عربي
مقتل شخصين وإصابة آخر إثر غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان... صور وفيديو
مقتل شخصين وإصابة آخر إثر غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة، اليوم الخميس، أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الجرمق - الخردلي، أسفرت عن مقتل... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية البيان الذي أشار إلى أن الغارة نفذتها القوات الإسرائيلية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية الضحايا أو طبيعة الهدف. وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد حذر من استمرار المعاناة في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثّاني 2024، مؤكداً مقتل 103 مدنيين منذ سريان الاتفاق، داعياً إلى تكثيف الجهود لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم. وأفاد بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن القوات المسلحة اللبنانية سجلت آلاف الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، شملت هجمات على مدنيين وتدمير منازل، بينما أكدت إسرائيل تنفيذ مئات الضربات الجوية على أهداف تابعة لـ"حزب الله". وأشار تورك إلى أن الغارات الجوية والطائرات المسيرة لا تزال تستهدف مناطق سكنية وقرب مواقع قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان. وفي حادثة بارزة، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية في بنت جبيل بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2025. ودعا تورك إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذه الحادثة وغيرها من الخروقات التي تثير القلق بشأن احترام القانون الدولي الإنساني.وأكد أن أكثر من 80 ألف شخص لا يزالون نازحين في لبنان، مع تدهور أوضاع المهاجرين واللاجئين، فيما يبقى نحو 30 ألفاً من شمال إسرائيل نازحين أيضاً. وشدد المفوض الأممي على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية، مؤكداً أن تنفيذ وقف إطلاق النار بحسن نية هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006 الذي يهدف إلى إنهاء النزاع بين "حزب الله" وإسرائيل.
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

مقتل شخصين وإصابة آخر إثر غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان... صور وفيديو

06:17 GMT 02.10.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay مقتل اثنين في غارة إسرائيلية على سيارة بجنوب لبنان
 مقتل اثنين في غارة إسرائيلية على سيارة بجنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة، اليوم الخميس، أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الجرمق - الخردلي، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح، وفق حصيلة أولية.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية البيان الذي أشار إلى أن الغارة نفذتها القوات الإسرائيلية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية الضحايا أو طبيعة الهدف.
وفي سياق متصل، أفاد مراسل "ليبانون ديبايت" بتسجيل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق عدد من البلدات في جنوب لبنان، شملت أرنون، كفرتبنيت، النبطية الفوقا، حرج علي الطاهر، ومنطقة الجرمق.
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
قتيل و5 مصابين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
أمس, 16:24 GMT
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد حذر من استمرار المعاناة في لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثّاني 2024، مؤكداً مقتل 103 مدنيين منذ سريان الاتفاق، داعياً إلى تكثيف الجهود لإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم.
وأفاد بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن القوات المسلحة اللبنانية سجلت آلاف الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، شملت هجمات على مدنيين وتدمير منازل، بينما أكدت إسرائيل تنفيذ مئات الضربات الجوية على أهداف تابعة لـ"حزب الله".
وأشار تورك إلى أن الغارات الجوية والطائرات المسيرة لا تزال تستهدف مناطق سكنية وقرب مواقع قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان.
وأبرز البيان أن مئات المدارس والمراكز الصحية ودور العبادة تضررت، مما جعلها مناطق محظورة أو غير صالحة للاستخدام، حيث يواجه النازحون خطر الضربات المستمرة، مما يعيق إعادة بناء حياتهم.
وفي حادثة بارزة، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية في بنت جبيل بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2025.
دمار في المباني نتيجة غارة إسرائيلية في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل حارقة تشعل النيران في عيتا الشعب جنوبي لبنان
23 سبتمبر, 10:32 GMT
ودعا تورك إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد في هذه الحادثة وغيرها من الخروقات التي تثير القلق بشأن احترام القانون الدولي الإنساني.
وأكد أن أكثر من 80 ألف شخص لا يزالون نازحين في لبنان، مع تدهور أوضاع المهاجرين واللاجئين، فيما يبقى نحو 30 ألفاً من شمال إسرائيل نازحين أيضاً.
وشدد المفوض الأممي على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والبنية التحتية، مؤكداً أن تنفيذ وقف إطلاق النار بحسن نية هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن 1701 لعام 2006 الذي يهدف إلى إنهاء النزاع بين "حزب الله" وإسرائيل.
