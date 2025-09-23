https://sarabic.ae/20250923/الجيش-الإسرائيلي-يلقي-قنابل-حارقة-تشعل-النيران-في-عيتا-الشعب-جنوبي-لبنان-1105159828.html
الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل حارقة تشعل النيران في عيتا الشعب جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل حارقة تشعل النيران في عيتا الشعب جنوبي لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش اللبناني ألقى قنابل حارقة على بلدة عيتا الشعب الواقعة جنوبي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "جيش العدو ألقى قنابل حارقة في أحراج الزيتون في بلدة عيتا الشعب، مما تسبب باندلاع الحرائق فيها، وقد توجهت فرق الإطفاء الى المكان لإخماد النيران".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن مقتل خمسة مواطنين، بينهم أطفال، جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، في بيان له، أن "الحصيلة المعلنة أولية"، مشيراً إلى أن "فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل عملها في موقع الاستهداف، مما يفتح الباب أمام احتمالية ارتفاع عدد الضحايا".وتأتي هذه الغارة في سياق التصعيد العسكري المستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية، والذي شهد تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي خلال الأشهر الماضية.وتؤكد السلطات اللبنانية أن إسرائيل تواصل خرق سيادة لبنان بشكل منهجي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل حارقة تشعل النيران في عيتا الشعب جنوبي لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش اللبناني ألقى قنابل حارقة على بلدة عيتا الشعب الواقعة جنوبي لبنان.
وقالت الوكالة
الوطنية للإعلام إن "جيش العدو ألقى قنابل حارقة في أحراج الزيتون في بلدة عيتا الشعب، مما تسبب باندلاع الحرائق فيها، وقد توجهت فرق الإطفاء الى المكان لإخماد النيران".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن مقتل خمسة مواطنين، بينهم أطفال، جراء غارة جوية نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.
وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، في بيان له، أن "الحصيلة المعلنة أولية"، مشيراً إلى أن "فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل عملها في موقع الاستهداف، مما يفتح الباب أمام احتمالية ارتفاع عدد الضحايا".
وتأتي هذه الغارة في سياق التصعيد العسكري المستمر على الحدود اللبنانية الجنوبية، والذي شهد تبادلاً للقصف بشكل شبه يومي خلال الأشهر الماضية.
وتؤكد السلطات اللبنانية أن إسرائيل تواصل خرق سيادة لبنان بشكل منهجي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.