عربي
غارة إسرائيلية مدمرة في النبطية... 12 مصابا بينهم أطفال ونساء
غارة إسرائيلية مدمرة في النبطية... 12 مصابا بينهم أطفال ونساء
عاينت عدسة "سبوتنيك" مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في مدينة النبطية جنوبي... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
غارة إسرائيلية مدمرة في النبطية... 12 مصابا بينهم أطفال ونساء

© Sputnik . Abdul kader Al Bay
© Sputnik . Abdul kader Al Bay عدسة "سبوتنيك" تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان
 عدسة سبوتنيك تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
حصري
عاينت عدسة "سبوتنيك" مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في مدينة النبطية جنوبي لبنان، الغارة أدت إلى تضرر المبنى والمنازل المجاورة، إضافة إلى عدد من السيارات والبنية التحتية.
وقال أحد سكان المنطقة: "بلحظة سمعنا صوت الطيران الحربي و3 ضربات متتالية، فتوجهنا إلى مكان الاستهداف وتفاجأنا بوجود عدد كبير من المدنيين من أطفال ونساء، وبحجم الدمار الذي لحق بالمبنى ومحيطه"، وناشد رئيس الحكومة اللبنانية "بالتوجه إلى الموقع ومعاينته وعدم السكوت عما حصل".
وجالت "سبوتنيك" في مستشفى "نبيه بري" الجامعي الحكومي في النبطية، حيث نقل معظم الجرحى.
© Sputnik . Abdul kader Al Bay عدسة "سبوتنيك" تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان
 عدسة سبوتنيك تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
عدسة "سبوتنيك" تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وقال مدير المستشفى، الدكتور حسن وزنة، إن "المستشفى استقبل بعد الغارة 6 إصابات، أربع لأطفال واثنتان لنساء، مضيفا: "أحد الأطفال أصيب في الرأس وأجريت له عملية وهو في حالة مستقرة، وطفل آخر يبلغ 12 عاما أصيب في البطن والورك وتم إيقاف النزيف الداخلي ووضعه مقبول. كما أصيبت سيدة في الرئة وأجري اللازم لسحب الشظية، فيما تعرضت أخرى لإصابة في الرأس لا تستدعي تدخلا جراحيا، والحالات المتبقية مستقرة".
© Sputnik . Abdul kader Al Bay عدسة "سبوتنيك" تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان
 عدسة سبوتنيك تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
عدسة "سبوتنيك" تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وفي السياق ذاته، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، أن الغارة الإسرائيلية على منطقة كسار زعتر في مدينة النبطية أسفرت، وفق الحصيلة النهائية، عن إصابة 12 مواطنا بينهم أربعة أطفال، اثنان منهم بحال حرجة، و7 نساء.
© Sputnik . Abdul kader Al Bay عدسة "سبوتنيك" تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان
 عدسة سبوتنيك تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
عدسة "سبوتنيك" تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.

ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة أمس الاثنين، بأن المدينة "تحترق".

© Sputnik . Abdul kader Al Bay عدسة "سبوتنيك" تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان
 عدسة سبوتنيك تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
عدسة "سبوتنيك" تعاين مكان الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الطابق الأول من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في حي كسار زعتر المكتظ بالسكان في لبنان
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وشهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"
غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية
