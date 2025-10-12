عربي
القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية وتحسم مواقعها على جبهات القتال- وزارة الدفاع
"يونيفيل": إصابة جندي بجروح طفيفة جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
"يونيفيل": إصابة جندي بجروح طفيفة جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان
"يونيفيل": إصابة جندي بجروح طفيفة جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

08:49 GMT 12.10.2025
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الأحد، أنه قبل ظهر أمس السبت، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة انفجرت بالقرب من موقع تابع لقواتها في بلدة كفركلا، ما أسفر عن إصابة أحد جنود حفظ السلام بجروح طفيفة تلقى على إثرها الإسعافات الأولية.
وتابعت في بيان لها: "رصد الجنود في وقت سابق طائرتين مسيّرتين تحلقان في محيط الموقع قبل الانفجار".
ولفتت إلى أن "هذا يعد الهجوم الثاني خلال الشهر الجاري الذي يستهدف قوات حفظ السلام بقنابل أطلقها الجيش الإسرائيلي".
وأكدت "يونيفيل" في بيانها أن "الحادث يمثل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 ويعرّض حياة الجنود للخطر"، داعية "إسرائيل إلى وقف جميع الهجمات على قواتها أو بالقرب منها، حمايةً للسلامة والاستقرار الذي التزمت به كل من إسرائيل ولبنان".
وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، أعلنت الأسبوع الماضي، أن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب عناصرها في جنوب البلاد، داعية إلى "الكف عن شن هجمات مماثلة".
وجاء في بيان لقوات اليونيفيل: "ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل قرب قوات حفظ السلام، التي كانت تعمل إلى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمّال المدنيين في بلدة مارون الراس قرب الحدود، حيث كانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل جرّاء الحرب".
قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
الـ"يونيفيل": ندعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره جنوبا
30 سبتمبر, 18:45 GMT
وأكدت اليونيفيل أنها أبلغت الجيش الإسرائيلي بأعمال إزالة الركام في المنطقة، وطالبته بوقف إطلاق النار، موضحة أنه لم يُصَب أحد بأذى، وفقا لإعلام فرنسي.
ودعت الجيش الإسرائيلي "إلى التوقّف الفوري عن شنّ أي هجمات ضد قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، وكذلك ضد المدنيين والجنود اللبنانيين".
