https://sarabic.ae/20250916/غارة-إسرائيلية-مدمرة-في-النبطية-12-مصابا-بينهم-أطفال-ونساء--1104904451.html

غارة إسرائيلية مدمرة في النبطية... 12 مصابا بينهم أطفال ونساء

غارة إسرائيلية مدمرة في النبطية... 12 مصابا بينهم أطفال ونساء

سبوتنيك عربي

عاينت عدسة "سبوتنيك" مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في مدينة النبطية جنوبي... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-16T11:17+0000

2025-09-16T11:17+0000

2025-09-16T12:01+0000

حصري

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

فلسطين المحتلة

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104903226_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fb697a85e454d441d45c6145401ff4b7.jpg

وقال أحد سكان المنطقة: "بلحظة سمعنا صوت الطيران الحربي و3 ضربات متتالية، فتوجهنا إلى مكان الاستهداف وتفاجأنا بوجود عدد كبير من المدنيين من أطفال ونساء، وبحجم الدمار الذي لحق بالمبنى ومحيطه"، وناشد رئيس الحكومة اللبنانية "بالتوجه إلى الموقع ومعاينته وعدم السكوت عما حصل".وجالت "سبوتنيك" في مستشفى "نبيه بري" الجامعي الحكومي في النبطية، حيث نقل معظم الجرحى.وقال مدير المستشفى، الدكتور حسن وزنة، إن "المستشفى استقبل بعد الغارة 6 إصابات، أربع لأطفال واثنتان لنساء، مضيفا: "أحد الأطفال أصيب في الرأس وأجريت له عملية وهو في حالة مستقرة، وطفل آخر يبلغ 12 عاما أصيب في البطن والورك وتم إيقاف النزيف الداخلي ووضعه مقبول. كما أصيبت سيدة في الرئة وأجري اللازم لسحب الشظية، فيما تعرضت أخرى لإصابة في الرأس لا تستدعي تدخلا جراحيا، والحالات المتبقية مستقرة".وفي السياق ذاته، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أن الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية أسفرت، وفق الحصيلة النهائية، عن إصابة 12 مواطنا بينهم أربعة أطفال، اثنان منهم بحال حرجة، و7 نساء.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.وشهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية

فلسطين المحتلة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم