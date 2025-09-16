https://sarabic.ae/20250916/غزة-تشهد-أعنف-هجوما-وموافقة-أمريكية-للعملية-البرية-1104890012.html

غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية

غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية

سبوتنيك عربي

شهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة. 16.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-16T04:21+0000

2025-09-16T04:21+0000

2025-09-16T04:31+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

العالم

العالم العربي

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104889846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2363aa7784e684c3b6c63ce6223275f8.jpg

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.وأكدت تلك الوسائل أنه "منذ ساعات الليل، يواصل الجيش بتنفيذ عمليات نسف وتفجير روبوتات مفخخة بين المنازل شمال غرب غزة".وأكد مصدر في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية لوسائل إعلام إسرائيلية، أن "العملية ما تزال في بدايتها"، مشيرًا إلى أن الجيش لديه "مجموعة كبيرة من الأهداف".وتضغط إسرائيل على مواطني مدينة غزة بالإخلاء من المدينة والتحرك نحو الجنوب.وكان موقع "أكسيوس" الإخباري، قد ذكر في وقت سابق، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن "الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا اليوم الثلاثاء، للسيطرة على مدينة غزة".وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للموقع، إن "روبيو لم يضع أي عوائق أمام العملية البرية في غزة"، فيما قال مسؤول أمريكي إن "إدارة ترمب لن توقف إسرائيل، وتترك لها حرية اتخاذ قراراتها بشأن الحرب على القطاع".وفي الوقت ذاته، ووفقًا للموقع، نصح رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي إيال زامير، ورؤساء أجهزة الـ"موساد" والأمن العام والمخابرات العسكرية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"الامتناع عن العملية"، وحذّروا من أن الهجوم قد:وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "أكثر من 3500 مبنى دُمر كليًا أو جزئيًا في مدينة غزة"، منذ 11 أغسطس/ آب (الماضي)، عندما بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية المكثفة في المدينة.ووفقا للوكالة، فإنه ونتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ فجر أمس الاثنين، قُتل 62 شخصًا، معظمهم في مدينة غزة.وفي أوائل شهر أغسطس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيته السيطرة على القطاع بأكمله "لضمان محيط أمني"، وقال إن "إسرائيل ستسلمه لاحقًا لسيطرة حكومة مدنية".إسرائيل تؤكد مسؤوليتها الكاملة عن عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحةالقمة العربية الإسلامية تدعو جميع الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق تزويدها بالسلاح

https://sarabic.ae/20250916/محتجون-ينصبون-خياما-قرب-منزل-نتنياهو-في-القدس-1104888825.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل