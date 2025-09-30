عربي
"أنصار الله" تهدد باستهداف شركات نفط أمريكية كبرى
وأفاد مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، المرتبط بقوات "أنصار الله"، بأنه أدرج 13 شركة أمريكية و9 أفراد وسفينتين على قائمة العقوبات الخاصة بالجماعة، وفقا لقناة "المسيرة". ويعمل المركز كحلقة وصل بين قوات الجماعة وشركات النقل البحري التجارية. وتشمل القائمة أيضاً شركتي "كونوكو فيليبس" و"دايموند إس شيبنغ".ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن "الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
"أنصار الله" تهدد باستهداف شركات نفط أمريكية كبرى

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، عزمها استهداف شركات نفط أمريكية كبرى، مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون".
وأفاد مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء، المرتبط بقوات "أنصار الله"، بأنه أدرج 13 شركة أمريكية و9 أفراد وسفينتين على قائمة العقوبات الخاصة بالجماعة، وفقا لقناة "المسيرة".
ويعمل المركز كحلقة وصل بين قوات الجماعة وشركات النقل البحري التجارية.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
1 سبتمبر, 06:36 GMT

وأوضح المركز، عبر موقعه الإلكتروني، أن الكيانات المدرجة "سيتم التعامل معها وفق مبدأ المواجهة"، في إشارة إلى اعتبارها كيانات معادية ومعرضة للهجوم.

وتشمل القائمة أيضاً شركتي "كونوكو فيليبس" و"دايموند إس شيبنغ".
تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
"أنصار الله" اليمنية تعلن إغراق سفينة متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي
9 يوليو, 15:57 GMT

وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية، هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن "الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل".

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
