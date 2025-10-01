https://sarabic.ae/20251001/هولندا-تعمل-على-أخذ-اعتراف-من-الاتحاد-الأوروبي-بـأنصار-الله-كمنظمة-إرهابية-بعد-استهداف-سفينتهم--1105502817.html

هولندا تعمل على أخذ اعتراف من الاتحاد الأوروبي بـ"أنصار الله" كمنظمة "إرهابية" بعد استهداف سفينتهم

صرح وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، اليوم الأربعاء، بأن هولندا تُدين هجوم جماعة أنصار الله اليمنية على سفينة الشحن التابعة لهم "مينرفاغراخت" قبالة سواحل...

وأكد الوزير أن "هولندا تدين بشدة الهجوم الحوثي الأخير على سفينة الشحن الهولندية "مينرفاغراخت".وبين فان ويل، أن هذا الهجوم يُؤكد أهمية الحفاظ على الوجود البحري في المنطقة بالتعاون مع الشركاء.وأفادت شركة الشحن "سبليتهوف"،أمس الثلاثاء، بإجلاء جميع أفراد طاقم "مينرفاغراخت" البالغ عددهم 19 فردًا بأمان إلى سفن قريبة، وأن المصابين يتلقون المساعدة الطبية.ووفقًا للشركة، كانت السفينة متجهة شرقًا من جيبوتي وقت الهجوم، ولم تكن تحمل أي بضائع.وأكدت حركة أنصار الله "الحوثيين"، التي تحكم شمال اليمن، لاحقا الهجوم على السفينة الهولندية "مينرفاغراخت" باستخدام صاروخ كروز لانتهاكها حظر دخولها الموانئ الإسرائيلية.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن "الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

