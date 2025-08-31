https://sarabic.ae/20250831/رئيس-البرلمان-اللبناني-زيارة-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-للجنوب-اللبناني-إهانة-1104345698.html

رئيس البرلمان اللبناني: زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي للجنوب اللبناني "إهانة"

رئيس البرلمان اللبناني: زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي للجنوب اللبناني "إهانة"

سبوتنيك عربي

صرح رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الأحد، بأن زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، للجنوب اللبناني تعد "إهانة". 31.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-31T12:46+0000

2025-08-31T12:46+0000

2025-08-31T12:46+0000

لبنان

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095011511_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a9497e77650a2559570d63e7b693ac9b.jpg

وجاءت تصريحات نبيه بري في كلمة متلفزة، مساء اليوم الأحد، أكد من خلالها أن إسرائيل زادت احتلالها لأراض لبنانية ومنعت سكان أكثر من 30 بلدة من العودة إليها.وأوضح بري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفاخر بأنه في مهمة تاريخية لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى ولبنان كاملا ضمن هذا الحلم، مضيفا أن لبنان نفذ اتفاق وقف إطلاق النار وإسرائيل لم تلتزم به. وأشار رئيس البرلمان اللبناني إلى أن "الورقة الأمريكية لا تتوافق مع مبدأ حصر السلاح بل هي بديل لاتفاق وقف إطلاق النار، ومنفتحون لمناقشة مصير سلاح المقاومة في إطار حوار توافقي هادئ".وشدد نبيه بري على أنه "لا يجوز رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني، ولسنا إلا دعاة وحدة وتعاون"، متابعا "العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض".وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، قد أعلن، في 5 أغسطس/ آب الجاري، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه "مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب لبنان".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

https://sarabic.ae/20250829/لبنان-يحدد-5-سبتمبر-موعدا-لمناقشة-خطة-نزع-السلاح-1104298236.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار