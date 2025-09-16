محتجون ينصبون خياما قرب منزل نتنياهو في القدس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
محتجون ينصبون خياما قرب منزل نتنياهو في القدس
محتجون ينصبون خياما قرب منزل نتنياهو في القدس
سبوتنيك عربي
نصب محتجون إسرائيليون خياما أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، للتعبير عن رفضهم مواصلة حكومته حربها على غزة، التي تهدد بمقتل من... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
محتجون ينصبون خياما قرب منزل نتنياهو في القدس

02:10 GMT 16.09.2025
© AP Photo / Oded Baliltyاحتجاجات مناهضة للحكومة في القدس ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
احتجاجات مناهضة للحكومة في القدس ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Oded Balilty
نصب محتجون إسرائيليون خياما أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، للتعبير عن رفضهم مواصلة حكومته حربها على غزة، التي تهدد بمقتل من تبقى من ذويهم.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المحتجين نظموا هذا الاحتجاج، ليل (الاثنين/ الثلاثاء) للضغط على الحكومة حتى توقف خطة احتلال مدينة غزة، لما تمثله من خطورة على أبنائهم.
وفرضت الشرطة الإسرائيلية طوقا أمنيا على دائرة قطرها 300 متر حول منزل نتنياهو لمنع اقتراب المحتجين منه.
علم إسرائيلي فوق المباني المدمرة في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
إسرائيل تنفذ 37 غارة جوية على غزة خلال 20 دقيقة
00:50 GMT
يأتي ذلك عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي بدأ هجوما بريا واسع النطاق على مدينة غزة بهدف السيطرة عليها.
وقبل ساعات، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن إسرائيل نفذت 37 غارة جوية خلال 20 دقيقة كما وصلت عمليات القصف المدفعي وتفجير الروبوتات المفخخة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
