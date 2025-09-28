https://sarabic.ae/20250928/ماذا-وراء-دعوة-العليمي-في-الأمم-المتحدة-لتشكيل-تحالف-دولي-لمحاربة-أنصار-الله-في-اليمن؟-1105378553.html

ماذا وراء دعوة العليمي في الأمم المتحدة لتشكيل تحالف دولي لمحاربة "أنصار الله" في اليمن؟

ماذا وراء دعوة العليمي في الأمم المتحدة لتشكيل تحالف دولي لمحاربة "أنصار الله" في اليمن؟

سبوتنيك عربي

أثارت دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إلى تشكيل تحالف دولي جديد لمواجهة... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-28T19:07+0000

2025-09-28T19:07+0000

2025-09-28T19:07+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

الحرب على اليمن

أنصار الله

العالم العربي

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104270849_0:184:1760:1173_1920x0_80_0_0_43f39f36cf42cc094eb422236a9521e8.jpg

وطالب العليمي، بأن يتم تشكيل تحالف دولي فعال يحرر بلاده مما وصفه بـ"الإرهاب الشمالي"، بحسب موقع الأمم المتحدة، و"يعيد بناء دولته الوطنية ويؤمّن المنطقة والعالم من خطر متزايد عابر للحدود، وطيّ صفحة المليشيات دون أي تأخير".وأكد العليمي أن "اليمن لا يمثل أزمة داخلية، بل أصبح اختبارا لمصداقية النظام الدولي، وأن تغافل الكثيرين عن جوهر الأزمة اليمنية شجع المليشيات على التمادي نحو تهديد السلم الإقليمي والدولي، واستهداف مصادر الطاقة ثم ممرات الملاحة وصولًا إلى اختطاف موظفي الأمم المتحدة والتنكيل"، واعتبر العليمي أن "السنوات الماضية أثبتت أن سياسة إدارة الصراع لم تجلب سوى مزيد من الويلات والدمار، وعجزت الأمم المتحدة عن حماية موظفيها المختطفين في صنعاء أو حماية المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وبدا واضحًا أن السلام المنشود لا يمكن أن يستجدى، بل يُفرض بالقوة".تصريحات متضاربةبداية، يقول عبد الكريم سالم السعدي، عضو قيادة "الحراك الجنوبي السلمي"، رئيس "تجمع القوى المدنية الجنوبية" في اليمن: "تابعنا كما تابع غيرنا دعوات الأخ رشاد العليمي، ومرافقيه التي أطلقوها على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكنا نتمنى ألا يذهبوا إلى هناك إلا وهم يدركون أهمية مثل هذه اللقاءات، وضرورة تسلسل القضايا سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي من حيث أهميتها".وأضاف السعدي في حديثه لـ"سبوتنيك": "فقد فوجئنا بخطاب تائه ودعوات متضاربة فيها الكثير من الجهل بالواقع المحيط بهذا الفريق والمجلس الذي ينتمون إليه وبالدولة التي يفترض أنهم ذهبوا لتمثيلها في هذا المحفل".وتابع: "فبالإضافة إلى التمثيل المتعدد الرؤوس لليمن المختطف، والذي يعكس الصورة المشوّهة لما يحدث من عبث في هذا البلد على أيدي التحالف وأدواته فيما يسمى بمجلس القيادة، لاحظنا توهان أعضاء ذلك التمثيل، فالرئيس العليمي، بعد ما يقارب 11 سنة من التدخل الواسع في اليمن، والذي تصدرت مشهده الأول دول الرباعية (السعودية والإمارات ومصر والبحرين)، والذي توسع لاحقا ليشتمل على أكثر من 40 دولة تدخلت بشكل أو بآخر، من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، يأتي اليوم ليطالب بتدخل دولي واسع على حد قوله".ولتكتمل "هزلية المشهد"، كما يرى السعدي، "جاءت مشاركات أعضاء المجلس، الذين يصرّون على مرافقته كظله حيثما ذهب، في صورة مثيرة للسخرية ومخالفة واضحة للبروتوكولات في مثل هذه اللقاءات، ومن السقطات أيضا التي اعتاد الشارع عليها، إعلان الزبيدي مواصلته للانبطاح، وهذه المرة لإسرائيل، مقابل أن يظفر وجماعته الانتقالية بحق اختطاف الجنوب ومواصلة العبث فيه، وكأني بهم قد أيقنوا أن أمر الجنوب بات بيد النتن ياهو وليس بيد أبناء الجنوب".الانفصال عن الواقعوأشار القيادي الجنوبي إلى أن "ما حدث من تلك القيادات أثار سخرية الشارع الجنوبي وامتعاضه، وهو الشارع الذي اعتاد على نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته، بل والشعب الذي احتضن القضية الفلسطينية ورجالها في أصعب المراحل التي مرت بها الثورة الفلسطينية، مما يؤكد انفصام الزبيدي وجماعته وانفصالهم عن الواقع الجنوبي، وجهلهم بتاريخ الجنوب الذي لم يكونوا يوما في عداد صانعيه".