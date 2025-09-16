https://sarabic.ae/20250916/تعليقا-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-الحديدة-خبير-في-الشأن-اليمني-العملية-انتهت-قبل-أن-تبدأ-1104922308.html

تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة.. خبير في الشأن اليمني: العملية انتهت قبل أن تبدأ

تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة.. خبير في الشأن اليمني: العملية انتهت قبل أن تبدأ

علق الخبير في الشأن اليمني، الدكتور يوسف الحاضري، على العملية الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة، معتبرا أن "العملية انتهت قبل ان تبدأ". 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح الحاضري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل فوجئت مرة أخرى بالقدرات العسكرية اليمنية، إذ تصدت منظومات الدفاع الجوي اليمني للطائرات الإسرائيلية ومنعتها من ضرب أهداف مدنية في صنعاء ومحافظات أخرى، لتلقي بحمولاتها على أطراف اليمن وتحديدا ميناء الحديدة".وتابع الحاضري: "لم نسمع يوما أن إسرائيل استهدفت مخزنا عسكريا في اليمن، بل تلجأ إلى ضرب مواد نفطية بهدف إظهار تفوق إعلامي وتوجيه رسائل للداخل الإسرائيلي". وفي ما يخص الوضع الداخلي، لفت الحاضري إلى أن الحصار على اليمن ليس جديدًا، والوضع الاقتصادي "مؤلم"، ومع ذلك "يتزايد عدد اليمنيين المؤيدين للقضية الفلسطينية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف البنى التحتية العسكرية في ميناء الحديدة في اليمن.وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "جيش الدفاع يواصل مهاجمة بنى تحتية عسكرية يستخدمها نظام الحوثي في اليمن. وشن جيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية لنظام الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن".وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيي سريع، في بيان عبر "تلغرام": "إن دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا".وتابع: "الدفاعات الجوية سببت حالة إرباك كبيرة لطائرات العدو وأجبرت بعض التشكيلات القتالية منها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها وتم إفشال دخولها للعمق".

