تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة.. خبير في الشأن اليمني: العملية انتهت قبل أن تبدأ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250916/تعليقا-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-الحديدة-خبير-في-الشأن-اليمني-العملية-انتهت-قبل-أن-تبدأ-1104922308.html
تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة.. خبير في الشأن اليمني: العملية انتهت قبل أن تبدأ
تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة.. خبير في الشأن اليمني: العملية انتهت قبل أن تبدأ
سبوتنيك عربي
علق الخبير في الشأن اليمني، الدكتور يوسف الحاضري، على العملية الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة، معتبرا أن "العملية انتهت قبل ان تبدأ". 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T19:18+0000
2025-09-16T19:18+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العالم العربي
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091009762_0:121:2308:1419_1920x0_80_0_0_e4c59843de7d74184406eeca866a2e7e.jpg
وأوضح الحاضري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل فوجئت مرة أخرى بالقدرات العسكرية اليمنية، إذ تصدت منظومات الدفاع الجوي اليمني للطائرات الإسرائيلية ومنعتها من ضرب أهداف مدنية في صنعاء ومحافظات أخرى، لتلقي بحمولاتها على أطراف اليمن وتحديدا ميناء الحديدة".وتابع الحاضري: "لم نسمع يوما أن إسرائيل استهدفت مخزنا عسكريا في اليمن، بل تلجأ إلى ضرب مواد نفطية بهدف إظهار تفوق إعلامي وتوجيه رسائل للداخل الإسرائيلي". وفي ما يخص الوضع الداخلي، لفت الحاضري إلى أن الحصار على اليمن ليس جديدًا، والوضع الاقتصادي "مؤلم"، ومع ذلك "يتزايد عدد اليمنيين المؤيدين للقضية الفلسطينية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف البنى التحتية العسكرية في ميناء الحديدة في اليمن.وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "جيش الدفاع يواصل مهاجمة بنى تحتية عسكرية يستخدمها نظام الحوثي في اليمن. وشن جيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية لنظام الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن".وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيي سريع، في بيان عبر "تلغرام": "إن دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا".وتابع: "الدفاعات الجوية سببت حالة إرباك كبيرة لطائرات العدو وأجبرت بعض التشكيلات القتالية منها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها وتم إفشال دخولها للعمق".
https://sarabic.ae/20250916/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-ضربات-على-ميناء-الحديدة-اليمني-1104908766.html
https://sarabic.ae/20250914/أنصار-الله-تعلن-مقتل-وإصابة-53-صحفيا-إثر-الغارات-الإسرائيلية-على-مقر-صحيفة-في-صنعاء-1104840518.html
إسرائيل
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091009762_128:0:2180:1539_1920x0_80_0_0_1e6d404c62990ef1fc0ecd84f9c2ed10.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم

تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة.. خبير في الشأن اليمني: العملية انتهت قبل أن تبدأ

19:18 GMT 16.09.2025
© -تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© -
تابعنا عبر
حصري
علق الخبير في الشأن اليمني، الدكتور يوسف الحاضري، على العملية الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة، معتبرا أن "العملية انتهت قبل ان تبدأ".
وأوضح الحاضري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل فوجئت مرة أخرى بالقدرات العسكرية اليمنية، إذ تصدت منظومات الدفاع الجوي اليمني للطائرات الإسرائيلية ومنعتها من ضرب أهداف مدنية في صنعاء ومحافظات أخرى، لتلقي بحمولاتها على أطراف اليمن وتحديدا ميناء الحديدة".

وشدد على أن "ميناء الحديدة مدني يخدم جميع اليمنيين، وليس حوثيا كما يروّج"، مضيفا أن "لجوء إسرائيل إلى استهداف منشآت مدنية يعكس عجزها الاستخباراتي والعسكري داخل اليمن".

تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات على ميناء الحديدة اليمني.. و"أنصار الله" تعلق
13:41 GMT
وتابع الحاضري: "لم نسمع يوما أن إسرائيل استهدفت مخزنا عسكريا في اليمن، بل تلجأ إلى ضرب مواد نفطية بهدف إظهار تفوق إعلامي وتوجيه رسائل للداخل الإسرائيلي".

وأكد أن "القصف اليمني لإسرائيل ليس رمزيا، بل يطال العمق الإسرائيلي وقد أدى إلى شلل في مطار بن غوريون وتراجع السياحة وتداعيات اقتصادية واسعة"، مشيرا إلى أن "بنوك الأهداف اليمنية داخل إسرائيل كبيرة جدا، وأن الضربات المقبلة ستكون أكثر إيلاما".

وفي ما يخص الوضع الداخلي، لفت الحاضري إلى أن الحصار على اليمن ليس جديدًا، والوضع الاقتصادي "مؤلم"، ومع ذلك "يتزايد عدد اليمنيين المؤيدين للقضية الفلسطينية".
أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 53 صحفيا إثر الغارات الإسرائيلية على مقر صحيفة في صنعاء
14 سبتمبر, 18:49 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف البنى التحتية العسكرية في ميناء الحديدة في اليمن.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "جيش الدفاع يواصل مهاجمة بنى تحتية عسكرية يستخدمها نظام الحوثي في اليمن. وشن جيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية لنظام الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن".

من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات إسرائيلية تستهدف ميناء الحديدة الاستراتيجي غربي اليمن.

وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيي سريع، في بيان عبر "تلغرام": "إن دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا".
وتابع: "الدفاعات الجوية سببت حالة إرباك كبيرة لطائرات العدو وأجبرت بعض التشكيلات القتالية منها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها وتم إفشال دخولها للعمق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала