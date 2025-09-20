عربي
إسرائيل تعلن مقتل عنصريين جديدين من "حزب الله" جنوبي لبنان
إسرائيل تعلن مقتل عنصريين جديدين من "حزب الله" جنوبي لبنان
وقال الجيش، في بيان له، إن "جيش الدفاع هاجم في وقت سابق اليوم، وقضى على الإرهابي عامر هائل قصيباني قائد مجمع سيناي في حزب الله في جنوب لبنان"، مضيفا أنه "قضى في غارة أخرى على إرهابي في قوة الرضوان في منطقة تبنين في جنوب لبنان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أنه نفذ غارتين جويتين في جنوب لبنان أسفرتا عن مقتل قياديين في صفوف "حزب الله"، في تصعيد جديد على الجبهة اللبنانية.وتؤكد السلطات اللبنانية أن إسرائيل تواصل خرق سيادة لبنان بشكل منهجي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي-لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.وتقول بيروت إن الجيش الإسرائيلي ما زال يتمركز في خمس نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، من بينها الجزء الشمالي من قرية الغجر، وهو ما تعتبره احتلالًا متواصلًا وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن مقتل أكثر من 235 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين. وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في خمس نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
إسرائيل تعلن مقتل عنصريين جديدين من "حزب الله" جنوبي لبنان

19:05 GMT 20.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayتصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان
تصعيد إسرائيلي يستهدف ساحة للاَليات في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "مواصلة سلسلة الاستهدافات ضد عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان واستهداف قطعة بحرية تم استخدامها لجمع المعلومات".
وقال الجيش، في بيان له، إن "جيش الدفاع هاجم في وقت سابق اليوم، وقضى على الإرهابي عامر هائل قصيباني قائد مجمع سيناي في حزب الله في جنوب لبنان"، مضيفا أنه "قضى في غارة أخرى على إرهابي في قوة الرضوان في منطقة تبنين في جنوب لبنان".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أنه نفذ غارتين جويتين في جنوب لبنان أسفرتا عن مقتل قياديين في صفوف "حزب الله"، في تصعيد جديد على الجبهة اللبنانية.
احتجاج العسكريين المتقاعدين في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
مقتل شخصين وإصابة أكثر من 11 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان
أمس, 14:08 GMT
وتؤكد السلطات اللبنانية أن إسرائيل تواصل خرق سيادة لبنان بشكل منهجي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي-لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.
وتقول بيروت إن الجيش الإسرائيلي ما زال يتمركز في خمس نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، من بينها الجزء الشمالي من قرية الغجر، وهو ما تعتبره احتلالًا متواصلًا وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
الجيش الإسرائيلي: بدء سلسلة غارات على أهداف لـ"حزب الله" في جنوبي لبنان
18 سبتمبر, 15:23 GMT
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن مقتل أكثر من 235 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.
وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في خمس نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
