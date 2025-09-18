https://sarabic.ae/20250918/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-إنذارا-عاجلا-إلى-سكان-جنوب-لبنان-1104989979.html
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
قال الجيش الإسرائيلي إنه سيهاجم قريبا ما وصفه بـ "بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في أنحاء مختلفة من جنوب لبنان. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T14:12+0000
2025-09-18T14:12+0000
2025-09-18T14:12+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102798/29/1027982918_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_a20c209d75ba519c37bb3c5ebe779212.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على موقع "إكس"، اليوم الخميس، إن الهدف من الهجمات هو مواجهة ما وصفه بـ "محاولات محظورة لإعادة إعمار أنشطة "حزب الله" في المنطقة".وتابع: "نوجه تحذيرا عاجلا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في قرى ميس الجبل، وكفر تبنيت، ودبين".وأردف: "أنتم متواجدون في مبان يستخدمها "حزب الله""، مضيفا: "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
أخبار لبنان
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102798/29/1027982918_122:0:1889:1325_1920x0_80_0_0_1e98f4e149706f8cf92210b5275f7712.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان
قال الجيش الإسرائيلي إنه سيهاجم قريبا ما وصفه بـ "بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في أنحاء مختلفة من جنوب لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي، في بيان على موقع "إكس"، اليوم الخميس، إن الهدف من الهجمات هو مواجهة ما وصفه بـ "محاولات محظورة لإعادة إعمار أنشطة "حزب الله" في المنطقة".
وتابع: "نوجه تحذيرا عاجلا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في قرى ميس الجبل، وكفر تبنيت، ودبين".
وأردف: "أنتم متواجدون في مبان يستخدمها "حزب الله""، مضيفا: "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان
، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".