وقال السعدي: "كان على رشاد العليمي، رئيس ما يسمى بمجلس القيادة، قبل الذهاب للمشاركة أن يعيد قراءة تسلسل الأحداث، على أقل تقدير منذ انطلاقة عاصفة الحزم، التي تاهت عن طريق الحزم لاحقا، وذلك في مارس 2015. كيف بدأ التدخل أولًا برباعية السعودية، الإمارات، مصر، والبحرين، وكيف تصارعت مصالح الدول الأربع على حساب مصلحة اليمن، فتوسع التحالف ليشمل رباعية ما يسمى بمكافحة الإرهاب (أمريكا، بريطانيا، السعودية، الإمارات) وحتى أصبح التحالف يضم ما يقارب 40 دولة تدخلت إما داعمة لوجستيا أو فاعلة على الأرض بشكل مباشر أو غير مباشر".وأضاف السعدي أن "كل تلك التوسعات العابثة في التحالف والتي أصبح اليمن معها أرضا بواحا لكل من استل خنجره ليقطع في جسد هذا البلد الجريح، جاءت في وقت لم يعد يشغل بعض النخب حديثها وقديمها، والتي فرضتها مصالح أطراف التحالف، وذلك على واجهة المشهد اليمني فيما يسمى بالمناطق المحررة سوى تسجيل الحضور في إطار المجالس التقاسمية المستوردة من خارج حدود اليمن، وتقاسم المواقع في حكومات لا يربطها باليمن إلا وثائق هوية أعضائها، والتسابق على حضور لقاءات إقليمية ودولية".العلاقات مع إسرائيلولفت السعدي إلى أن "العليمي ومرافقيه أرادا من تلك التصريحات حول العلاقات مع إسرائيل، أن تتحول التصريحات إلى دعوات جديدة لتثبيت أقدامهم وأقدام جماعاتهم، ومن تمثله تلك الجماعات إقليميا، وللمزيد من التدخل والعبث بالوطن، بدلا من أن يجعلوا منها منصات رفض لذلك العبث ومنابر تطالب بإخراج اليمن من تحت البند السابع، وتشرح حالة اليمن التي وصل إليها على أيدي أطراف تدخل، فشلت في مهامها وترفض الاعتراف بفشلها".واختتم السعدي بقوله: "الوضع اليمني اليوم بات يمثل حالة عبثية صنعتها أطراف التدخل وأدواتها المحلية، ولم ولن تستطيع الخروج منها إلا بعودة اليمن لليمنيين وحسم الأمر داخليا، فأعتقد أن 11 سنة من القتل والتدمير والفشل على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والعسكرية تعد كافية ليدرك المتدخلين حقيقة فشلهم، ولكي تدرك الأدوات المحلية استحالة تحقيق أهدافها القائمة على المناطقية والحزبية والفئوية والقروية، وحتمية الخضوع للإرادة الوطنية الجمعية والانتصار لمصالح اليمن وأهلها".توازن ضعفمن جانبه يقول، المحلل السياسي اليمني د.عبد الستار الشميري، إن "دعوة العليمي لتشكيل تحالف دولي هي دعوة حاجة وهي دعوة إعلان عدم القدرة على مواجهة الحوثي للشرعية بمفردها، كل الوقائع تقول إن هناك توازن ضعف بين المعسكرين في الميدان، الحوثيين (أنصار الله) من جهة والشرعية من جهة".وتابع: "يرى العليمي أن الذهاب إلى معركة التضاريس الصعبة بإمكانيات الشرعية مستحيلة، فهو يطرح هذا الأمر بعد أن صنف الحوثي جماعة إرهابية كخيار وحيد إذا أراد المجتمع الدولي الإسهام في دعم الشرعية والاشتراك بمعركة جوية وبحرية، وغير ذلك لن يكون وجيها ولا تحصل".ويرى الشميري أنه "يرسم ذلك الوضع من خلال الظروف السياسية الدولية التي تهيأت وأصبحت بشكل عام معادية للجماعة الحوثية بعد نشاطها في البحر الأحمر وغير ذلك، هناك أجواء مناسبة وأعتقد أنه تلقى وعودا بدعم خفر السواحل من بريطانيا والدعم الأوروبي وكذلك الأمريكان بدأوا ينظروا بجدية لإعادة ضرب الحوثيين من جديد والمشاركة العسكرية".وفي السابع من أبريل/ نيسان 2022، أعلن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، إصداره مرسومًا رئاسيًا يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.ويشهد اليمن تهدئة هشّة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20250612/الأمم-المتحدة-الجبهات-في-جميع-أنحاء-اليمن-لا-تزال-هشة-وتنذر-بخطر-تجدد-الاشتباكات-1101609217.html

https://sarabic.ae/20250925/أنصار-الله-تعلن-استهداف-أهداف-حساسة-في-تل-أبيب-بصاروخ-باليستي-فرط-صوتي-1105277631.html

https://sarabic.ae/20250924/هل-تحمل-المواجهة-بين-أنصار-الله-اليمنية-وإسرائيل-مفاجآت-جديدة-في-الأيام-المقبلة؟-1105222795.html

https://sarabic.ae/20230920/أبو-الغيط-يلتقي-رشاد-العليمي-في-نيويورك-ويبحثان-تطورات-الأزمة-اليمنية-1081247735.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أنصار الله, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة