https://sarabic.ae/20250916/محتجون-ينصبون-خياما-قرب-منزل-نتنياهو-في-القدس-1104888825.html
محتجون ينصبون خياما قرب منزل نتنياهو في القدس
2025-09-16T02:10+0000
2025-09-16T02:10+0000
2025-09-16T02:10+0000
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المحتجين نظموا هذا الاحتجاج، ليل (الاثنين/ الثلاثاء) للضغط على الحكومة حتى توقف خطة احتلال مدينة غزة، لما تمثله من خطورة على أبنائهم.وفرضت الشرطة الإسرائيلية طوقا أمنيا على دائرة قطرها 300 متر حول منزل نتنياهو لمنع اقتراب المحتجين منه.يأتي ذلك عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما بريا واسع النطاق على مدينة غزة بهدف السيطرة عليها.وقبل ساعات، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن إسرائيل نفذت 37 غارة جوية خلال 20 دقيقة كما وصلت عمليات القصف المدفعي وتفجير الروبوتات المفخخة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
