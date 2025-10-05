عربي
اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إيلات.. فيديو
اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إيلات.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت، على الأرجح، طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"من اليمن فوق مدينة إيلات، الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل، في... 05.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-05T16:48+0000
2025-10-05T16:48+0000
أخبار اليمن الأن
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099460671_0:87:1472:915_1920x0_80_0_0_75db80f0443a0baf2243ea9f3d7d921a.jpg
وأفاد بيان عسكري بأن صفارات الإنذار دوت في المدينة الساحلية تحذيرًا من الهجوم بالطائرة المسيرة، وخوفًا من سقوط شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل". ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث، فيما تواصل السلطات العسكرية مراقبة الوضع الأمني في المنطقة.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنها استهدفت "أهدافا حساسة في منطقة القدس بصاروخ بالستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2" الانشطاري".وأضاف البيان أن "أنصار الله" تتابع التطورات المتعلقة بالغارات على غزة، وتؤكد وجود تنسيق مع فصائل المقاومة"، مشددًا على أن تعامل الجماعة "سيكون متوافقا مع التطورات الميدانية لضمان تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.وختمت جماعة "أنصار الله" بيانها، بالقول إنها ستواصل تنفيذ "عمليات إسنادية حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها".وأواخر يوليو/تموز الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخًا وطائرة مسيرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت، على الأرجح، طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله"من اليمن فوق مدينة إيلات، الواقعة في أقصى جنوب إسرائيل، في ساعة متأخرة من مساء الأحد.
وأفاد بيان عسكري بأن صفارات الإنذار دوت في المدينة الساحلية تحذيرًا من الهجوم بالطائرة المسيرة، وخوفًا من سقوط شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
"أنصار الله": قواتنا المسلحة نفذت عملية باستخدام صاروخ فرط صوتي في القدس
08:02 GMT

وأظهرت لقطات مصورة إطلاق ما لا يقل عن صاروخين اعتراضيين لإسقاط الطائرة المسيرة، التي تم استهدافها بنجاح وفقًا للجيش.
ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث، فيما تواصل السلطات العسكرية مراقبة الوضع الأمني في المنطقة.
جماعة أنصار الله اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية غوارديلا مون النفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
هولندا تعمل على أخذ اعتراف من الاتحاد الأوروبي بـ"أنصار الله" كمنظمة "إرهابية" بعد استهداف سفينتهم
1 أكتوبر, 15:08 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنها استهدفت "أهدافا حساسة في منطقة القدس بصاروخ بالستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2" الانشطاري".

وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان، إن العملية "حققت أهدافها بنجاح بفضل الله"، وأفاد بأن الضربات تسببت في "نزوح عدد كبير من المدنيين الإسرائيليين إلى الملاجئ".
وأضاف البيان أن "أنصار الله" تتابع التطورات المتعلقة بالغارات على غزة، وتؤكد وجود تنسيق مع فصائل المقاومة"، مشددًا على أن تعامل الجماعة "سيكون متوافقا مع التطورات الميدانية لضمان تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.
السفينة الإسرائيلية غلاكسي ليدر التي احتجزتها جماعة أنصار الله في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
"أنصار الله" تتبنى الهجوم على السفينة "مينيرفاجراخت" في خليج عدن
30 سبتمبر, 22:52 GMT
وختمت جماعة "أنصار الله" بيانها، بالقول إنها ستواصل تنفيذ "عمليات إسنادية حتى يتوقف العدوان على غزة ويتم رفع الحصار عنها".

وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأواخر يوليو/تموز الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخًا وطائرة مسيرة وزورقًا حربيًا، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
"أنصار الله" تهدد باستهداف شركات نفط أمريكية كبرى
30 سبتمبر, 20:34 GMT
وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
