عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف لـ"حزب الله" في البقاع اللبناني
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف لـ"حزب الله" في البقاع اللبناني
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف لـ"حزب الله" في البقاع اللبناني
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة البقاع في لبنان. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت جرود الهرمل شرقي لبنان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على عدة اهداف لـ"حزب الله" في منطقة البقاع في لبنان ومن بينها معسكرات لقوة الرضوان تم رصد عناصر من "حزب الله" داخلها والتي تم استخدامها لتخزين وسائل قتالية".وأشار إلى أن "حزب الله استخدم المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل لإرهابيين، وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل".‏ووفقا له، فإن "حزب الله" أجرى خلال التدريبات في المعسكرات تمارين إطلاق النار والتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة.‏وأكد أن "تخزين الوسائل القتالية واجراء التدريبات العسكرية ضد دولة اسرائيل يعتبر انتهاكًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويشكل تهديدًا على دولة إسرائيل".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".ضابط بـ"الموساد" الإسرائيلي: عملنا تحت النار في قلب بيروت خلال عملية اغتيال نصر اللهرئيس البرلمان اللبناني: زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي للجنوب اللبناني "إهانة"
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب أهداف لـ"حزب الله" في البقاع اللبناني

10:19 GMT 08.09.2025 (تم التحديث: 10:29 GMT 08.09.2025)
© AP Photo / Mohammad Zaatariمتاجر مدمرة أمام تمثال لمقاتل من حزب الله في شارع تجاري تعرض لغارات جوية إسرائيلية مساء السبت في بلدة النبطية جنوب لبنان، 13 أكتوبر 2024.
متاجر مدمرة أمام تمثال لمقاتل من حزب الله في شارع تجاري تعرض لغارات جوية إسرائيلية مساء السبت في بلدة النبطية جنوب لبنان، 13 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة البقاع في لبنان.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت جرود الهرمل شرقي لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "أغار جيش الدفاع قبل قليل على عدة اهداف لـ"حزب الله" في منطقة البقاع في لبنان ومن بينها معسكرات لقوة الرضوان تم رصد عناصر من "حزب الله" داخلها والتي تم استخدامها لتخزين وسائل قتالية".
وأشار إلى أن "حزب الله استخدم المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل لإرهابيين، وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل".
‏ووفقا له، فإن "حزب الله" أجرى خلال التدريبات في المعسكرات تمارين إطلاق النار والتأهيل لاستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة.
جلسة مجلس الوزراء اللبناني لمناقشة نزع سلاح حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
"حزب الله": نرفض تسليم السلاح وجلسة الحكومة كانت فرصة للتعقل
6 سبتمبر, 10:54 GMT
‏وأكد أن "تخزين الوسائل القتالية واجراء التدريبات العسكرية ضد دولة اسرائيل يعتبر انتهاكًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويشكل تهديدًا على دولة إسرائيل".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
ضابط بـ"الموساد" الإسرائيلي: عملنا تحت النار في قلب بيروت خلال عملية اغتيال نصر الله
رئيس البرلمان اللبناني: زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي للجنوب اللبناني "إهانة"
© 2025 Sputnik
