إسرائيل تنفذ 37 غارة جوية على غزة خلال 20 دقيقة
سبوتنيك عربي
تواصل إسرائيل قصفها الجوي على قطاع غزة بصورة عامة ومدينة غزة بصورة خاصة، حيث تعرضت المدينة هذا الليلة لـ 37 غارة خلال 20 دقيقة فقط. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T00:50+0000
2025-09-16T00:50+0000
2025-09-16T00:50+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104177100_0:159:3039:1868_1920x0_80_0_0_a3b417882de21e2b3bb9dff79207b6c7.jpg
أفاد بذلك التلفزيون الفلسطيني، الذي أوضح أن الغارات استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة، وأوضح أن الغارات الجوية يرافقها قصف مدفعي يستهدف شمال غربي مدينة غزة.وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية على قطاع غزة بدعم أمريكي أكدته تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته إلى إسرائيل، أمس الاثنين.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
الأخبار
أفاد بذلك التلفزيون الفلسطيني، الذي أوضح أن الغارات استهدفت مناطق متفرقة في مدينة غزة، وأوضح أن الغارات الجوية
يرافقها قصف مدفعي يستهدف شمال غربي مدينة غزة.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية على قطاع غزة بدعم أمريكي أكدته تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارته إلى إسرائيل، أمس الاثنين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 8 سبتمبر/ أيلول 2025، تسببت الحرب على غزة
في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.