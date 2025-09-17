اليمن.. نقل مقر المنسق الأممي من صنعاء إلى عدن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/اليمن-نقل-مقر-المنسق-الأممي-من-صنعاء-إلى-عدن-1104925552.html
اليمن.. نقل مقر المنسق الأممي من صنعاء إلى عدن
اليمن.. نقل مقر المنسق الأممي من صنعاء إلى عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية اليمنية والأمم المتحدة، نقل مقر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن رسميا من العاصمة صنعاء، التي تُسيطر عليها جماعة "أنصار الله"،... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T01:33+0000
2025-09-17T01:33+0000
أنصار الله
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
الأخبار
أخبار اليمن الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101368/95/1013689583_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_c9e6d4176b79e21e6edb18014388dc2f.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني "العاصمة أونلاين"، مساء الثلاثاء، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية رحبت بالقرار الأممي نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.وقالت الوزارة في بيان لها، إن "هذه الخطوة تمثل إجراء أساسيا يمكّن الأمم المتحدة من خدمة الشعب اليمني بشكل أفضل في مختلف أنحاء البلاد".وأكدت الخارجية اليمنية تشجيعها لجميع الوكالات والصناديق والبرامج الأممية على أن تحذو حذوها وتنقل ممثليها القطريين إلى عدن.يأتي الإعلان الأممي بعد توقيف عشرات من موظفي الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة في المناطق، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله".وفي سياق متصل، حثت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، المبعوث الأممي هانس غرودنبرغ، على "بذل جهود جادة لاستئناف المسار السلمي خلال الفترة القادمة".ورأت أن "ما يقوض جهود السلام وتقديم المساعدات الإنسانية ليس الإجراءات القانونية المتخذة بحق خلايا التجسس التي تهدد أمن البلاد، بل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن".وأكدت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، "حرص صنعاء على تحقيق السلام العادل والشامل، وأنها في الوقت نفسه على أتم الاستعداد والجاهزية للدفاع عن الوطن والذود عنه"، على حد قولها.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ سنوات صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20250916/الانقسامات-داخل-معسكر-الشرعية-هل-تؤدي-إلى-نشوب-صراع-جديد-في-اليمن-1104918230.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101368/95/1013689583_46:0:1743:1273_1920x0_80_0_0_3ade62232a11b02488f5aa27b1775218.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار, أخبار اليمن الأن
أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار, أخبار اليمن الأن

اليمن.. نقل مقر المنسق الأممي من صنعاء إلى عدن

01:33 GMT 17.09.2025
© Sputnik . STRمدينة عدن بجنوب اليمن
مدينة عدن بجنوب اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Sputnik . STR
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية اليمنية والأمم المتحدة، نقل مقر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن رسميا من العاصمة صنعاء، التي تُسيطر عليها جماعة "أنصار الله"، إلى مدينة عدن.
وذكر الموقع الإلكتروني "العاصمة أونلاين"، مساء الثلاثاء، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية رحبت بالقرار الأممي نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن واحتشاد في شوارع عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
الانقسامات داخل "معسكر الشرعية".. هل تؤدي إلى نشوب صراع جديد في اليمن؟
أمس, 16:43 GMT
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "هذه الخطوة تمثل إجراء أساسيا يمكّن الأمم المتحدة من خدمة الشعب اليمني بشكل أفضل في مختلف أنحاء البلاد".
وأكدت الخارجية اليمنية تشجيعها لجميع الوكالات والصناديق والبرامج الأممية على أن تحذو حذوها وتنقل ممثليها القطريين إلى عدن.
يأتي الإعلان الأممي بعد توقيف عشرات من موظفي الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة في المناطق، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله".
وفي سياق متصل، حثت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، المبعوث الأممي هانس غرودنبرغ، على "بذل جهود جادة لاستئناف المسار السلمي خلال الفترة القادمة".
ورأت أن "ما يقوض جهود السلام وتقديم المساعدات الإنسانية ليس الإجراءات القانونية المتخذة بحق خلايا التجسس التي تهدد أمن البلاد، بل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن".
وأكدت وزارة الخارجية في حكومة "أنصار الله"، "حرص صنعاء على تحقيق السلام العادل والشامل، وأنها في الوقت نفسه على أتم الاستعداد والجاهزية للدفاع عن الوطن والذود عنه"، على حد قولها.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ سنوات صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала