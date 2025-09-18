عربي
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يعد يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة- عاجل
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان
قال الجيش الإسرائيلي إنه سيهاجم قريبا ما وصفه بـ "بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في أنحاء مختلفة من جنوب لبنان. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على موقع "إكس"، اليوم الخميس، إن الهدف من الهجمات هو مواجهة ما وصفه بـ "محاولات محظورة لإعادة إعمار أنشطة "حزب الله" في المنطقة".وتابع: "نوجه تحذيرا عاجلا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في قرى ميس الجبل، وكفر تبنيت، ودبين".وأردف: "أنتم متواجدون في مبان يستخدمها "حزب الله""، مضيفا: "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
تابعنا عبر
قال الجيش الإسرائيلي إنه سيهاجم قريبا ما وصفه بـ "بنى تحتية عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في أنحاء مختلفة من جنوب لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على موقع "إكس"، اليوم الخميس، إن الهدف من الهجمات هو مواجهة ما وصفه بـ "محاولات محظورة لإعادة إعمار أنشطة "حزب الله" في المنطقة".
وتابع: "نوجه تحذيرا عاجلا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في قرى ميس الجبل، وكفر تبنيت، ودبين".
وأردف: "أنتم متواجدون في مبان يستخدمها "حزب الله""، مضيفا: "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
