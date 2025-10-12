https://sarabic.ae/20251012/يونيفيل-إصابة-جندي-بجروح-طفيفة-جراء-قنبلة-ألقتها-مسيرة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-1105896433.html

"يونيفيل": إصابة جندي بجروح طفيفة جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

"يونيفيل": إصابة جندي بجروح طفيفة جراء قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الأحد، أنه قبل ظهر أمس السبت، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة انفجرت بالقرب من موقع تابع لقواتها في بلدة... 12.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-12T08:49+0000

2025-10-12T08:49+0000

2025-10-12T08:49+0000

اليونيفيل

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080558960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2482ced52b75588738059b1b186e2c39.jpg

وتابعت في بيان لها: "رصد الجنود في وقت سابق طائرتين مسيّرتين تحلقان في محيط الموقع قبل الانفجار".ولفتت إلى أن "هذا يعد الهجوم الثاني خلال الشهر الجاري الذي يستهدف قوات حفظ السلام بقنابل أطلقها الجيش الإسرائيلي".وأكدت "يونيفيل" في بيانها أن "الحادث يمثل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 ويعرّض حياة الجنود للخطر"، داعية "إسرائيل إلى وقف جميع الهجمات على قواتها أو بالقرب منها، حمايةً للسلامة والاستقرار الذي التزمت به كل من إسرائيل ولبنان".وكانت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، أعلنت الأسبوع الماضي، أن الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب عناصرها في جنوب البلاد، داعية إلى "الكف عن شن هجمات مماثلة".وجاء في بيان لقوات اليونيفيل: "ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل قرب قوات حفظ السلام، التي كانت تعمل إلى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمّال المدنيين في بلدة مارون الراس قرب الحدود، حيث كانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل جرّاء الحرب".وأكدت اليونيفيل أنها أبلغت الجيش الإسرائيلي بأعمال إزالة الركام في المنطقة، وطالبته بوقف إطلاق النار، موضحة أنه لم يُصَب أحد بأذى، وفقا لإعلام فرنسي.ودعت الجيش الإسرائيلي "إلى التوقّف الفوري عن شنّ أي هجمات ضد قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، وكذلك ضد المدنيين والجنود اللبنانيين".

https://sarabic.ae/20250930/الـيونيفيل-ندعم-الجيش-اللبناني-في-إعادة-انتشاره-جنوبا-1105471884.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اليونيفيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن