد بهذه الأسلحة والطائرات".المنظومة اليمنيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن اليمن يعمل جاهدا وبشكل مستمر على تطوير قدراته العسكرية، وخاصة في مجال القوات الجوية، مشيرا إلى أنه عند بدء العدوان على اليمن في 26 مارس/ أذار 2015، لم تكن هناك قدرات عسكرية للدفاعات الجوية، حيث عانى اليمن من انهيار كبير في هذه المنظومات، وكانت القوات المسلحة شكلية، نتيجة لسياسة ممنهجة فرضت من خارج اليمن، وحولته إلى حديقة خلفية، وسيطرت على القرار السياسي والسيادي".وأشار الخبير العسكري إلى أن" الطائرات الإسرائيلية، وهي من الجيل الخامس لتلك الإمبراطوريات الغربية، تعتمد على الارتفاع العالي لأكثر من عشرين ألف متر، ولا تستطيع إسقاطها إلا منظومات صاروخية تمتلكها روسيا الاتحادية والصين، مثل "إس 300" و"إس 400" و"إس 500"، وهي منظومات لا تحصل عليها غالبية الدول النامية والعربية".ولفت الجفري إلى أن "اليمن طور منظومات "صقر واحد" و"صقر اثنين" و"برق واحد" و"برق اثنين"، وهي كلها منظومات صاروخية للدفاعات الجوية، وقد أزيح الستار عنها في الحديدة في وعد الآخرة عام 2022، وتطورت لمدى يتجاوز 150 كيلومترا وارتفاع أكثر من 10 كيلومترات وبسرعة فائقة".إنجاز عسكريواستطرد الخبير العسكري: "اليمن مستمر في تطوير الصواريخ الباليستية، والتي كانت في البداية قصيرة المدى، ثم متوسطة، ثم بعيدة المدى، وصولا إلى الصواريخ الباليستية الفرط صوتية، هذه الصواريخ طورت لتشمل رؤوسا متشظية، وقد أزيح الستار عنها في عام 2024 لدعم وإسناد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومواجهة إسرائيل".ووصف الجفري، "هذا التطور بأنه نوعي وإنجاز عسكري كبير لا يستهان به، لافتا إلى أن إسرائيل تحاول استخدام ارتفاعات عالية لضرب أهداف مدنية، نظرا لأنه لا يمتلك بنك أهداف عسكرية على الإطلاق، وأن جميع الأهداف التي تم استهدافها هي مدنية، بما في ذلك محطات البترول والكهرباء، واستهداف حكومة مدنية مجتمعة، والمدنيين من الإعلاميين".وأوضح الجفري: "أن التطور العسكري لا يقتصر على الدفاعات الجوية، بل يشمل أيضا قدرات عسكرية أخرى في صفوف القوات المسلحة برا وبحرا وجوا، هناك أكثر من 50 إلى 60 منظومة صاروخية متعددة المهام والقدرات في إطار هذه المواجهة، وأن اليمن لن يتوقف عند حد معين، ويؤمن بأن هذه المعركة هي معركة الحسم في إطار حرب الاستنزاف، وأن القدرات العسكرية اليمنية اليوم لا تستطيع أي دولة عربية امتلاك مثلها".واختتم الجفري: "هذا هو المشروع الذي يحمله اليمن، والذي عاهد الله ورسوله والمؤمنين على درب الشهداء، بأنهم لن يتخلوا عنه مهما كانت التضحيات ومهما كان الثمن، لأن المعركة مصيرية".الدفاعات السياديةمن جانبه يقول الخبير العسكري اليمني (صنعاء)، العميد عزيز راشد: "أسقطت قواتنا الجوية الصاروخية والدفاعات الجوية خلال فترة العدوان التي قادها التحالف على اليمن عدد من أحدث الطائرات الأمريكية والبريطانية (أكثر من 4 طائرات تورنيدو علاوة على طائرات F15 وF16 ، بالإضافة إلى نحو 17 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 الأمريكية وطائرات بيرقدار المسيرة في السابق)، مع تطور الأحداث والدراسات والعلم العسكري في اليمن، وكيفية الاشتباك وتحديث الطيران الحربي الأمريكي الغربي، كان لا بد علينا من مواكبة علمية عسكرية لتحييد كافة الطيران وهو أمر مستقبلي".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن اليمن تمكن من تحييد سرب من الطائرات الإسرائيلية التي كانت تهدد بقتل وتدمير منشآت مدنية، مؤكداً أن العدو لا يمتلك تكنولوجيا أو جيشا أو قدرة عسكرية للمواجهة إلا بالتكنولوجيا الأمريكية فقط، وقد استطعنا عبر ضرباتنا الصاروخية إلى اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، القبة الحديدية والباتريوت والجيل الخامس".وتابع راشد: "اليمن يحاول أن يواكب العلم العسكري، والدفاعات الجوية هي الدفاعات السيادية لأي دولة، وتتطلب علما عسكريا وقدرات وإمكانيات واستيرادا للخامات، رغم ذلك استطاع اليمن وبحسب القدرات المتاحة تحييد وإسقاط الطائرات المسيرة للعدو بالكامل، وإسرائيل شكلت مجلس أعلى لتقييم أخطائهم، لكن الوقت لا يسعفهم، وقد يشهد اليمن تطورا في القادم يسمح له بإسقاط وتحييد كل الطائرات الإسرائيلية والأمريكية و تحييدها، هنا سوف تنتهي هالة العدو العنكبوتية وسيكون بلا قيمة في المنطقة".