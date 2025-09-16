https://sarabic.ae/20250916/تعليقا-على-الهجوم-الإسرائيلي-على-الحديدة-خبير-في-الشأن-اليمني-العملية-انتهت-قبل-أن-تبدأ-1104922308.html
تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة.. خبير في الشأن اليمني: العملية انتهت قبل أن تبدأ
تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة.. خبير في الشأن اليمني: العملية انتهت قبل أن تبدأ
علق الخبير في الشأن اليمني، الدكتور يوسف الحاضري، على العملية الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة، معتبرا أن "العملية انتهت قبل ان تبدأ".
2025-09-16T19:18+0000
2025-09-16T19:18+0000
2025-09-16T19:18+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/16/1091009762_0:121:2308:1419_1920x0_80_0_0_e4c59843de7d74184406eeca866a2e7e.jpg
وأوضح الحاضري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل فوجئت مرة أخرى بالقدرات العسكرية اليمنية، إذ تصدت منظومات الدفاع الجوي اليمني للطائرات الإسرائيلية ومنعتها من ضرب أهداف مدنية في صنعاء ومحافظات أخرى، لتلقي بحمولاتها على أطراف اليمن وتحديدا ميناء الحديدة".وتابع الحاضري: "لم نسمع يوما أن إسرائيل استهدفت مخزنا عسكريا في اليمن، بل تلجأ إلى ضرب مواد نفطية بهدف إظهار تفوق إعلامي وتوجيه رسائل للداخل الإسرائيلي". وفي ما يخص الوضع الداخلي، لفت الحاضري إلى أن الحصار على اليمن ليس جديدًا، والوضع الاقتصادي "مؤلم"، ومع ذلك "يتزايد عدد اليمنيين المؤيدين للقضية الفلسطينية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف البنى التحتية العسكرية في ميناء الحديدة في اليمن.وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "جيش الدفاع يواصل مهاجمة بنى تحتية عسكرية يستخدمها نظام الحوثي في اليمن. وشن جيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية لنظام الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن".وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيي سريع، في بيان عبر "تلغرام": "إن دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا".وتابع: "الدفاعات الجوية سببت حالة إرباك كبيرة لطائرات العدو وأجبرت بعض التشكيلات القتالية منها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها وتم إفشال دخولها للعمق".
تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على الحديدة.. خبير في الشأن اليمني: العملية انتهت قبل أن تبدأ
علق الخبير في الشأن اليمني، الدكتور يوسف الحاضري، على العملية الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة، معتبرا أن "العملية انتهت قبل ان تبدأ".
وأوضح الحاضري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل فوجئت مرة أخرى بالقدرات العسكرية اليمنية، إذ تصدت منظومات الدفاع الجوي اليمني للطائرات الإسرائيلية ومنعتها من ضرب أهداف مدنية في صنعاء ومحافظات أخرى، لتلقي بحمولاتها على أطراف اليمن وتحديدا ميناء الحديدة".
وشدد على أن "ميناء الحديدة مدني يخدم جميع اليمنيين، وليس حوثيا كما يروّج"، مضيفا أن "لجوء إسرائيل إلى استهداف منشآت مدنية يعكس عجزها الاستخباراتي والعسكري داخل اليمن".
وتابع الحاضري: "لم نسمع يوما أن إسرائيل استهدفت مخزنا عسكريا في اليمن، بل تلجأ إلى ضرب مواد نفطية بهدف إظهار تفوق إعلامي وتوجيه رسائل للداخل الإسرائيلي".
وأكد أن "القصف اليمني لإسرائيل ليس رمزيا، بل يطال العمق الإسرائيلي وقد أدى إلى شلل في مطار بن غوريون وتراجع السياحة وتداعيات اقتصادية واسعة"، مشيرا إلى أن "بنوك الأهداف اليمنية داخل إسرائيل كبيرة جدا، وأن الضربات المقبلة ستكون أكثر إيلاما".
وفي ما يخص الوضع الداخلي، لفت الحاضري إلى أن الحصار على اليمن ليس جديدًا، والوضع الاقتصادي "مؤلم"، ومع ذلك "يتزايد عدد اليمنيين المؤيدين للقضية الفلسطينية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف البنى التحتية العسكرية في ميناء الحديدة في اليمن.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "جيش الدفاع يواصل مهاجمة بنى تحتية عسكرية يستخدمها نظام الحوثي في اليمن. وشن جيش الدفاع قبل قليل غارات استهدفت بنى تحتية عسكرية لنظام الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن".
من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، تصدي دفاعاتها الجوية لطائرات إسرائيلية تستهدف ميناء الحديدة الاستراتيجي غربي اليمن.
وقال المتحدث العسكري للجماعة، يحيي سريع، في بيان عبر "تلغرام": "إن دفاعاتنا الجوية تتصدى في هذه الأثناء للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلدنا".
وتابع: "الدفاعات الجوية سببت حالة إرباك كبيرة لطائرات العدو وأجبرت بعض التشكيلات القتالية منها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها وتم إفشال دخولها للعمق".