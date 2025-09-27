https://sarabic.ae/20250927/زعيم-أنصار-الله-الغارات-الإسرائيلية-على-صنعاء-لن-تثنينا-عن-استهداف-إسرائيل-1105357131.html
زعيم "أنصار الله": الغارات الإسرائيلية على صنعاء لن تثنينا عن استهداف إسرائيل
زعيم "أنصار الله": الغارات الإسرائيلية على صنعاء لن تثنينا عن استهداف إسرائيل
أكد زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة صنعاء، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 216 شخصاً، "لن... 27.09.2025
وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" بمناسبة ذكرى مقتل الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله: "استهداف العدو الإسرائيلي لإصلاحية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات خطوة فاشلة ولن تؤثر على موقف شعبنا"، متوعداً بتصعيد الهجمات على إسرائيل. وأضاف: "نحن ثابتون وموقفنا مستمر وفي تصاعد في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف مع كل أحرار أمتنا".وربط الحوثي بين الغارات على صنعاء والهجمات التي تنفذها جماعته على أهداف في إسرائيل منذ أواخر 2023، مؤكداً أن "حزب الله ليس وحيداً ولن يُترك وحيداً، بل هو جزء من محور المقاومة". كما اعتبر أن الدعوات لنزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، وأيضاً استهداف الصواريخ الإيرانية، تأتي ضمن "مطلب أمريكي إسرائيلي" يهدف لإضعاف قوى المنطقة.وأشار زعيم "أنصار الله" إلى أن:وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، الخميس الماضي، على أحياء سكنية ومواقع أمنية وعسكرية في صنعاء إلى 11 قتيلاً و205 جرحى معظمهم من النساء والأطفال.وجاء القصف الإسرائيلي بعد يوم واحد من إعلان الجماعة استهداف مواقع في إيلات وبئر السبع بطائرات مسيرة، في إطار ما وصفته بـ"المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل"، التي تهدد من خلالها بمهاجمة السفن المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية "بغض النظر عن جنسيتها".وتشن "أنصار الله" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 هجمات متواصلة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي حين توصلت الجماعة وواشنطن في مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، أكدت الجماعة أن العمليات ضد إسرائيل "خارج إطار الاتفاق".
أكد زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة صنعاء، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 216 شخصاً، "لن تؤثر على موقف الجماعة ولا على استمرار هجماتها ضد إسرائيل".
وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" بمناسبة ذكرى مقتل الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله: "استهداف العدو الإسرائيلي لإصلاحية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات خطوة فاشلة ولن تؤثر على موقف شعبنا"، متوعداً بتصعيد الهجمات على إسرائيل. وأضاف: "نحن ثابتون وموقفنا مستمر وفي تصاعد في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف مع كل أحرار أمتنا".
وربط الحوثي بين الغارات على صنعاء والهجمات التي تنفذها جماعته على أهداف في إسرائيل منذ أواخر 2023، مؤكداً أن "حزب الله ليس وحيداً ولن يُترك وحيداً، بل هو جزء من محور المقاومة". كما اعتبر أن الدعوات لنزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، وأيضاً استهداف الصواريخ الإيرانية، تأتي ضمن "مطلب أمريكي إسرائيلي" يهدف لإضعاف قوى المنطقة.
وأشار زعيم "أنصار الله" إلى أن:
"الأمة العربية والإسلامية هي الأكثر حاجة اليوم لامتلاك السلاح والقدرات الحربية"، مؤكداً أن "المشكلة ليست في امتلاك السلاح بل في غياب ما يردع العدو".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية
، الخميس الماضي، على أحياء سكنية ومواقع أمنية وعسكرية في صنعاء إلى 11 قتيلاً و205 جرحى معظمهم من النساء والأطفال.
وجاء القصف الإسرائيلي بعد يوم واحد من إعلان الجماعة استهداف مواقع في إيلات وبئر السبع بطائرات مسيرة، في إطار ما وصفته بـ"المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل"، التي تهدد من خلالها بمهاجمة السفن المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية "بغض النظر عن جنسيتها".
وتشن "أنصار الله" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 هجمات متواصلة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي حين توصلت الجماعة وواشنطن في مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، أكدت الجماعة أن العمليات ضد إسرائيل "خارج إطار الاتفاق".