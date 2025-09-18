https://sarabic.ae/20250918/الجيش-الإسرائيلي-يشن-ضربات-على-مستودعات-أسلحة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1105000469.html

‏الجيش الإسرائيلي يشن ضربات على مستودعات أسلحة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت عدة منشآت لتخزين الأسلحة تابعة لـ"قوة الرضوان" التابعة لحزب الله في جنوب لبنان. 18.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف البيان أن "قوة الرضوان" كانت قد خططت لسنوات لما يُسمى "خطة غزو الجليل"، موضحا أنه تم تصفية قادة الوحدة في أيلول/سبتمبر 2024 خلال عملية "السهام الشمالية" في بيروت، وأن الوحدة تعمل منذ ذلك الحين على إعادة قدراتها، حيث تعمل قوات الجيش الإسرائيلي منذ العامين الماضيين ضد محاولات إعادة وتقوية هذه الوحدة.ولفت البيان إلى أن الضربات سبقتها خطوات لتخفيف الضرر عن المدنيين، شملت استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية ومداخيل استخبارية إضافية.وزعم البيان أن منشآت تخزين الأسلحة تم بناؤها في وسط مناطق مأهولة بالمدنيين، معتبرا أن ذلك "مثال آخر على استراتيجية حزب الله في استغلال المدنيين اللبنانيين بشكل سافر ووحشي كدروع بشرية أثناء عملها من المناطق المدنية".وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن "وجود منشآت تخزين الأسلحة يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويعرض مدنيي المنطقة للخطر"، وختم البيان بتأكيد أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل عملياته للقضاء على أي تهديد لدولة إسرائيل".وفي وقت سابق، أصدرت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، اليوم، بياناً كشفت فيه عن استمرار الجيش الإسرائيلي في انتهاكاته لاتفاق وقف الأعمال العدائية، والتي تجاوز عددها 4500 خرق منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد عدوان تموز 2024.وأفاد البيان بأن "العدو الإسرائيلي" واصل مؤخراً استهدافه للمواطنين، حيث قام باعتداءات على عدد من القرى الجنوبية، بالإضافة إلى مناطق آهلة بالمدنيين في عدة مناطق، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تتزامن مع استمرار الاختراقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية "براً وبحراً وجواً"، وارتكاب الاعتداءات ضد سكان القرى الحدودية، بما في ذلك إطلاق القنابل الحارقة وتفجير المنازل.وحذر البيان من أن هذه الاعتداءات "تعيق انتشار الجيش في الجنوب، واستمرارها سيعرقل تنفيذ خطته ابتداء من منطقة جنوب الليطاني."

