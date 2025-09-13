https://sarabic.ae/20250913/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-السابق-يعترف-بسقوط-200-ألف-ضحية-في-غزة-1104804675.html
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يعترف بسقوط 200 ألف ضحية في غزة
2025-09-13T06:17+0000
2025-09-13T06:17+0000
2025-09-13T06:17+0000
إسرائيل
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093725569_0:4:1153:652_1920x0_80_0_0_490ca2998a2c721ee10b106645011407.jpg
وخلال لقائه سكان عين هابسور جنوب إسرائيل، قال هاليفي إن الجيش "حسم الأمور منذ الدقيقة الأولى"، لكنه أقر بأن تل أبيب كان ينبغي أن تتصرف بحزم أكبر قبل هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.ونشر موقع "Ynet" الإسرائيلي تسجيلا لتصريحات هرتسي هاليفي، وهي جديرة بالملاحظة لأنها قريب من الأرقام الحالية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، والتي دأب المسؤولون الإسرائيليون على نفيها باعتبارها دعاية لـ"حماس"، مع أن وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية اعتبرت أرقام الوزارة موثوقة.وارتفعت الحصيلة الرسمية في غزة إلى 64,718 قتيلا و163,859 مصابا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، فيما يُخشى أن آلاف الضحايا ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض.وأفادت تقارير بأن الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة فقط، أسفرت عن مقتل 65 فلسطينيا، معظمهم في غزة.كما تطرق هاليفي في تصريحاته إلى دور المحامين العسكريين، مؤكدا أنهم لم يقيّدوا قراراته مطلقا، وأن الاستشارات القانونية لم تؤثر على العمليات الميدانية، بل اقتصرت على توفير غطاء للدفاع عن الجيش في المحافل الدولية.وتنحى هرتسي هاليفي عن منصبه كرئيس لأركان الجيش الإسرائيلي في مارس/ آذار 2025، بعد أن قاد الجيش خلال الأشهر الـ17 الأولى من الحرب في غزة، التي تقترب الآن من ذكراها السنوية الثانية.
إسرائيل
غزة
اعترف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، هرتسي هاليفي، بأن الجيش الإسرائيلي تسبب في مقتل أو إصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني، منذ بدء الحرب على غزة، أي ما يفوق 10% من سكان القطاع.
وخلال لقائه سكان عين هابسور جنوب إسرائيل، قال هاليفي إن الجيش "حسم الأمور منذ الدقيقة الأولى"، لكنه أقر بأن تل أبيب كان ينبغي أن تتصرف بحزم أكبر قبل هجوم حركة "حماس" الفلسطينية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونشر موقع
"Ynet" الإسرائيلي تسجيلا لتصريحات هرتسي هاليفي، وهي جديرة بالملاحظة لأنها قريب من الأرقام الحالية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، والتي دأب المسؤولون الإسرائيليون على نفيها باعتبارها دعاية لـ"حماس"، مع أن وكالات الإغاثة الإنسانية الدولية اعتبرت أرقام الوزارة موثوقة.
وارتفعت الحصيلة الرسمية في غزة إلى 64,718 قتيلا و163,859 مصابا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، فيما يُخشى أن آلاف الضحايا ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض.
وقال هاليفي في تصريحاته: "هذه ليست حربا هادئة، فقد حسمنا الأمور منذ الدقيقة الأولى، لكن للأسف لم نفعل ذلك مسبقا"، في إشارة إلى أن إسرائيل كان عليها اتخاذ موقف أكثر صرامة قبل هجوم 7 أكتوبر.
وأفادت تقارير بأن الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة فقط، أسفرت عن مقتل 65 فلسطينيا، معظمهم في غزة.
كما تطرق هاليفي في تصريحاته إلى دور المحامين العسكريين، مؤكدا أنهم لم يقيّدوا قراراته مطلقا، وأن الاستشارات القانونية لم تؤثر على العمليات الميدانية، بل اقتصرت على توفير غطاء للدفاع عن الجيش في المحافل الدولية.
وتنحى هرتسي هاليفي عن منصبه كرئيس لأركان الجيش الإسرائيلي في مارس/ آذار 2025، بعد أن قاد الجيش خلال الأشهر الـ17 الأولى من الحرب في غزة، التي تقترب الآن من ذكراها السنوية الثانية.