هولندا تعمل على أخذ اعتراف من الاتحاد الأوروبي بـ"أنصار الله" كمنظمة "إرهابية" بعد استهداف سفينتهم

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:36 GMT
23 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: موسكو قادرة على طرح قضايا مجلس الأمن المهملة بدراسة وعمق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
هولندا تعمل على أخذ اعتراف من الاتحاد الأوروبي بـ"أنصار الله" كمنظمة "إرهابية" بعد استهداف سفينتهم
هولندا تعمل على أخذ اعتراف من الاتحاد الأوروبي بـ"أنصار الله" كمنظمة "إرهابية" بعد استهداف سفينتهم
صرح وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، اليوم الأربعاء، بأن هولندا تُدين هجوم جماعة أنصار الله اليمنية على سفينة الشحن التابعة لهم "مينرفاغراخت" قبالة سواحل... 01.10.2025, سبوتنيك عربي
وأكد الوزير أن "هولندا تدين بشدة الهجوم الحوثي الأخير على سفينة الشحن الهولندية "مينرفاغراخت".وبين فان ويل، أن هذا الهجوم يُؤكد أهمية الحفاظ على الوجود البحري في المنطقة بالتعاون مع الشركاء.وأفادت شركة الشحن "سبليتهوف"،أمس الثلاثاء، بإجلاء جميع أفراد طاقم "مينرفاغراخت" البالغ عددهم 19 فردًا بأمان إلى سفن قريبة، وأن المصابين يتلقون المساعدة الطبية.ووفقًا للشركة، كانت السفينة متجهة شرقًا من جيبوتي وقت الهجوم، ولم تكن تحمل أي بضائع.وأكدت حركة أنصار الله "الحوثيين"، التي تحكم شمال اليمن، لاحقا الهجوم على السفينة الهولندية "مينرفاغراخت" باستخدام صاروخ كروز لانتهاكها حظر دخولها الموانئ الإسرائيلية.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن "الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
هولندا تعمل على أخذ اعتراف من الاتحاد الأوروبي بـ"أنصار الله" كمنظمة "إرهابية" بعد استهداف سفينتهم

صرح وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، اليوم الأربعاء، بأن هولندا تُدين هجوم جماعة أنصار الله اليمنية على سفينة الشحن التابعة لهم "مينرفاغراخت" قبالة سواحل اليمن، وستسعى إلى إدراجهم على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.
وأكد الوزير أن "هولندا تدين بشدة الهجوم الحوثي الأخير على سفينة الشحن الهولندية "مينرفاغراخت".
وكتب فان ويل على مواقع التواصل الاجتماعي: "لطالما شكل الحوثيون تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة، هذا أمر غير مقبول، سأسعى إلى إدراج الحوثيين على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وفرض عقوبات إضافية عليهم".
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
اليمن.. جماعة "أنصار الله" تتوعد إسرائيل بـ "أقسى الضربات"
20 سبتمبر, 19:46 GMT
وبين فان ويل، أن هذا الهجوم يُؤكد أهمية الحفاظ على الوجود البحري في المنطقة بالتعاون مع الشركاء.
وتعرضت سفينة الشحن "مينرفاغراخت" التي ترفع العلم الهولندي، الإثنين الماضي، لهجوم قبالة سواحل اليمن. أصيب اثنان من أفراد الطاقم في الحادث، ولحقت بالسفينة أضرار جسيمة.
وأفادت شركة الشحن "سبليتهوف"،أمس الثلاثاء، بإجلاء جميع أفراد طاقم "مينرفاغراخت" البالغ عددهم 19 فردًا بأمان إلى سفن قريبة، وأن المصابين يتلقون المساعدة الطبية.
محاولات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية فوق تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة مطار وهدف عسكري في إسرائيل بطائرات مسيرة
14 سبتمبر, 22:15 GMT
ووفقًا للشركة، كانت السفينة متجهة شرقًا من جيبوتي وقت الهجوم، ولم تكن تحمل أي بضائع.
وأفاد المتحدث باسم البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس"، المقدم سقراط رافانوس، أن "مواطنين روسيين كانا ضمن طاقم السفينة التي تعرضت للهجوم، وتم إنقاذهما مع بقية أفراد الطاقم".
وأكدت حركة أنصار الله "الحوثيين"، التي تحكم شمال اليمن، لاحقا الهجوم على السفينة الهولندية "مينرفاغراخت" باستخدام صاروخ كروز لانتهاكها حظر دخولها الموانئ الإسرائيلية.
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
"أنصار الله" تهدد باستهداف شركات نفط أمريكية كبرى
أمس, 20:34 GMT
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو/ أيار الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن "الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل".

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
