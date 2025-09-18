https://sarabic.ae/20250918/الجيش-الإسرائيلي-يشن-ضربات-على-مستودعات-أسلحة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1105000469.html
الجيش الإسرائيلي يشن ضربات على مستودعات أسلحة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يشن ضربات على مستودعات أسلحة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت عدة منشآت لتخزين الأسلحة تابعة لـ"قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في جنوب لبنان. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T18:48+0000
2025-09-18T18:48+0000
2025-09-18T18:48+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098430997_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_739ebb6b4b9fec430d3b8e2ccfca1634.jpg
وأضاف البيان أن "قوة الرضوان" كانت قد خططت لسنوات لما يُسمى "خطة غزو الجليل"، موضحا أنه تم تصفية قادة الوحدة في أيلول/سبتمبر 2024 خلال عملية "السهام الشمالية" في بيروت، وأن الوحدة تعمل منذ ذلك الحين على إعادة قدراتها، حيث تعمل قوات الجيش الإسرائيلي منذ العامين الماضيين ضد محاولات إعادة وتقوية هذه الوحدة.ولفت البيان إلى أن الضربات سبقتها خطوات لتخفيف الضرر عن المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية ومداخيل استخبارية إضافية.وزعم البيان أن منشآت تخزين الأسلحة تم بناؤها في وسط مناطق مأهولة بالمدنيين، معتبرا أن ذلك "مثال آخر على استراتيجية حزب الله في استغلال المدنيين اللبنانيين بشكل سافر ووحشي كدروع بشرية أثناء عملها من المناطق المدنية".وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن "وجود منشآت تخزين الأسلحة يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويعرض مدنيي المنطقة للخطر"، وختم البيان بتأكيد أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل عملياته للقضاء على أي تهديد لدولة إسرائيل".وفي وقت سابق، أصدرت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، اليوم، بياناً كشفت فيه عن استمرار الجيش الإسرائيلي في انتهاكاته لاتفاق وقف الأعمال العدائية، والتي تجاوز عددها 4500 خرق منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد عدوان تموز 2024.وأفاد البيان بأن "العدو الإسرائيلي" واصل مؤخراً استهدافه للمواطنين، حيث قام باعتداءات على عدد من القرى الجنوبية، بالإضافة إلى مناطق آهلة بالمدنيين في عدة مناطق، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع استمرار الاختراقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية "براً وبحراً وجواً"، وارتكاب الاعتداءات ضد سكان القرى الحدودية، بما في ذلك إطلاق القنابل الحارقة وتفجير المنازل.وحذر البيان من أن هذه الاعتداءات "تعيق انتشار الجيش في الجنوب، واستمرارها سيعرقل تنفيذ خطته ابتداء من منطقة جنوب الليطاني."
https://sarabic.ae/20250910/قاسم-من-يتصور-أن-حصر-السلاح-بيد-الدولة-اللبنانية-يسحب-الذرائع-من-إسرائيل-فهو-واهم-1104709095.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098430997_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_623928535b78b751dd668f29a7f7a799.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي يشن ضربات على مستودعات أسلحة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت عدة منشآت لتخزين الأسلحة تابعة لـ"قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في جنوب لبنان.
وأضاف البيان أن "قوة الرضوان" كانت قد خططت لسنوات لما يُسمى "خطة غزو الجليل"، موضحا أنه تم تصفية قادة الوحدة في أيلول/سبتمبر 2024 خلال عملية "السهام الشمالية" في بيروت، وأن الوحدة تعمل منذ ذلك الحين على إعادة قدراتها، حيث تعمل قوات الجيش الإسرائيلي منذ العامين الماضيين ضد محاولات إعادة وتقوية هذه الوحدة.
ولفت البيان إلى أن الضربات سبقتها خطوات لتخفيف الضرر
عن المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية ومداخيل استخبارية إضافية.
وزعم البيان أن منشآت تخزين الأسلحة تم بناؤها في وسط مناطق مأهولة بالمدنيين
، معتبرا أن ذلك "مثال آخر على استراتيجية حزب الله في استغلال المدنيين اللبنانيين بشكل سافر ووحشي كدروع بشرية أثناء عملها من المناطق المدنية".
وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن "وجود منشآت تخزين الأسلحة يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويعرض مدنيي المنطقة للخطر"، وختم البيان بتأكيد أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل عملياته للقضاء على أي تهديد لدولة إسرائيل".
وفي وقت سابق، أصدرت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، اليوم، بياناً كشفت فيه عن استمرار الجيش الإسرائيلي في انتهاكاته لاتفاق وقف الأعمال العدائية، والتي تجاوز عددها 4500 خرق منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد عدوان تموز 2024.
وأفاد البيان بأن "العدو الإسرائيلي" واصل مؤخراً استهدافه للمواطنين، حيث قام باعتداءات على عدد من القرى الجنوبية، بالإضافة إلى مناطق آهلة بالمدنيين في عدة مناطق، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع استمرار الاختراقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية "براً وبحراً وجواً"، وارتكاب الاعتداءات ضد سكان القرى الحدودية، بما في ذلك إطلاق القنابل الحارقة وتفجير المنازل.
وحذر البيان من أن هذه الاعتداءات "تعيق انتشار الجيش في الجنوب، واستمرارها سيعرقل تنفيذ خطته ابتداء من منطقة جنوب الليطاني."