اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب جنودنا في لبنان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب جنودنا في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى، الخميس، قنابل قرب عناصرها في جنوب البلاد، داعية إلى "الكف عن شن... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
العالم العربي
اليونيفيل
لبنان
وجاء في بيان لقوات اليونيفيل: "ألقى الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، قنابل قرب قوات حفظ السلام، التي كانت تعمل إلى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمّال المدنيين في بلدة مارون الراس قرب الحدود، حيث كانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل جرّاء الحرب".ودعت الجيش الإسرائيلي "إلى التوقّف الفوري عن شنّ أي هجمات ضد قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، وكذلك ضد المدنيين والجنود اللبنانيين".ووصفت اليونيفيل أي اعتداء على عناصرها أو عرقلة مهامها بأنه "استخفاف بأمن جنودنا والجيش اللبناني، وانتهاك خطير لقرار مجلس الأمن 1701".ونشرت اليونيفيل بيانا أوضحت من خلاله أن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان الليلة الماضية تعد انتهاكا واضحا وصريحا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
تابعنا عبر
أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى، الخميس، قنابل قرب عناصرها في جنوب البلاد، داعية إلى "الكف عن شن هجمات مماثلة".
وجاء في بيان لقوات اليونيفيل: "ألقى الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، قنابل قرب قوات حفظ السلام، التي كانت تعمل إلى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمّال المدنيين في بلدة مارون الراس قرب الحدود، حيث كانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل جرّاء الحرب".
وأكدت اليونيفيل أنها أبلغت الجيش الإسرائيلي بأعمال إزالة الركام في المنطقة، وطالبته بوقف إطلاق النار، موضحة أنه لم يُصَب أحد بأذى، وفقا لإعلام فرنسي.
ودعت الجيش الإسرائيلي "إلى التوقّف الفوري عن شنّ أي هجمات ضد قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، وكذلك ضد المدنيين والجنود اللبنانيين".
مقتل اثنين في غارة إسرائيلية على سيارة بجنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
مقتل شخصين وإصابة آخر إثر غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان... صور وفيديو
أمس, 06:17 GMT
ووصفت اليونيفيل أي اعتداء على عناصرها أو عرقلة مهامها بأنه "استخفاف بأمن جنودنا والجيش اللبناني، وانتهاك خطير لقرار مجلس الأمن 1701".

وأصدرت قوات "اليونيفيل" الدولية العاملة في لبنان، يوم 19 سبتمبر/ أيلول الفائت، بيانا بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قواتها وعناصرها العاملة في الجنوب اللبناني.

ونشرت اليونيفيل بيانا أوضحت من خلاله أن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان الليلة الماضية تعد انتهاكا واضحا وصريحا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
