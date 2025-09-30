https://sarabic.ae/20250930/اليمن-أنصار-الله-تتبنى-الهجوم-على-السفينة-مينيرفاجراخت-في-خليج-عدن-1105478634.html
اليمن.. "أنصار الله" تتبنى الهجوم على السفينة "مينيرفاجراخت" في خليج عدن
اليمن.. "أنصار الله" تتبنى الهجوم على السفينة "مينيرفاجراخت" في خليج عدن
سبوتنيك عربي
تبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، رسميا، الهجوم على سفينة شحن تجارية، أثناء إبحارها في خليج عدن، مبررة ذلك بانتهاك الشركة المالكة لها قرار... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T22:52+0000
2025-09-30T22:52+0000
2025-09-30T22:52+0000
العالم العربي
أنصار الله
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_0:44:1620:955_1920x0_80_0_0_fef52ef1e45e81c02c92d6896e8d275d.jpg
القاهرة –سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (مينيرفاجراخت) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وأضاف أن "عملية الاستهداف تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح، وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، وهي الآن معرضة للغرق".وشدد العميد سريع، على "أن عمليات القوات المسلحة مستمرة، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وأكد "استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن".وجدد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، "تحذير كافة الشركات والسفن من مغبة انتهاك الحظر المعلن عنه سابقا".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097040382_112:0:1552:1080_1920x0_80_0_0_02ccc1d52b9438864ce42b6be0af4017.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أنصار الله, إسرائيل
العالم العربي, أنصار الله, إسرائيل
اليمن.. "أنصار الله" تتبنى الهجوم على السفينة "مينيرفاجراخت" في خليج عدن
تبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، رسميا، الهجوم على سفينة شحن تجارية، أثناء إبحارها في خليج عدن، مبررة ذلك بانتهاك الشركة المالكة لها قرار الجماعة حظر مرور السفن إلى موانئ إسرائيل عبر البحرين الأحمر والعربي، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
القاهرة –سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (مينيرفاجراخت) لانتهاك الشركة المالكة لها قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".
وأضاف أن "عملية الاستهداف تمت في خليج عدن بصاروخ مجنح، وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها
، وهي الآن معرضة للغرق".
وشدد العميد سريع، على "أن عمليات القوات المسلحة مستمرة، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وأكد "استمرار فرض حظر الملاحة البحرية على العدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن".
وجدد المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، "تحذير كافة الشركات والسفن من مغبة انتهاك الحظر المعلن عنه سابقا".