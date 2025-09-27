زعيم "أنصار الله": الغارات الإسرائيلية على صنعاء لن تثنينا عن استهداف إسرائيل

عربي
انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/زعيم-أنصار-الله-الغارات-الإسرائيلية-على-صنعاء-لن-تثنينا-عن-استهداف-إسرائيل-1105357131.html
زعيم "أنصار الله": الغارات الإسرائيلية على صنعاء لن تثنينا عن استهداف إسرائيل
زعيم "أنصار الله": الغارات الإسرائيلية على صنعاء لن تثنينا عن استهداف إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة صنعاء، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 216 شخصاً، "لن... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T22:47+0000
2025-09-27T22:47+0000
أنصار الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e273f20b2eef33c1ecdae51380a8ab75.jpg
وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" بمناسبة ذكرى مقتل الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله: "استهداف العدو الإسرائيلي لإصلاحية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات خطوة فاشلة ولن تؤثر على موقف شعبنا"، متوعداً بتصعيد الهجمات على إسرائيل. وأضاف: "نحن ثابتون وموقفنا مستمر وفي تصاعد في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف مع كل أحرار أمتنا".وربط الحوثي بين الغارات على صنعاء والهجمات التي تنفذها جماعته على أهداف في إسرائيل منذ أواخر 2023، مؤكداً أن "حزب الله ليس وحيداً ولن يُترك وحيداً، بل هو جزء من محور المقاومة". كما اعتبر أن الدعوات لنزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، وأيضاً استهداف الصواريخ الإيرانية، تأتي ضمن "مطلب أمريكي إسرائيلي" يهدف لإضعاف قوى المنطقة.وأشار زعيم "أنصار الله" إلى أن:وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، الخميس الماضي، على أحياء سكنية ومواقع أمنية وعسكرية في صنعاء إلى 11 قتيلاً و205 جرحى معظمهم من النساء والأطفال.وجاء القصف الإسرائيلي بعد يوم واحد من إعلان الجماعة استهداف مواقع في إيلات وبئر السبع بطائرات مسيرة، في إطار ما وصفته بـ"المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل"، التي تهدد من خلالها بمهاجمة السفن المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية "بغض النظر عن جنسيتها".وتشن "أنصار الله" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 هجمات متواصلة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي حين توصلت الجماعة وواشنطن في مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، أكدت الجماعة أن العمليات ضد إسرائيل "خارج إطار الاتفاق".
https://sarabic.ae/20250926/أنصار-الله-تعلن-ارتفاع-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-صنعاء-إلى-183-قتيلا-وجريحا-1105279481.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_159:0:1164:754_1920x0_80_0_0_9693bdcc5d771c05de495b78c5e07265.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

زعيم "أنصار الله": الغارات الإسرائيلية على صنعاء لن تثنينا عن استهداف إسرائيل

22:47 GMT 27.09.2025
© Photo / X.comعبد الملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Photo / X.com
تابعنا عبر
أكد زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على العاصمة صنعاء، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 216 شخصاً، "لن تؤثر على موقف الجماعة ولا على استمرار هجماتها ضد إسرائيل".
وقال الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" بمناسبة ذكرى مقتل الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الله: "استهداف العدو الإسرائيلي لإصلاحية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات خطوة فاشلة ولن تؤثر على موقف شعبنا"، متوعداً بتصعيد الهجمات على إسرائيل. وأضاف: "نحن ثابتون وموقفنا مستمر وفي تصاعد في نصرة الشعب الفلسطيني والوقوف مع كل أحرار أمتنا".
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
"أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء إلى 183 قتيلا وجريحا
أمس, 03:04 GMT
وربط الحوثي بين الغارات على صنعاء والهجمات التي تنفذها جماعته على أهداف في إسرائيل منذ أواخر 2023، مؤكداً أن "حزب الله ليس وحيداً ولن يُترك وحيداً، بل هو جزء من محور المقاومة". كما اعتبر أن الدعوات لنزع سلاح المقاومة في لبنان وفلسطين، وأيضاً استهداف الصواريخ الإيرانية، تأتي ضمن "مطلب أمريكي إسرائيلي" يهدف لإضعاف قوى المنطقة.
وأشار زعيم "أنصار الله" إلى أن:
"الأمة العربية والإسلامية هي الأكثر حاجة اليوم لامتلاك السلاح والقدرات الحربية"، مؤكداً أن "المشكلة ليست في امتلاك السلاح بل في غياب ما يردع العدو".
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية، الخميس الماضي، على أحياء سكنية ومواقع أمنية وعسكرية في صنعاء إلى 11 قتيلاً و205 جرحى معظمهم من النساء والأطفال.
وجاء القصف الإسرائيلي بعد يوم واحد من إعلان الجماعة استهداف مواقع في إيلات وبئر السبع بطائرات مسيرة، في إطار ما وصفته بـ"المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل"، التي تهدد من خلالها بمهاجمة السفن المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية "بغض النظر عن جنسيتها".
وتشن "أنصار الله" منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 هجمات متواصلة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي حين توصلت الجماعة وواشنطن في مايو/أيار الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، أكدت الجماعة أن العمليات ضد إسرائيل "خارج إطار الاتفاق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала