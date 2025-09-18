عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بارز في "حزب الله"
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بارز في "حزب الله"
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي بارز في "حزب الله"

05:48 GMT 18.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayحملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب
حملة لتجهيز 50 منزلا في بلدة رامية جنوب لبنان التي تضررت نتيجة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي أعلن، اليوم الخميس، القضاء على "تاجر سلاح" في الجنوب اللبناني.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما على منطقة بعلبك، يوم أمس، مستهدفا "تاجر ومورد أسلحة كبير عمل من لبنان لتوجيه خلايا إرهابية داخل سوريا خططت لتنفيذ مخططات إرهابية ضد إسرائيل".
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس"، إنه "قتل حسين سيفو شريف ضمن توجيه ضربات لأي أهداف تشكل تهديدا على إسرائيل، ويمثل انتهاكا للتفاهمات مع لبنان".
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء الماضي، مقتل شخصين في حصيلة أولية لغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة في منطقة العسيرة في مدينة بعلبك شرقي لبنان.
وجاء في بيان وزارة الصحة اللبنانية: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في مدينة بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيدين".
بدوره، أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، بوقوع إصابات إثر غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة العسيرة في بعلبك شرقي لبنان.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
وتقوم إسرائيل بهجمات متكررة على مناطق في جنوب لبنان بدعوى وجود تهديدات مزعومة، كان من بينها إسقاط قنابل بالقرب من قوات تابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل".
