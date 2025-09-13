https://sarabic.ae/20250913/مجلس-القيادة-اليمني-يطلب-تدخلا-سعوديا-لاحتواء-توتر-داخلي-1104812356.html

مجلس القيادة اليمني يطلب تدخلا سعوديا لاحتواء توتر داخلي

وقال المصدر الحكومي اليمني لـ "سبوتنيك": إن "العليمي طلب من القيادة السعودية، التدخل لدى الزبيدي الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي (مطالب بانفصال جنوب اليمن)، من أجل التراجع عن 11 قرارا أصدرها، مؤخرا، تضمنت تعيين 12 قياديا بالانتقالي في مناصب حكومية رفيعة بينها نائب لوزير الإعلام والثقافة ووكلاء محافظات جنوبية".في المقابل، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في تصريح للمتحدث باسمه أنور التميمي، عبر صفحته على "فيسبوك"، "الالتزام الكامل للمجلس بدعم الحكومة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وأدائها"، معتبراً أن "القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس المجلس عضو مجلس القيادة عيدروس الزُبيدي، تأتي في إطار تفعيل هذه المؤسسات ودعم الإصلاحات اللازمة التي طال انتظارها دون إجراءات جادة من مجلس القيادة".ويوم الأربعاء الماضي، أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، قرارات بتعيين رئيس للهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني، ونائب لوزير الإعلام والثقافة، ونائبين لمدير شركة النفط، ووكلاء لمحافظات عدن وشبوة والمهرة ولحج وأبين والضالع وسقطرى، فيما تعد صلاحيات إصدارها محصورة على رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي. وأعقب ذلك إصدار المجلس الانتقالي الجنوبي، بياناً اتهم فيه قيادة مجلس القيادة، بـ "تجاهل حقوق الجنوب والانتقاص من الحقوق المترتبة على شراكته السياسية والذي بدا من خلال تمكين قوى أخرى على حسابه، وتعمد عرقلة صرف مرتبات موظفيه، إضافة إلى عرقلة تمكين الكوادر الجنوبية وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض 2019، ما يمثل استهدافاً لجوهر الشراكة". وفي السابع من نيسان/أبريل 2022، أعلن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، إصداره مرسوماً رئاسياً يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 أيار/مايو 1990 مكونة الجمهورية اليمنية، مبرراً ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994. ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

