"أنصار الله" تعلن عن هجوم بمسيرات وصاروخ باليستي ضد "أهداف عسكرية إسرائيلية"
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، "تنفيذ عمليتين عسكريتين، استهدفتا موقعين للجيش الإسرائيلي في النقب وأم الرشراش"، على حد قولها. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان، إن قوات "أنصار الله" قصفت هدفا عسكريا في النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي، فيما استهدفت عملية أخرى بثلاث طائرات مسيّرة مطار رامون بطائرتين، بينما أصابت الثالثة هدفا عسكريا في المنطقة".وأكد سريع أن "العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح"، وشدد على استمرار العمليات دعما لغزة حتى وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "أنصار الله" هجمات على السفن التجارية الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل من حلفائها الغربيين، وتقول إن "هذه العمليات هدفها دعم الشعب الفلسطيني وأنها ستستمر حتى توقف إسرائيل الحرب على القطاع".وحاولات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون، بأكثر من وسيلة عسكرية، منع "أنصار الله" من استهداف السفن في البحر الأحمر، إلا أن جميع التكتيكات العسكرية التي استخدمتها لم تحقق أهدافها.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان، إن قوات "أنصار الله" قصفت هدفا عسكريا في النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي، فيما استهدفت عملية أخرى بثلاث طائرات مسيّرة مطار رامون بطائرتين، بينما أصابت الثالثة هدفا عسكريا في المنطقة".
وأكد سريع أن "العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح"، وشدد على استمرار العمليات دعما لغزة حتى وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "أنصار الله" هجمات على السفن
التجارية الإسرائيلية أو التي لها علاقة بإسرائيل من حلفائها الغربيين، وتقول إن "هذه العمليات هدفها دعم الشعب الفلسطيني وأنها ستستمر حتى توقف إسرائيل الحرب على القطاع".
وحاولات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون، بأكثر من وسيلة عسكرية، منع "أنصار الله
" من استهداف السفن في البحر الأحمر، إلا أن جميع التكتيكات العسكرية التي استخدمتها لم تحقق أهدافها.