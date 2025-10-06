https://sarabic.ae/20251006/الحكومة-اليمنية-تتهم-أنصار-الله-باعتقال-المزيد-من-موظفي-الأمم-المتحدة-1105697145.html
الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" باعتقال المزيد من موظفي الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
2025-10-06T18:03+0000
2025-10-06T18:03+0000
2025-10-06T18:03+0000
أخبار اليمن الأن
الحرب على اليمن
أنصار الله
منظمة الأمم المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/10/1098693207_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_98bd068ebd120f2067cce7871ce3bc9a.jpg
وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، في بيان عبر "إكس"، إن "ما يتعرض له الموظفون الإنسانيون، وبالأخص اليمنيون منهم، بات نهجاً ممنهجاً يعكس استخفاف الحوثيين بالقانون الدولي الإنساني، وسعيهم لفرض وصايتهم على العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز والضغط السياسي"، داعيًا إلى نقل كافة مكاتب وموظفي المنظمات الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.واعتبر الإرياني، أن "هذه الانتهاكات هي أيضاً نتيجة مباشرة لتقاعس الأمم المتحدة عن اتخاذ مواقف حازمة ورادعة، وإصرارها خلال الفترة الماضية على إبقاء موظفيها في صنعاء، رغم خطف عدد منهم، وعلمها بالمخاطر التي تهدد حياتهم وسلامتهم".ورأى وزير الإعلام والثقافة اليمني، أنه "قد حان الوقت لتقر الأمم المتحدة بأن هذه المليشيا [أنصار الله] لا تفهم إلا لغة الحزم والقوة، وأن استمرار الصمت الأممي والتبرير السياسي يشكل غطاء لجرائمها، ويقوض هيبة المنظمة الدولية ومصداقيتها"، على حد قوله.وطالب الإرياني، الأمم المتحدة ووكالاتها بـ"التحرك العاجل لنقل جميع مكاتبها وموظفيها فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعدم ترك أي موظف -وخصوصاً اليمنيين منهم- في مناطق سيطرة أنصار الله التي أصبحت بيئة غير آمنة وعدائية لعمل المنظمات الدولية".ودعا الإرياني، في بيانه، "المجتمع الدولي وخصوصاً الاتحاد الأوروبي إلى إدانة هذه الجرائم، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتوثيق انتهاكات الحوثيين الممنهجة بحق موظفي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية، ومحاسبة المتورطين فيها، وفرض عقوبات عليهم، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن المختطفين".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ سنوات عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, منظمة الأمم المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله"، بتنفيذ اعتقالات جديدة بحق موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.
وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، في بيان عبر "إكس"، إن "ما يتعرض له الموظفون الإنسانيون، وبالأخص اليمنيون منهم، بات نهجاً ممنهجاً يعكس استخفاف الحوثيين بالقانون الدولي الإنساني، وسعيهم لفرض وصايتهم على العمل الإنساني وتحويله إلى أداة للابتزاز والضغط السياسي"، داعيًا إلى نقل كافة مكاتب وموظفي المنظمات الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.
واعتبر الإرياني، أن "هذه الانتهاكات هي أيضاً نتيجة مباشرة لتقاعس الأمم المتحدة عن اتخاذ مواقف حازمة ورادعة، وإصرارها خلال الفترة الماضية على إبقاء موظفيها في صنعاء، رغم خطف عدد منهم، وعلمها بالمخاطر التي تهدد حياتهم وسلامتهم".
ورأى وزير الإعلام والثقافة اليمني، أنه "قد حان الوقت لتقر الأمم المتحدة بأن هذه المليشيا [أنصار الله] لا تفهم إلا لغة الحزم والقوة، وأن استمرار الصمت الأممي والتبرير السياسي يشكل غطاء لجرائمها، ويقوض هيبة المنظمة الدولية ومصداقيتها"، على حد قوله.
وطالب الإرياني، الأمم المتحدة ووكالاتها بـ"التحرك العاجل لنقل جميع مكاتبها وموظفيها
فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، وعدم ترك أي موظف -وخصوصاً اليمنيين منهم- في مناطق سيطرة أنصار الله التي أصبحت بيئة غير آمنة وعدائية لعمل المنظمات الدولية".
وشدد على "ضرورة التزام الأمم المتحدة بصرف كامل مستحقات موظفيها الشهرية، بما في ذلك التابعين لها في المعتقلات، دون تأخير، ومراعاة أوضاع اسرهم الصعبة الناتجة عن القيود وممارسات الجماعة، وضمان بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وسلامتهم".
ودعا الإرياني، في بيانه، "المجتمع الدولي وخصوصاً الاتحاد الأوروبي إلى إدانة هذه الجرائم، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتوثيق انتهاكات الحوثيين الممنهجة بحق موظفي المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية، ومحاسبة المتورطين فيها، وفرض عقوبات عليهم، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن المختطفين".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة
، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ سنوات عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء
، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.