https://sarabic.ae/20250916/إسرائيل-تنفذ-37-غارة-جوية-على-غزة-خلال-20-دقيقة-1104888546.html

إسرائيل تنفذ 37 غارة جوية على غزة خلال 20 دقيقة

إسرائيل تنفذ 37 غارة جوية على غزة خلال 20 دقيقة

سبوتنيك عربي

تواصل إسرائيل قصفها الجوي على قطاع غزة بصورة عامة ومدينة غزة بصورة خاصة، حيث تعرضت المدينة هذا الليلة لـ 37 غارة خلال 20 دقيقة فقط. 16.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-16T00:50+0000

2025-09-16T00:50+0000

2025-09-16T00:50+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104177100_0:159:3039:1868_1920x0_80_0_0_a3b417882de21e2b3bb9dff79207b6c7.jpg

أفاد بذلك التلفزيون الفلسطيني، الذي أوضح أن الغارات استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة، وأوضح أن الغارات الجوية يرافقها قصف مدفعي يستهدف شمال غربي مدينة غزة.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية على قطاع غزة بدعم أمريكي أكدته تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته إلى إسرائيل، أمس الاثنين.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250914/الأونروا-آلاف-النازحين-في-غزة-وجباليا-يعيشون-بلا-مياه-نظيفة-أو-صرف-صحي-1104842220.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة