غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250916/غزة-تشهد-أعنف-هجوما-وموافقة-أمريكية-للعملية-البرية-1104890012.html
غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية
غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T04:21+0000
2025-09-16T04:31+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104889846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2363aa7784e684c3b6c63ce6223275f8.jpg
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.وأكدت تلك الوسائل أنه "منذ ساعات الليل، يواصل الجيش بتنفيذ عمليات نسف وتفجير روبوتات مفخخة بين المنازل شمال غرب غزة".وأكد مصدر في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية لوسائل إعلام إسرائيلية، أن "العملية ما تزال في بدايتها"، مشيرًا إلى أن الجيش لديه "مجموعة كبيرة من الأهداف".وتضغط إسرائيل على مواطني مدينة غزة بالإخلاء من المدينة والتحرك نحو الجنوب.وكان موقع "أكسيوس" الإخباري، قد ذكر في وقت سابق، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن "الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء، للسيطرة على مدينة غزة".وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للموقع، إن "روبيو لم يضع أي عوائق أمام العملية البرية في غزة"، فيما قال مسؤول أمريكي إن "إدارة ترمب لن توقف إسرائيل، وتترك لها حرية اتخاذ قراراتها بشأن الحرب على القطاع".وفي الوقت ذاته، ووفقًا للموقع، نصح رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي إيال زامير، ورؤساء أجهزة الـ"موساد" والأمن العام والمخابرات العسكرية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"الامتناع عن العملية"، وحذّروا من أن الهجوم قد:وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "أكثر من 3500 مبنى دُمر كليًا أو جزئيًا في مدينة غزة"، منذ 11 أغسطس/ آب (الماضي)، عندما بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في المدينة.ووفقا للوكالة، فإنه ونتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ فجر أمس الاثنين، قُتل 62 شخصًا، معظمهم في مدينة غزة.وفي أوائل شهر أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيته السيطرة على القطاع بأكمله "لضمان محيط أمني"، وقال إن "إسرائيل ستسلمه لاحقًا لسيطرة حكومة مدنية".إسرائيل تؤكد مسؤوليتها الكاملة عن عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحةالقمة العربية الإسلامية تدعو جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق تزويدها بالسلاح
https://sarabic.ae/20250916/محتجون-ينصبون-خياما-قرب-منزل-نتنياهو-في-القدس-1104888825.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104889846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_125f66187f34e98a0471e8775646cf1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل

غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية

04:21 GMT 16.09.2025 (تم التحديث: 04:31 GMT 16.09.2025)
© AP Photo / Yousef Al Zanounتصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة،
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Yousef Al Zanoun
تابعنا عبر
شهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
وأكدت تلك الوسائل أنه "منذ ساعات الليل، يواصل الجيش بتنفيذ عمليات نسف وتفجير روبوتات مفخخة بين المنازل شمال غرب غزة".

وأفادت "يسرائيل هيوم"، بأن دوي الانفجارات الضخمة في غزة سُمع في تل أبيب، وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، تعرضت المدينة خلال 20 دقيقة فقط للهجوم 37 مرة، بما في ذلك من الطائرات المروحية.

وأكد مصدر في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية لوسائل إعلام إسرائيلية، أن "العملية ما تزال في بدايتها"، مشيرًا إلى أن الجيش لديه "مجموعة كبيرة من الأهداف".
وتضغط إسرائيل على مواطني مدينة غزة بالإخلاء من المدينة والتحرك نحو الجنوب.
وكان موقع "أكسيوس" الإخباري، قد ذكر في وقت سابق، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن "الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء، للسيطرة على مدينة غزة".

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب، تدعم العملية البرية في مدينة غزة"، مشددًا على "ضرورة تنفيذها بسرعة".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للموقع، إن "روبيو لم يضع أي عوائق أمام العملية البرية في غزة"، فيما قال مسؤول أمريكي إن "إدارة ترمب لن توقف إسرائيل، وتترك لها حرية اتخاذ قراراتها بشأن الحرب على القطاع".
احتجاجات مناهضة للحكومة في القدس ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
محتجون ينصبون خياما قرب منزل نتنياهو في القدس
02:10 GMT
وفي الوقت ذاته، ووفقًا للموقع، نصح رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي إيال زامير، ورؤساء أجهزة الـ"موساد" والأمن العام والمخابرات العسكرية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"الامتناع عن العملية"، وحذّروا من أن الهجوم قد:
يعرّض حياة الرهائن الإسرائيليين في المدينة للخطر.
يتسبب في خسائر فادحة للجيش الإسرائيلي.
يجبر تل أبيب على فرض سيطرتها العسكرية على غزة.
يمنع تصفية حركة حماس الفلسطينية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "أكثر من 3500 مبنى دُمر كليًا أو جزئيًا في مدينة غزة"، منذ 11 أغسطس/ آب (الماضي)، عندما بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في المدينة.
ووفقا للوكالة، فإنه ونتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ فجر أمس الاثنين، قُتل 62 شخصًا، معظمهم في مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم السبت الماضي، إن "إسرائيل هجّرت قسرًا 350 ألف شخص من شرق مدينة غزة إلى وسطها وغربها، منذ بدء الهجوم البري في أغسطس (الماضي)".

وفي أوائل شهر أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيته السيطرة على القطاع بأكمله "لضمان محيط أمني"، وقال إن "إسرائيل ستسلمه لاحقًا لسيطرة حكومة مدنية".
إسرائيل تؤكد مسؤوليتها الكاملة عن عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة
القمة العربية الإسلامية تدعو جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق تزويدها بالسلاح
