عربي
خروج مظاهرة مليونية ضد الهجرة غير الشرعية فى لندن ... فيديو
مجلس القيادة اليمني يطلب تدخلا سعوديا لاحتواء توتر داخلي
مجلس القيادة اليمني يطلب تدخلا سعوديا لاحتواء توتر داخلي
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر حكومي يمني بأن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، طلب من التحالف العربي بقيادة السعودية، التدخل لاحتواء توتر يسود المجلس على خلفية قرارات أصدرها... 13.09.2025, سبوتنيك عربي
العالم العربي
أنصار الله
وقال المصدر الحكومي اليمني لـ "سبوتنيك": إن "العليمي طلب من القيادة السعودية، التدخل لدى الزبيدي الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن)، من أجل التراجع عن 11 قرارا أصدرها، مؤخرا، تضمنت تعيين 12 قياديا بالانتقالي في مناصب حكومية رفيعة بينها نائب لوزير الإعلام والثقافة ووكلاء محافظات جنوبية".في المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في تصريح للمتحدث باسمه أنور التميمي، عبر صفحته على "فيسبوك"، "الالتزام الكامل للمجلس بدعم الحكومة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وأدائها"، معتبراً أن "القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس المجلس عضو مجلس القيادة عيدروس الزُبيدي، تأتي في إطار تفعيل هذه المؤسسات ودعم الإصلاحات اللازمة التي طال انتظارها دون إجراءات جادة من مجلس القيادة".ويوم الأربعاء الماضي، أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قرارات بتعيين رئيس للهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني، ونائب لوزير الإعلام والثقافة، ونائبين لمدير شركة النفط، ووكلاء لمحافظات عدن وشبوة والمهرة ولحج وأبين والضالع وسقطرى، فيما تعد صلاحيات إصدارها محصورة على رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي. وأعقب ذلك إصدار المجلس الانتقالي الجنوبي، بياناً اتهم فيه قيادة مجلس القيادة، بـ "تجاهل حقوق الجنوب والانتقاص من الحقوق المترتبة على شراكته السياسية والذي بدا من خلال تمكين قوى أخرى على حسابه، وتعمد عرقلة صرف مرتبات موظفيه، إضافة إلى عرقلة تمكين الكوادر الجنوبية وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض 2019، ما يمثل استهدافاً لجوهر الشراكة". وفي السابع من نيسان/أبريل 2022، أعلن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، إصداره مرسوماً رئاسياً يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 أيار/مايو 1990 مكونة الجمهورية اليمنية، مبرراً ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994. ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
مجلس القيادة اليمني يطلب تدخلا سعوديا لاحتواء توتر داخلي

أفاد مصدر حكومي يمني بأن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، طلب من التحالف العربي بقيادة السعودية، التدخل لاحتواء توتر يسود المجلس على خلفية قرارات أصدرها عضو المجلس عيدروس الزبيدي، بصورة فردية، من شأنها تعميق الخلافات وتقويض التوافق بين المكونات الممثلة في المجلس.
وقال المصدر الحكومي اليمني لـ "سبوتنيك": إن "العليمي طلب من القيادة السعودية، التدخل لدى الزبيدي الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن)، من أجل التراجع عن 11 قرارا أصدرها، مؤخرا، تضمنت تعيين 12 قياديا بالانتقالي في مناصب حكومية رفيعة بينها نائب لوزير الإعلام والثقافة ووكلاء محافظات جنوبية".
وأضاف أنه من المتوقع توجيه الحكومة السعودية، دعوة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة اليمني، لعقد لقاء من أجل احتواء التوتر وحل الخلافات والتباينات، والاتفاق على آلية لإصدار القرارات بما يضمن الحفاظ على التوافق بين كافة القوى الممثلة في مجلس القيادة.
في المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في تصريح للمتحدث باسمه أنور التميمي، عبر صفحته على "فيسبوك"، "الالتزام الكامل للمجلس بدعم الحكومة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وأدائها"، معتبراً أن "القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس المجلس عضو مجلس القيادة عيدروس الزُبيدي، تأتي في إطار تفعيل هذه المؤسسات ودعم الإصلاحات اللازمة التي طال انتظارها دون إجراءات جادة من مجلس القيادة".
ويوم الأربعاء الماضي، أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قرارات بتعيين رئيس للهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني، ونائب لوزير الإعلام والثقافة، ونائبين لمدير شركة النفط، ووكلاء لمحافظات عدن وشبوة والمهرة ولحج وأبين والضالع وسقطرى، فيما تعد صلاحيات إصدارها محصورة على رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي.
وأعقب ذلك إصدار المجلس الانتقالي الجنوبي، بياناً اتهم فيه قيادة مجلس القيادة، بـ "تجاهل حقوق الجنوب والانتقاص من الحقوق المترتبة على شراكته السياسية والذي بدا من خلال تمكين قوى أخرى على حسابه، وتعمد عرقلة صرف مرتبات موظفيه، إضافة إلى عرقلة تمكين الكوادر الجنوبية وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض 2019، ما يمثل استهدافاً لجوهر الشراكة".
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
أنصار الله: ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية شمال اليمن إلى 46
11 سبتمبر, 21:15 GMT
وفي السابع من نيسان/أبريل 2022، أعلن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، إصداره مرسوماً رئاسياً يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 أيار/مايو 1990 مكونة الجمهورية اليمنية، مبرراً ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.

وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
