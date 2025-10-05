https://sarabic.ae/20251005/اعتراض-طائرة-مسيرة-أطلقت-من-اليمن-باتجاه-إيلات-فيديو--1105651599.html

اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إيلات.. فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت، على الأرجح، طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"من اليمن فوق مدينة إيلات، الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل، في... 05.10.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد بيان عسكري بأن صفارات الإنذار دوت في المدينة الساحلية تحذيرًا من الهجوم بالطائرة المسيرة، وخوفًا من سقوط شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل". ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث، فيما تواصل السلطات العسكرية مراقبة الوضع الأمني في المنطقة.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنها استهدفت "أهدافا حساسة في منطقة القدس بصاروخ بالستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2" الانشطاري".وأضاف البيان أن "أنصار الله" تتابع التطورات المتعلقة بالغارات على غزة، وتؤكد وجود تنسيق مع فصائل المقاومة"، مشددًا على أن تعامل الجماعة "سيكون متوافقا مع التطورات الميدانية لضمان تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.وختمت جماعة "أنصار الله" بيانها، بالقول إنها ستواصل تنفيذ "عمليات إسنادية حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها".وأواخر يوليو/تموز الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخًا وطائرة مسيرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

