https://sarabic.ae/20250929/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-قصف-أهداف-حيوية-في-إسرائيل-بصواريخ-ومسيرات-1105390253.html

"أنصار الله" اليمنية تعلن قصف أهداف حيوية في إسرائيل بصواريخ ومسيرات

"أنصار الله" اليمنية تعلن قصف أهداف حيوية في إسرائيل بصواريخ ومسيرات

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، قصف أهداف حيوية في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي. 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T08:25+0000

2025-09-29T08:25+0000

2025-09-29T08:25+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ الباليستي نوع "فلسطين 2" الانشطاري المتعدد الرؤوس، استهدف عدة أهداف حساسة في منطقة يافا المحتلة".وأوضح سريع، أن "سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية بطائرتين من دون طيار استهدفتا هدفين حيويين في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين"، مشيرا إلى أن العملية "حققت هدفها وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ".وأكد زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عبد الملك الحوثي، في وقت سابق، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة صنعاء، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 216 شخصاً، "لن تؤثر على موقف الجماعة ولا على استمرار هجماتها ضد إسرائيل".وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" بمناسبة ذكرى اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله: "استهداف العدو الإسرائيلي لإصلاحية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات خطوة فاشلة ولن تؤثر على موقف شعبنا"، متوعداً بتصعيد الهجمات على إسرائيل. وأضاف: "نحن ثابتون وموقفنا مستمر وفي تصاعد في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف مع كل أحرار أمتنا".وربط الحوثي بين الغارات على صنعاء والهجمات التي تنفذها جماعته على أهداف في إسرائيل منذ أواخر 2023، مؤكداً أن "حزب الله ليس وحيداً ولن يُترك وحيداً، بل هو جزء من محور المقاومة". كما اعتبر أن الدعوات لنزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، وأيضاً استهداف الصواريخ الإيرانية، تأتي ضمن "مطلب أمريكي إسرائيلي" يهدف لإضعاف قوى المنطقة.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، الخميس الماضي، على أحياء سكنية ومواقع أمنية وعسكرية في صنعاء إلى 11 قتيلاً و205 جرحى معظمهم من النساء والأطفال.وجاء القصف الإسرائيلي بعد يوم واحد من إعلان الجماعة استهداف مواقع في إيلات وبئر السبع بطائرات مسيرة، في إطار ما وصفته بـ"المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل"، التي تهدد من خلالها بمهاجمة السفن المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية "بغض النظر عن جنسيتها".وتشن "أنصار الله" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 هجمات متواصلة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي حين توصلت الجماعة وواشنطن في مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، أكدت الجماعة أن العمليات ضد إسرائيل "خارج إطار الاتفاق".

https://sarabic.ae/20250925/أنصار-الله-تعلن-مقتل-شخصين-وإصابة-28-آخرين-إثر-الغارات-الإسرائيلية-على-صنعاء-1105257146.html

https://sarabic.ae/20250926/أنصار-الله-تعلن-ارتفاع-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-صنعاء-إلى-183-قتيلا-وجريحا-1105279481.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي