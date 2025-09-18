https://sarabic.ae/20250918/مجلس-القيادة-اليمني-يكلف-فريقا-قانونيا-بمراجعة-كافة-قراراته-على-مدار-الـ3-أعوام-الماضية-1105011223.html

مجلس القيادة اليمني يكلف فريقا قانونيا بمراجعة كافة قراراته على مدار الـ3 أعوام الماضية

قرر مجلس القيادة اليمني، الخميس، تكليف فريق قانوني تابع له بمراجعة كافة القرارات الصادرة عن المجلس منذ تشكيله في نيسان/أبريل 2022، بما فيها تلك الصادرة عن عضو...

وقال مجلس القيادة اليمني، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية حول اجتماع للمجلس برعاية السعودية، إن "المجلس اجتمع، اليوم، في الرياض، وأكد رئيس وأعضاء المجلس على وحدته وتماسكه، والالتزام بإعلاء مبدأ الشراكة والقيادة الجماعية، وفق ما قضى به القرار رقم (9) لسنة 2022 بشأن نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي الصادرة بموجب القرار رقم (119) لسنة 2025".وأضاف أن "الجميع أكد التزامهم بإعمال مبدأ المسؤولية الجماعية، والتوافق بين رئيس وأعضاء المجلس، وقرر قيام الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي بمراجعة القرارات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي ابتداءً من العام 2022 حتى تاريخ هذا البيان غير المتوافقة مع القرار رقم (9) المشار إليه أعلاه خلال 90 يومًا، والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل".وذكر البيان أن "المجلس قرر قيام الفريق القانوني المساند للمجلس بالبدء فورًا بمراجعة ما صدر من تعيينات من عضو المجلس عيدروس الزُبيدي الصادرة في أيلول/سبتمبر 2025، والرفع بنتائج الدراسة وتوصياته حيالها للمجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها بشكل عاجل".وسمح مجلس القيادة اليمني للفريق القانوني بـ"الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية في مراجعته للقرارات المتعلقة بالشأن العسكري والأمني".وكان مصدر يمني أفاد لـ"سبوتنيك"، السبت الماضي، بأن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، طلب من التحالف العربي بقيادة السعودية التدخل لاحتواء توتر يسود المجلس على خلفية قرارات أصدرها عضو المجلس عيدروس الزُبيدي بصورة فردية.وقال المصدر إن العليمي طلب من القيادة السعودية التدخل لدى الزُبيدي، الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن]، من أجل التراجع عن 11 قرارًا أصدرها، مؤخرًا، تضمنت تعيين 12 قياديًا بالانتقالي في مناصب حكومية رفيعة بينها نائب لوزير الإعلام والثقافة ووكلاء محافظات جنوبية.وحينها توقّع المصدر توجيه الحكومة السعودية دعوة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة اليمني لعقد لقاء من أجل احتواء التوتر وحل الخلافات والتباينات، والاتفاق على آلية لإصدار القرارات بما يضمن الحفاظ على التوافق بين كافة القوى الممثلة في مجلس القيادة.في المقابل، برّر المجلس الانتقالي الجنوبي، في تصريح للمتحدث باسمه أنور التميمي عبر صفحته في "فيس بوك"، أن "القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس المجلس عضو مجلس القيادة عيدروس الزُبيدي، تأتي في إطار تفعيل هذه المؤسسات ودعم الإصلاحات اللازمة التي طال انتظارها دون إجراءات جادة من مجلس القيادة".ويوم الأربعاء الماضي، أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قرارات بتعيين رئيس للهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني، ونائب لوزير الإعلام والثقافة، ونائبين لمدير شركة النفط، ووكلاء لمحافظات عدن وشبوة والمهرة ولحج وأبين والضالع وسقطرى، فيما صلاحيات إصدارها محصورة برئيس مجلس القيادة رشاد العليمي.أعقبه إصدار المجلس الانتقالي الجنوبي بيانًا اتهم فيه قيادة مجلس القيادة بـ"تجاهل حقوق الجنوب والانتقاص من الحقوق المترتبة على شراكته السياسية، والذي بدا من خلال تمكين قوى أخرى على حسابه، وتعمد عرقلة صرف مرتبات موظفيه، إضافة إلى عرقلة تمكين الكوادر الجنوبية وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض 2019"، معتبرًا أن ذلك "يمثل استهدافًا لجوهر الشراكة".وفي السابع من نيسان/أبريل 2022، أعلن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، إصداره مرسومًا رئاسيًا يقضي بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحّدت مع شماله في 22 أيار/مايو 1990، مكوِّنة الجمهورية اليمنية، مبررًا ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.ويشهد اليمن تهدئة هشّة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، للعام العاشر تواليًا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

