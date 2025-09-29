"أنصار الله" اليمنية تعلن قصف أهداف حيوية في إسرائيل بصواريخ ومسيرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250929/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-قصف-أهداف-حيوية-في-إسرائيل-بصواريخ-ومسيرات-1105390253.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن قصف أهداف حيوية في إسرائيل بصواريخ ومسيرات
"أنصار الله" اليمنية تعلن قصف أهداف حيوية في إسرائيل بصواريخ ومسيرات
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، قصف أهداف حيوية في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T08:25+0000
2025-09-29T08:25+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ الباليستي نوع "فلسطين 2" الانشطاري المتعدد الرؤوس، استهدف عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة".وأوضح سريع، أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية بطائرتين من دون طيار استهدفتا هدفين حيويين في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين"، مشيرا إلى أن العملية "حققت هدفها وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ".وأكد زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عبد الملك الحوثي، في وقت سابق، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة صنعاء، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 216 شخصاً، "لن تؤثر على موقف الجماعة ولا على استمرار هجماتها ضد إسرائيل".وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" بمناسبة ذكرى اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله: "استهداف العدو الإسرائيلي لإصلاحية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات خطوة فاشلة ولن تؤثر على موقف شعبنا"، متوعداً بتصعيد الهجمات على إسرائيل. وأضاف: "نحن ثابتون وموقفنا مستمر وفي تصاعد في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف مع كل أحرار أمتنا".وربط الحوثي بين الغارات على صنعاء والهجمات التي تنفذها جماعته على أهداف في إسرائيل منذ أواخر 2023، مؤكداً أن "حزب الله ليس وحيداً ولن يُترك وحيداً، بل هو جزء من محور المقاومة". كما اعتبر أن الدعوات لنزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، وأيضاً استهداف الصواريخ الإيرانية، تأتي ضمن "مطلب أمريكي إسرائيلي" يهدف لإضعاف قوى المنطقة.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، الخميس الماضي، على أحياء سكنية ومواقع أمنية وعسكرية في صنعاء إلى 11 قتيلاً و205 جرحى معظمهم من النساء والأطفال.وجاء القصف الإسرائيلي بعد يوم واحد من إعلان الجماعة استهداف مواقع في إيلات وبئر السبع بطائرات مسيرة، في إطار ما وصفته بـ"المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل"، التي تهدد من خلالها بمهاجمة السفن المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية "بغض النظر عن جنسيتها".وتشن "أنصار الله" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 هجمات متواصلة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي حين توصلت الجماعة وواشنطن في مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، أكدت الجماعة أن العمليات ضد إسرائيل "خارج إطار الاتفاق".
https://sarabic.ae/20250925/أنصار-الله-تعلن-مقتل-شخصين-وإصابة-28-آخرين-إثر-الغارات-الإسرائيلية-على-صنعاء-1105257146.html
https://sarabic.ae/20250926/أنصار-الله-تعلن-ارتفاع-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-صنعاء-إلى-183-قتيلا-وجريحا-1105279481.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61978760cdc26dea5a42f98725724f72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي

"أنصار الله" اليمنية تعلن قصف أهداف حيوية في إسرائيل بصواريخ ومسيرات

08:25 GMT 29.09.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، قصف أهداف حيوية في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ الباليستي نوع "فلسطين 2" الانشطاري المتعدد الرؤوس، استهدف عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة".
وأوضح سريع، أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية بطائرتين من دون طيار استهدفتا هدفين حيويين في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين"، مشيرا إلى أن العملية "حققت هدفها وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ".
تصاعد أعمدة الدخان من مناطق محيطة بمطار صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
"أنصار الله" تعلن مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين إثر الغارات الإسرائيلية على صنعاء
25 سبتمبر, 15:47 GMT
وأكد زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عبد الملك الحوثي، في وقت سابق، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة صنعاء، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 216 شخصاً، "لن تؤثر على موقف الجماعة ولا على استمرار هجماتها ضد إسرائيل".
وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" بمناسبة ذكرى اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله: "استهداف العدو الإسرائيلي لإصلاحية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات خطوة فاشلة ولن تؤثر على موقف شعبنا"، متوعداً بتصعيد الهجمات على إسرائيل. وأضاف: "نحن ثابتون وموقفنا مستمر وفي تصاعد في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف مع كل أحرار أمتنا".
وربط الحوثي بين الغارات على صنعاء والهجمات التي تنفذها جماعته على أهداف في إسرائيل منذ أواخر 2023، مؤكداً أن "حزب الله ليس وحيداً ولن يُترك وحيداً، بل هو جزء من محور المقاومة". كما اعتبر أن الدعوات لنزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، وأيضاً استهداف الصواريخ الإيرانية، تأتي ضمن "مطلب أمريكي إسرائيلي" يهدف لإضعاف قوى المنطقة.
وأشار زعيم "أنصار الله" إلى أن: "الأمة العربية والإسلامية هي الأكثر حاجة اليوم لامتلاك السلاح والقدرات الحربية"، مؤكداً أن "المشكلة ليست في امتلاك السلاح بل في غياب ما يردع العدو".
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
"أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء إلى 183 قتيلا وجريحا
26 سبتمبر, 03:04 GMT
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، الخميس الماضي، على أحياء سكنية ومواقع أمنية وعسكرية في صنعاء إلى 11 قتيلاً و205 جرحى معظمهم من النساء والأطفال.
وجاء القصف الإسرائيلي بعد يوم واحد من إعلان الجماعة استهداف مواقع في إيلات وبئر السبع بطائرات مسيرة، في إطار ما وصفته بـ"المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل"، التي تهدد من خلالها بمهاجمة السفن المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية "بغض النظر عن جنسيتها".
وتشن "أنصار الله" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 هجمات متواصلة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي حين توصلت الجماعة وواشنطن في مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، أكدت الجماعة أن العمليات ضد إسرائيل "خارج إطار الاتفاق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала