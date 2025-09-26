https://sarabic.ae/20250926/أنصار-الله-تعلن-ارتفاع-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-على-صنعاء-إلى-183-قتيلا-وجريحا-1105279481.html
"أنصار الله" تعلن ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء إلى 183 قتيلا وجريحا
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا إثر غارات إسرائيلية على صنعاء وسط اليمن إلى 183 قتيلا ومصابا غالبيتهم نساء وأطفال.
وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة أنصار الله أنيس الأصبحي عبر منصة إكس أن "عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية على العاصمة صنعاء ارتفع إلى 9 شهداء و174 جريحا في حصيلة غير نهائية".وأضاف أن "معظم الضحايا من النساء والأطفال؛ شهيدتان و35 جريحة، و4 شهداء أطفال و59 جريحا".وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة أنصار الله أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف مازالت تبحث عن ضحايا من تحت الركام والأنقاض والتعرف عليهم".ومساء الخميس، أفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك" بأن مقاتلات إسرائيلية نفذت 13 غارة جوية على مجمع الرئاسة ومعسكر النهدين الواقع ضمنه جنوبي صنعاء، ومواقع في منطقة حدة جنوبي المدينة، ومقر جهاز الأمن والمخابرات في منطقة شعوب وسط صنعاء.وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن من بين الأهداف المستهدفة "مقر قيادة التحكم لقيادة الأركان الحوثية، ومجمعات لجهاز الأمن والمخابرات التابع للنظام الحوثي، إلى جانب مديرية الإعلام العسكري ومعسكرات رُصد داخلها وسائل قتالية وعناصر عسكرية يتبعون لنظام الإرهاب الحوثي".وأضاف أدرعي أن:وعقب اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وشنّ هجمات على سفن تجارية مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن، مؤكدين أنهم يقومون بذلك إسنادًا للفلسطينيين.ورَدًّا على ذلك، شنّت إسرائيل ضربات جوية على مناطق سيطرة الحوثيين، استهدفت موانئ ومحطات طاقة ومطار صنعاء ومواقع مدنية وقادة سياسيين وعسكريين في الجماعة.
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا إثر غارات إسرائيلية على صنعاء وسط اليمن إلى 183 قتيلا ومصابا غالبيتهم نساء وأطفال.
وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة أنصار الله أنيس الأصبحي عبر منصة إكس أن "عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية على العاصمة صنعاء ارتفع إلى 9 شهداء و174 جريحا في حصيلة غير نهائية".
وأضاف أن "معظم الضحايا من النساء والأطفال؛ شهيدتان و35 جريحة، و4 شهداء أطفال و59 جريحا".
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة أنصار الله أن "فرق الدفاع المدني والإسعاف مازالت تبحث عن ضحايا من تحت الركام والأنقاض والتعرف عليهم".
ومساء الخميس، أفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك" بأن مقاتلات إسرائيلية نفذت 13 غارة جوية على مجمع الرئاسة ومعسكر النهدين الواقع ضمنه جنوبي صنعاء
، ومواقع في منطقة حدة جنوبي المدينة، ومقر جهاز الأمن والمخابرات في منطقة شعوب وسط صنعاء.
وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن من بين الأهداف المستهدفة "مقر قيادة التحكم لقيادة الأركان الحوثية، ومجمعات لجهاز الأمن والمخابرات التابع للنظام الحوثي، إلى جانب مديرية الإعلام العسكري ومعسكرات رُصد داخلها وسائل قتالية وعناصر عسكرية يتبعون لنظام الإرهاب الحوثي".
"الغارات جاءت في ضوء الهجمات التي يقودها النظام الحوثي الإرهابي ضد دولة إسرائيل، والتي تشمل إطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ أرض-أرض نحو الأراضي الإسرائيلية".
وعقب اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدأ الحوثيون بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وشنّ هجمات على سفن تجارية مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن، مؤكدين أنهم يقومون بذلك إسنادًا للفلسطينيين.
ورَدًّا على ذلك، شنّت إسرائيل ضربات جوية على مناطق سيطرة الحوثيين، استهدفت موانئ ومحطات طاقة ومطار صنعاء ومواقع مدنية وقادة سياسيين وعسكريين في الجماعة.