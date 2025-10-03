https://sarabic.ae/20251003/اليونيفيل-الجيش-الإسرائيلي-ألقى-قنابل-قرب-جنودنا-في-لبنان-1105591589.html
اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب جنودنا في لبنان
اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي ألقى قنابل قرب جنودنا في لبنان
أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى، الخميس، قنابل قرب عناصرها في جنوب البلاد، داعية إلى "الكف عن شن...
وجاء في بيان لقوات اليونيفيل: "ألقى الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، قنابل قرب قوات حفظ السلام، التي كانت تعمل إلى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمّال المدنيين في بلدة مارون الراس قرب الحدود، حيث كانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل جرّاء الحرب".ودعت الجيش الإسرائيلي "إلى التوقّف الفوري عن شنّ أي هجمات ضد قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، وكذلك ضد المدنيين والجنود اللبنانيين".ووصفت اليونيفيل أي اعتداء على عناصرها أو عرقلة مهامها بأنه "استخفاف بأمن جنودنا والجيش اللبناني، وانتهاك خطير لقرار مجلس الأمن 1701".ونشرت اليونيفيل بيانا أوضحت من خلاله أن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان الليلة الماضية تعد انتهاكا واضحا وصريحا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي ألقى، الخميس، قنابل قرب عناصرها في جنوب البلاد، داعية إلى "الكف عن شن هجمات مماثلة".
وجاء في بيان لقوات اليونيفيل: "ألقى الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، قنابل قرب قوات حفظ السلام، التي كانت تعمل إلى جانب الجيش اللبناني لتأمين الحماية للعمّال المدنيين في بلدة مارون الراس قرب الحدود، حيث كانوا يقومون بإزالة الركام الناتج عن تدمير المنازل جرّاء الحرب".
وأكدت اليونيفيل أنها أبلغت الجيش الإسرائيلي بأعمال إزالة الركام في المنطقة، وطالبته بوقف إطلاق النار، موضحة أنه لم يُصَب أحد بأذى، وفقا لإعلام فرنسي.
ودعت الجيش الإسرائيلي "إلى التوقّف الفوري عن شنّ أي هجمات ضد قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، وكذلك ضد المدنيين والجنود اللبنانيين".
ووصفت اليونيفيل أي اعتداء على عناصرها أو عرقلة مهامها بأنه "استخفاف بأمن جنودنا والجيش اللبناني، وانتهاك خطير لقرار مجلس الأمن 1701".
وأصدرت قوات "اليونيفيل" الدولية العاملة في لبنان، يوم 19 سبتمبر/ أيلول الفائت، بيانا بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قواتها وعناصرها العاملة في الجنوب اللبناني.
ونشرت اليونيفيل
بيانا أوضحت من خلاله أن "الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان الليلة الماضية تعد انتهاكا واضحا وصريحا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".