هولندا تعمل على أخذ اعتراف من الاتحاد الأوروبي بـ"أنصار الله" كمنظمة "إرهابية" بعد استهداف سفينتهم
© Photo / twitter.comجماعة "أنصار الله" اليمنية، تنشر مشاهد، تقول إنها من عملية استهداف عناصرها للسفينة البريطانية "غوارديلا مون" النفطية
© Photo / twitter.com
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، اليوم الأربعاء، بأن هولندا تُدين هجوم جماعة أنصار الله اليمنية على سفينة الشحن التابعة لهم "مينرفاغراخت" قبالة سواحل اليمن، وستسعى إلى إدراجهم على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
وأكد الوزير أن "هولندا تدين بشدة الهجوم الحوثي الأخير على سفينة الشحن الهولندية "مينرفاغراخت".
وكتب فان ويل على مواقع التواصل الاجتماعي: "لطالما شكل الحوثيون تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة، هذا أمر غير مقبول، سأسعى إلى إدراج الحوثيين على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وفرض عقوبات إضافية عليهم".
20 سبتمبر, 19:46 GMT
وبين فان ويل، أن هذا الهجوم يُؤكد أهمية الحفاظ على الوجود البحري في المنطقة بالتعاون مع الشركاء.
وتعرضت سفينة الشحن "مينرفاغراخت" التي ترفع العلم الهولندي، الإثنين الماضي، لهجوم قبالة سواحل اليمن. أصيب اثنان من أفراد الطاقم في الحادث، ولحقت بالسفينة أضرار جسيمة.
وأفادت شركة الشحن "سبليتهوف"،أمس الثلاثاء، بإجلاء جميع أفراد طاقم "مينرفاغراخت" البالغ عددهم 19 فردًا بأمان إلى سفن قريبة، وأن المصابين يتلقون المساعدة الطبية.
14 سبتمبر, 22:15 GMT
ووفقًا للشركة، كانت السفينة متجهة شرقًا من جيبوتي وقت الهجوم، ولم تكن تحمل أي بضائع.
وأفاد المتحدث باسم البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس"، المقدم سقراط رافانوس، أن "مواطنين روسيين كانا ضمن طاقم السفينة التي تعرضت للهجوم، وتم إنقاذهما مع بقية أفراد الطاقم".
وأكدت حركة أنصار الله "الحوثيين"، التي تحكم شمال اليمن، لاحقا الهجوم على السفينة الهولندية "مينرفاغراخت" باستخدام صاروخ كروز لانتهاكها حظر دخولها الموانئ الإسرائيلية.
أمس, 20:34 GMT
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن "الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل".
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.