الخطوط الحمراءوأشار إلى أن" اليمن رغم عدم امتلاكه قدرات مثل بعض الدول، إلا أن القدرات التي يمتلكها تضاهي الدول الكبرى، مثل الصواريخ الفرط صوتية والدفاعات الأرضية التي تصل في بعض الأحيان إلى اصطياد أحدث الطائرات والأعلى تقنية كما هو في الطائرة المسيرة MQ-9k، مشيرا إلى أن اليمن في الوقت الراهن يضرب في كافة الجغرافيا الفلسطينية المحتلة أهدافا عسكرية وحيوية وحساسة".ولفت راشد إلى أن "الدفاعات الجوية اليمنية هي منظومة دفاعية مبتكرة ومطورة، صنعت بأيد يمنية لإسقاط الطائرات، وقد نجحت في إسقاط عدد كبير من الطائرة الأمريكية من طراز MQ-9، والتي تقدر قيمة الواحدة منها بملايين الدولارات باثنين وخمسين مليون دولار للطائرة الواحدة، وقد اعترفت أمريكا وإسرائيل بوجود مطاردة من الدفاعات الجوية اليمنية، واستمرار إسرائيل في استهداف البنى التحتية اليمنية سوف يجر عليه الحسرة في ظل بنك أهداف أعدته اليمن للمواقع الإسرائيلية وتتم عمليات استهداف يومية لتلك الأهداف بالتدرج".واختتم، راشد: "بعض الصواريخ اليمنية قد تجاوزت الخطوط الحمراء، وعند تجاوزها بالكامل، ستكون هناك ضربات استراتيجية كفيلة بالردع العسكري ضد إسرائيل".أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا "موقعا حساسا في منطقة يافا ومطار رامون بمنطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة".وأوضحت الجماعة، في بيان مصور ألقاه المتحدث باسمها يحيى سريع، ان قوتها الصاروخية نفذت عملية نوعية باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز "فلسطين 2"، استهدف موقعا حساسا للجيش الاسرائيلي في يافا، مؤكدة تحقيق العملية لأهدافها بدقة، مما ادى الى اجبار ملايين المستوطنين على اللجوء إلى الملاجئ.كما أشار البيان إلى أن سلاح الجو المسير نفذ عملية اخرى استهدفت مطار رامون، محققة أهدافها بنجاح.واكد البيان ان "العمليتين جاءتا دعما للشعب الفلسطيني وردا على الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة، بما في ذلك الابادة الجماعية والتصعيد العسكري، الى جانب الرد على العدوان الاسرائيلي على اليمن".وأكدت الجماعة استمرار قواتها المسلحة في تنفيذ عملياتها حتى "وقف العدوان الاسرائيلي ورفع الحصار عن غزة".وكثفت جماعة "أنصار الله" من هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر أغسطس/ آب الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء واصابة اخرين، اثر قصف جوي اسرائيلي، قالت انه "استهدف ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وادائها خلال عام من عملها".وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على اسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على اسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لاي شركة تتعامل مع الموانئ الاسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردا على استمرار عمليات الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة.اواخر يوليو الماضي، كشف زعيم "انصار الله" عبد الملك الحوثي، عن اطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مسيرة و زورقا حربيا، على اسرائيل والسفن المرتبطة بها وبامريكا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على اسرائيل والسفن المرتبطة بها و بالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023؛ ردا على الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما اطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250913/أنصار-الله-تعلن-استهداف-عدة-أهداف-في-تل-أبيب-باستخدام-صاروخ-باليستي-متعدد-الرؤوس-1104804310.html

https://sarabic.ae/20250917/صاروخ-يمني-يجبر-طائرة-رئاسية-إسرائيلية-على-الهبوط-الاضطراري-1104928070.html

https://sarabic.ae/20250917/اليمن-نقل-مقر-المنسق-الأممي-من-صنعاء-إلى-عدن-1104925552.html

https://sarabic.ae/20250916/تعليقا-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-الحديدة-خبير-في-الشأن-اليمني-العملية-انتهت-قبل-أن-تبدأ-1104922308.html

https://sarabic.ae/20250911/أنصار-الله-تعلن-عن-هجوم-بمسيرات-وصاروخ-باليستي-ضد-أهداف-عسكرية-إسرائيلية-1104759382.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم العربي, حول العالم, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية